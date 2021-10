Blanca de Borbón, prima del rey Juan Carlos, viajará a Abu Dabi: el motivo y la promesa a su padre

Blanca de Borbón (62 años), la hija del fallecido Leandro de Borbón y Austria, vive un momento de tranquilidad y sosiego en su vida. Poco a poco, todo se va recolocando para ella tras un tiempo convulso, marcado por un bache de salud -se sometió a una operación intramedular en 2013 debido a un tumor benigno-, y unos confesos problemas económicos. En la actualidad, Blanca va remontando el vuelo, como ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL.

La prima hermana del rey emérito Juan Carlos (83) preside una asociación llamada Proyectos de Vida, donde diariamente se vuelca de lleno con las personas desamparadas. Es un proyecto que la llena y motiva. Según desliza a este periódico Daniel García, su representante y hombre de confianza, Blanca de Borbón ha dejado atrás la estrechez y los malos tiempos. Hoy, mira al frente con optimismo, apartada de la televisión -esa por la que durante un tiempo tanto desfiló-, e ilusionada ante la llegada de un nuevo hombre a su vida, al que ella define, prudente, como "amigo sentimental".

Blanca de Borbón en una imagen cedida. EL ESPAÑOL

La nieta de Alfonso XIII pide cautela y discreción en lo que al amor se refiere, pero no se esconde su gran momento amoroso. El amor también le sonríe tras su separación de Jesús María Mateos y Morillo, después de muchos años de relación, en 2019. En medio de esta buena racha personal y laboral, Blanca de Borbón desea cumplir una última voluntad muy especial para ella, como informa quien bien lo conoce. Última voluntad que hará desde el corazón. Días antes de fallecer su padre, Leandro de Borbón, este pidió a Blanca que retomase su relación con su primo hermano Juan Carlos. Un deseo último que Blanca ha añadido, desde la muerte de su padre en junio de 2016, a una titánica lucha para que Leandro de Borbón, enterrado en el cementerio de La Almudena (Madrid), repose en El Escorial, en el Pabellón de los Infantes. EL ESPAÑOL puede confirmar que Blanca de Borbón realizará el próximo mes de noviembre, un viaje -ella prefiere llamarlo "peregrinación"- a Abu Dabi, donde reside su primo hermano.

Movida únicamente por los sentimientos y el corazón, desea retomar la relación, "darle un abrazo" y convencerlo, en la medida de lo posible, para que vuelva a España, a su país, donde, a su modo de ver, debe estar. La idea no surge de ella, sino de una reconocida periodista experta en Casa Real, pero en cuanto se le comunica a finales de verano Blanca ni lo duda. Lo consulta con su "amigo sentimental", y con su entorno más cercano, y accede. Apoyada por su asociación, así como también por importantes empresarios y rostros conocidos, siempre según la versión que se hace llegar a este medio, Blanca quiere "reconquistar" a Juan Carlos. Mejor, a su primo, a su familia. A su sangre, en definitiva.

Se pone el foco en el sentido emocional de este viaje. Recuperar el tiempo perdido con el monarca emérito. Para ello, Blanca tiene la firme intención de desplazarse a los Emiratos Árabes durante "unos días indeterminados". Una vez allí, Blanca solicitará una audiencia para poder verlo y charlar con él. Quiere y anhela un encuentro "privado y sentimental". La hija de Leandro está con el "corazón roto" desde que Juan Carlos se fue para no volver. No entiende ni encuentra justa aquella partida. Según se confía, Blanca solo tiene un pensamiento a este respecto: "Si él llega a morir fuera de España, no tendría perdón de Dios".

Se puntualiza en conversación con este periódico que, en efecto, Juan Carlos se siente solo y aburrido allí: "Tiene muchas ganas de ver a su gente, a personas de España". Cuenta una persona que conoce a la perfección a la familia, y a Blanca en particular, que la relación entre Blanca y Juan Carlos nunca fue cercana. No por ello tuvo que ser mala; tan solo inexistente. Fue Leandro quien más cerca estuvo de Juan Carlos y, sobre todo, de la reina Sofía (82). Al cierre de este artículo, se incide en que Blanca de Borbón está esperanzada con esta "peregrinación", con el viaje a Abu Dabi.

Leandro de Borbón con su hija Blanca en una foto perteneciente al álbum familiar. Antonio Pérez Alonso-Geta

Decir que Blanca de Borbón rompió moldes y estigmas con su participación en realities de televisión. La primera Borbón en hacerlo. Fue finalista del concurso Acorralados, en la edición que ganó Nagore Robles (38). Coincidió en este reality televisivo de Telecinco con celebrities como Regina Do Santos (71), Leticia Sabater (55), Bárbara Rey (71) y El Dioni (71), entre otros.

