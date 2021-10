Laura Ponte, sobre el rey Juan Carlos: "Su exilio es terrorífico. Hay una justicia muy extraña y mal medida"

Octubre es un mes en el que el cáncer de mama está muy presente. Se celebra su Día Mundial y desde el inicio de mes son muchas las causas solidarias que tienen lugar, con el color rosa por bandera. Como símbolo de lucha, de esperanza, de vida. Porque el lema es claro: al cáncer hay que nombrarlo y combatirlo, nunca temerlo. Y este pasado martes 5 de octubre, en la cuarta planta del centro comercial ABC Serrano de Madrid, el restaurante Torcuato se ha engalanado de rosa por una buena causa.

Por unas 'gotas de solidaridad' embotelladas en rosa. Y es que, la Asociación Española Contra el Cáncer ha unido sus hercúleas fuerzas con la marca de agua Solán de Cabras. Con motivo de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la marca impulsa Gotas de Solidaridad, el proyecto que aúna numerosas iniciativas que contribuyen a recaudar recursos y minutos de ayuda psicológica para las personas afectadas y su entorno.

Ponte luciendo en su cuello el pañuelo que ha diseñado.

Además de la botella rosa de Solán de Cabras, la exmodelo Laura Ponte (48 años) ha colaborado en el diseño de un pañuelo colorido y optimista que recoge mensajes inspiradores y de apoyo que la diseñadora dedica a las personas que estén pasando por esta enfermedad. EL ESPAÑOL ha estado presente en la presentación y posterior comida, y ha charlado con Ponte sobre este proyecto y su vida personal y laboral. Sostiene Laura que si de algo sirve la fama es precisamente para eso; para "llamar la atención" de lo realmente importante.

Laura, cuéntenos en qué consiste su colaboración con 'Gotas de Solidaridad'

Pues me llamaron antes del verano para ver si quería participar en esta campaña. Ha sido una cosa de apoyo, comunicación y diseñar un pañuelo para contar un poco cómo ha sido la transformación a la botella rosa de Solán de Cabras.

Usted conoce el cáncer de cerca

En mi casa, el cáncer es algo que hemos vivido con ello desde muy jóvenes. Hemos perdido a tías mías muy jóvenes. Yo estaba muy unida a ellas. Es algo que he vivido desde muy pequeña en casa. Y me parecía que tenía mucha implicación; no soy una persona ajena a todo este tema de la psicología y el apoyo al cáncer de mama. Considero que es vital. Toda ayuda es poca y si puedo ayudar con solidez, en cuanto al testimonio, me voy de cabeza.

Laura Ponte posando junto a la botella rosa de Solán de Cabras.

Aportar su granito de arena

Para estas cosas creo que está bien lo que llaman el famoseo y estas cosas. Yo no soy muy conocida, pero si puedes llamar la atención de alguna forma con estas cosas, me gusta. Me gusta que me impliquen en cosas que yo considero que son importantes.

¿Cómo se presenta el nuevo curso?

Yo tengo el síndrome de la autónoma desde que empecé a trabajar. Siempre hay algo en lo que estoy implicada. Puede ser que me llamen para diseñar cosas. En mi día a día hago trajes de novia a medida. Eso significa otro tipo de proceso. No es que yo sea una diseñadora de trajes, pero por el camino siempre surgen oportunidades que sacian mi curiosidad. Mi agenda se va llenando como por bloques. Mis compromisos son muy del momento. Si alguien quiere un traje, se lo hago al instante. Nunca sé muy bien qué va a pasar mañana o si va a venir algo que de repente me succione.

¿Cómo se definiría?

Yo me definiría como un individuo con todas sus cosas, como los demás, supongo. No tengo nada con qué definirme. Soy un poco hiperactiva, es verdad, y un poco caótica, pero tengo muchas ángeles de la guarda. Gente maravillosa que me rodea y me ayuda un montón a poner un poquito de orden en mi vida.

Ha dicho en alguna ocasión que asume que en una entrevista se le pregunten por ciertos temas familiares...

No es que lo asuma, es que no tengo miedo a contar cosas. Sí que es verdad que a veces se extraen cosas que no son fidedignas. Eso se ha perdido un poco, pero entiendo el periodismo porque mis padres son periodistas. Sé cómo hay que llamar la atención. Hay veces que puedes llevarte un disgusto porque precisamente el contexto en el que lo has contado no significa lo mismo, pero luego ya estoy yo aquí para que me pregunten mis amigos si es verdad o no.

No le afecta eso

Lo que digan los demás, gente que no me conoce, he aprendido a que me dé igual. Al principio es un poco duro cuando ves cosas y dices 'pero si yo no he dicho esto' o no tengo nada que ver con aquello. También los hay que opinan sin abrir yo la boca. Yo no soy muy cotilla.

Se ha mantenido en un perfil bajo toda su vida con respecto a su exposición mediática

No es cuestión de mantenerte. Uno elige dónde habla y cuándo. Uno sabe lo que quiere hacer. Tengo dos hijos también y respeto muchísimo su privacidad e independencia. Eso me ha importado siempre bastante. En el momento en que tu vida pública afecta a terceros todo es diferente. Yo ya no estoy sola, por decirlo de alguna manera. Cada uno que haga lo que quiera, mientras no se haga daño a los demás. El mundo está lleno de cosas de las que preocuparse y a lo que dedicarse. Hay sitio para todos.

¿Cómo está su corazón?

Bien, la verdad es que siempre digo que estoy mejor que ayer. Entonces, siempre está bien. Está bien porque tengo gente a la que quiero mucho, gente por la que me siento muy querida, y gente que no conozco de nada y en ese momento me han hecho muy feliz. Es muy inmediato el amor. El de la familia dicen que es para siempre. El amor es la dedicación a uno y a los demás. El amor es respeto y empatía. Estar ahí.

Imagen de la botella rosa de Solán de Cabras y el pañuelo diseñado por Ponte.

¿El rey Juan Carlos debe volver a España?

Eso es un tema político y judicial y luego está el tema personal. Yo digo que el exilio es muy duro. Es duro estar desterrado de tu familia, de tu vida y de tus cosas. A mí no me gustaría que algún miembro de mi familia tuviera que irse y perder ese contacto cercano que necesitamos muchos. Es el pilar de tu vida. Luego está el nacer en una familia que tú no eliges, y te tocan unas situaciones... Me parece terrorífico, es una persona mayor, pero me imagino que las cosas se solucionarán. Hay una justicia muy extraña y muy mal medida. Es el sistema que votamos y que dejamos que sea. Sin embargo, tengo mis reparos. El día que la justicia sea justa, hablaremos.

Ha contado que a la infanta Pilar le divertían sus estilismos y su elegancia

Bueno, le divertía mucho. Ahora voy como un señor todo el día, pero antes, en esa exploración que tenemos todos de 'cómo soy y qué me divierte de mí', mezclaba cosas que en ese momento en España chocaban. Ahora no porque hay información, hay educación, curiosidad... Pero en ese momento era más chocante. He sido todo lo libre que he podido ser. La libertad de uno es consigo mismo; liberarse de muchas cosas y de prejuicios adquiridos. Ser honesto consigo mismo, eso no es tan fácil.

¿Es verdad que su madre le regaña por cómo se arregla?

Sí, mi madre me regaña mucho con las uñas. ¡Mira cómo las llevo hoy de mal! Me han aguantado porque me hicieron varios trabajos permanentes, pero el otro día ya las tenía mal y mira cómo voy hoy... Le mando fotos para que me vea. Me dice que cómo voy así, que no me las he cepillado y todas esas cosas. Ella es más conservadora que yo. A mí me da igual, yo no le hago ningún mal a nadie con las uñas y no creo que alguien piense que soy cochinota por llevarlas así. Soy dejada.

[Más información: Blanca de Borbón, prima del rey Juan Carlos, viajará a Abu Dabi: el motivo y la promesa a su padre]

Sigue los temas que te interesan