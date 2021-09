El emérito en el exilio: "Algunos están muy contentos de que me fuera"

El rey emérito rompe su silencio. Juan Carlos I asegura que no sabe cuándo volverá a España y confiesa que "algunos están muy contentos de que me marchara".

Estas declaraciones forman parte los extractos de Mi rey venido a menos, obra de su biógrafa Laurence Debray, que este jueves publica la revista francesa Paris Match.

En ellas, Juan Carlos I explica que Abu Dabi no era su primer opción tras abandonar España si no Portugal, algo que rechazó porque varias fuentes de su entorno le dijeron que era demasiado cerca. "Había muchas presiones", apunta.

Portada de 'Paris Match'

Si bien no hace mención alguna a a las revelaciones sobre su patrimonio y las comisiones ilegales, la revista sí hace una detallada exposición de las sospechas judiciales sobre él.

Preguntado por la biógrafa por qué no defiende su legado, Juan Carlos es tajante: "Las instituciones que dejé deberían ser suficientes. Ellas hablan por sí mismas. Pero es cierto, las instituciones se destruyen más fácilmente que se construyen".

Sin relación con Felipe

En su biografía, el emérito reconoce, además, que la relación con su hijo, el rey Felipe VI, está rota por completo y que este no le felicitó por su 83 cumpleaños el pasado 5 de enero.

Preguntado por su posible regreso a España, Juan Carlos afirma que es uno de sus grandes deseos pero que no hay fecha aún. "No lo sé", señala. Sobre los motivos de su exilio, el emérito lo tiene claro: "¿Por qué? Porque aquí no molesto a la Corona".

En este punto, habla abiertamente de la nula relación que mantiene con su hijo. De hecho, según narra Paris Match, los allegados de Juan Carlos dicen claramente ya que "antes se refería a don Felipe como 'el Rey', ahora habla de 'mi hijo', con una forma de degradarlo".

Así es su día a día

Laurence Debray explica en su libro cómo es la casa en la que vive Juan Carlos, hasta donde ella ha viajado. Afirma que es "fría" y "kitch" y que está situada en una de las islas artificiales de Abu Dabi, sin dar más detalles. En las fotos que publica Paris Match se observa una vivienda de planta rectangular, con grandes ventanas y una playa. "Tengo buenos amigos aquí", afirma el emérito, que está bronceado y con una camisa con un pin de la bandera de España. Le gusta vestir de manera informal, "como un jubilado estadounidense",

Juan Carlos no vive solo. Le acompaña un matrimonio filipino y cuatro personas de nacionalidad española que se encargan de su seguridad.

Sobre su día a día, la revista explica que habla casi todos los días con sus dos hijas e, incluso, con la reina Sofía, a la que llama "la reina profesional", con quien apunta tiene buena relación. También mantiene conversaciones diarias con sus amigos y echa mucho de menos comer jamón, que le envían los suyos desde España.

Se levanta pronto, hace ejercicio en un gimnasio que tiene en casa, lee la prensa española y hace llamadas a sus amigos y a sus abogados. Así son sus días en Abu Dabi. Eso sí, con la mente siempre puesta en España. "Bastaría con que me cogiera un avión" para volver, reconoce. Pero no lo hace.

