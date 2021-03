El look de más de 700 euros con el que Paula Echevarría posa en la recta final de su embarazo

Paula Echevarría y su último 'look' en Instagram en un montaje de JALEOS.

Paula Echevarría (43 años) cuenta los días para dar a luz a Miguel, su segundo hijo -el primero junto a su actual pareja, Miguel Torres (35)-. Durante todos estos meses, desde que anunciara a través de las redes sociales que, efectivamente, y tal y como se rumoreaba, estaba embarazada, no ha dejado de ejercer como influencer. De mostrar sus looks que son inspiración para sus casi tres millones y medios de followers.

Y el último de los outfits con los que ha posado en Instagram, esa red social donde aglutina a esa comunidad virtual millonaria, pone de manifiesto que no llevar todo junto a la vez, no está al alcance de todos los bolsillos. Si bien es cierto que utiliza un vestido sudadera de Bershka asequible -con un precio de 25,99 euros-, el resto de complementos con los que completa el estilismo no estarían al alcance de todas las economías.

Ella misma etiqueta, de manera conveniente y cumpliendo con la función que las firmas le atribuyen cuando cuentan con sus servicios y las masas que arrastra, a todas las marcas a las que ha recurrido para vestirse. Entre ellas, Pinko, de la que ya le hemos visto lucir, en más de una ocasión y durante años, sus bolsos. También en esta ocasión. Un modelo de cuero para lucir a modo de bandolera que, si bien no está en esa tonalidad en la web de la casa, sí se encuentra en otros colores, como el corteza, y que tiene un precio de 250 euros -el más económico de todos los que aparecen en su catálogo-. Y no es el único que ha visto cómo se agota el stock tras vérselo puesto a Paula.

Este es el último 'look' con el que Paula ha posado en sus redes sociales. Instagram.

Las gafas de sol son Hawkers. De la propia colección que ella misma ha diseñado para una marca a la que le une una relación laboral desde hace tiempo. Modelo La Louve, "el contraste de las patillas e inferior del frontal en estampado habana con el superior del frontal estilo flat-top en color negro azabache, permiten a Paula resaltar los detalles de este diseño neovintage", reza el catálogo online junto a un complemento que tiene un precio de 64,99 euros. ¿Y para los pies? El calzado está firmado por Hogan: unas zapatillas blancas con una ligera plataforma. Unas sneakers -un tip, dentro de la sección de mujer de la web de la marca, que tienen un precio de 385 euros.

Las prendas usadas por Paula Echevarría en un montaje de JALEOS.

Si se realiza la suma de todos los precios de lo que Paula lleva puesto en esa imagen, el resultado es de nada menos que 725,98 euros. Una cantidad que, en plena pandemia y con la crisis económica aumentando límites y fronteras, no es nada desdeñable.

Todo listo para la llegada del bebé

Horas más tarde, Echevarría compartía otra publicación en su Instagram que, si bien nada tiene que ver con su estilo a la hora de vestir, sí habla mucho de sus gustos personales. En concreto, en decoración. Paula está en plena recta final del embarazo y se espera que el bebé nazca a finales del próximo mes de abril. Y ya tiene lista la habitación del niño.

En un pequeño vídeo, ha mostrado qué elementos ha elegido para la puesta a punto de ese espacio de la casa que le han reservado. Por si en la grabación no se aprecia con claridad, especificaba junto al post: "Los tonos -por si en el vídeo no lo apreciáis bien- son verde agua, azul claro y mostaza claro, una combinación muy chula y nada noña". También indica que, como cuando nació Daniella (12), su primera hija -fruto de su relación con David Bustamante (39)- ha confiado en Piccolo Mondo, especializado en decoración infantil y juvenil.

Paula y Miguel comenzaron su relación a principios de 2018. No fue hasta febrero de ese mismo año cuando salieron a la luz las fotos con las que se confirmaba la primera relación de la actriz desde que terminara su matrimonio con Bustamante. Desde entonces, los rumores de embarazo e incluso de boda han sido una constante para la pareja. Ella, se ha limitado a irlos desmintiendo -con más o menos paciencia-, hasta llegar a ese 25 de septiembre de 2020 en el que confirmaba la noticia en una imagen junto a su pareja y su hija.

Con esta foto anunciaba en sus redes a finales de septiembre su segundo embarazo. Instagram.

