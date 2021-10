La reina Sofía se alía a la estrategia de Lady Di en su reaparición tras la nueva polémica del rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos (83 años) está de nuevo en el punto de mira por la publicación en Francia de una biografía escrita por la periodista gala Laurence Debray después de varias entrevistas con el emérito a finales del año pasado.

Mon roi déchu -traducido como 'Mi rey caído'-, una obra que no se publicará en España hasta la próxima primavera pero que ya está dando mucho que hablar por los extractos que se han publicado en París Match, en los que la autora, gran admiradora de Juan Carlos I, cuenta al detalle cómo es su vida en Abu Dabi.

La reina Sofía presidió los Premios Sociales Fundación Mapfre este miércoles a las 19 horas en Madrid. Gtres

Así, Laurence -con quien se dice que el monarca mantendría una amistad especial- desvela que el emérito vive en un lugar discreto, que ha perdido 12 kilos y que, en lugar de como un Rey, viste como un turista estadounidense. España continúa siendo el centro de sus preocupaciones y sus desvelos y, si algo echa de menos, es nuestra comida. Además, el padre de Felipe VI (53) no sabe cuándo volverá a nuestro país y no duda en afirmar d que muchos se alegraron de que se fuese, algo que hizo por las presiones recibidas y para no perjudicar a su hijo, con el que por cierto la relación se ha vuelto muy fría y prácticamente inexistente.

Reconociendo que ha llegado el momento de pensar en su propio entierro, el rey Juan Carlos solo nombra a la reina Letizia (49) para asegurar que es una madre excelente que ha criado a dos herederas. De su mujer desde hace más de medio siglo, la reina Sofía (82), ni una palabra.

Coincidiendo con la publicación de la biografía de Juan Carlos de Borbón, la reina emérita ha presidido en la capital la entrega de los Premios de la Fundación Mapfre, un acto al que acudió acompañada por la infanta Elena (57) y en el que la esposa del rey emérito se dejó ver de lo más relajada y sonriente.

Ajena a las polémicas declaraciones de su marido y sin rastro de preocupación en el rostro, la reina Sofía abandonaba el evento saludando a los vecinos con la mano y haciendo oídos sordos a las preguntas de los periodistas allí congregados sobre la controvertida biografía de Juan Carlos I.

Un look, ¿con mensaje?

Diana de Gales sabía muy bien cuándo aparecer y cómo hacerlo ante las cámaras que la grababan cada paso, aquí en España la situación siempre ha sido muy diferente, pero en este caso, parece que la reina Sofía se ha marcado un Lady Di. Sin intencionalidad, eso sí, ya que la monarca ha entregado los Premios Sociales de la Fundación Mapfre.

Este miércoles salía a la luz en Francia la biografía de Juan Carlos I escrita por Laurence Debray, Mi rey caído y pese a la polémica que ha generado este libro, la reina Sofía ha aparecido en los premios ya mencionados con una sonrisa y un look de lo más juvenil. Algo que ha recordado a Lady Di, ya que cada vez que el príncipe Carlos (72) protagonizaba una polémica, ella aparecía y acaparaba el foco mediático con una sonrisa y un estilismo contundente.

La reina Sofía, en la entrega de los Premios Fundación Mapfre, junto al cantante Raphael y ante su hija, la infanta Elena. Gtres

Acompañada por su hija, la infanta Elena, la emérita se ha dejado ver muy feliz y pletórica entregándole a Raphael (78) el Premio "A Toda una vida Profesional Jose Manuel Martínez Martínez" por su talla de artista universal y trabajador incansable, junto a su lado más solidario y sus valores familiares.

Cabe recordar que los Premios Sociales Fundación Mapfre tienen como objetivo el reconocer a personas, entidades y proyectos que ayudan a conseguir con su entrega y trabajo una sociedad más justa y menos desigual. De esta manera, la reina Sofía se ha dejado ver en uno de esos días en los que el nombre de su marido no ha dejado de resonar en la prensa internacional.

