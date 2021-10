La creadora de las nuevas bailarinas de la infanta Sofía: "Ha sido un sueño, representa a las españolas"

La infanta Sofía (14 años) se convirtió en la gran protagonista en el desfile militar por la Fiesta Nacional, celebrado este martes 12 de octubre. La hija menor de Felipe VI (53) y Letizia (49) no solo acaparó todas las miradas por ejercer de 'princesa' por un día, sino también por su estilismo.

Fiel a su forma de vestir, la infanta Sofía eligió un outfit boho, sin elementos llamativos ni extravagancias. Para la ocasión, apostó por un minivestido Claudie Pierlot de estilo romántico en blanco roto, que destacaba por sus pequeños detalles y líneas bordadas en negro. Lo combinó con unas bailarinas, cuyo diseño entrelazado a las piernas crean un efecto óptico muy estético. Se trata del modelo Iggy de la firma española Bobos, cuyo trabajo está centrado en la producción de zapatos femeninos, de forma artesanal y con materiales de gran calidad.

La infanta Sofía y Letizia en el desfile militar por la Fiesta Nacional. Gtres

Pocas horas después de la celebración en el Paseo de la Castellana, EL ESPAÑOL se puso en contacto con la creadora de la marca de calzado, Bárbara Bermejo, quien dio algunos detalles sobre el pedido que se ha hizo desde Casa Real y sobre su impresión al ver a la infanta Sofía luciendo una de sus bailarinas. El modelo, valorado en 130 euros, ha sido una total revolución para la firma que, tras la alta demanda, las ha vuelto a poner en venta.

Enhorabuena. Su marca ha ganado mayor reconocimiento dentro y fuera de España. Cuénteme su historia.

Bobos nació hace 10 años. Yo he trabajado en publicidad toda la vida y tras trabajar para un montón de marcas me apetecía hacer la mía propia. Como me gustaba mucho la moda, decidí crear una firma de zapatos. En un principio era un hobby que compaginaba con mi carrera de publicista, pero desde hace cuatro años me dedico plenamente a la empresa. Nace como una firma de alpargatas customizadas, pero viendo que era un producto demasiado estacional y veraniego, lo evolucioné a una marca de bailarinas. Para mí es un calzado atemporal y muy femenino que nunca pasa de moda. Yo, además, las uso mucho. Empezamos teniendo solo bailarinas y poco a poco hemos ido añadiendo botines, sneakers... Pero la gente nos conoce como una marca de bailarinas.

¿Cuál fue su impresión al ver a la infanta Sofía con unas bailarinas Bobos?

Ha sido una satisfacción total calzar a alguien de la Casa Real. Siendo una marca española, que alguien como la infanta Sofía lleve mis zapatos ha sido un sueño. Ambas hermanas y su madre representan a las mujeres españolas. Me ha encantado.

Además, los ha llevado en un acto tan importante como el Día de la Hispanidad.

Desde luego. No es solo que lleve tus zapatos alguien al que admiras, que te gusta o que te da visibilidad, porque Casa Real está haciendo un gran trabajo dando visibilidad a marcas españolas. Es que se lo haya puesto en el Día de la Hispanidad, cuando la Familia Real fue portada de todas las revistas por todo lo que significa y representa. Ha sido una maravilla.

¿Sabía que desde Casa Real se había hecho un pedido o le tomó por sorpresa?

Sabía que Casa Real estaba apoyando a marcas españolas y en concreto, que se había interesado por mis zapatos. Pero tampoco tenía muy claro si se los iban a poner. Así que al final ha sido una sorpresa maravillosa.

¿Era la primera vez que Casa Real le hacía un pedido?

Sí. Había llevado nuestro calzado gente que es muy aspiracional y elegante, pero hasta ese día nadie de la realeza.

Detalles del modelo de bailarinas que lució la infanta Leonor. Gtres

¿Qué impacto ha tenido el hecho de que la infanta Sofía luciera un modelo de su marca?

Yo que llevo mucho tiempo haciendo digital y además, soy publicista, sé que lo que tiene esto es un efecto de conocimiento de marca. Generar ventas es más complicado. Es verdad que siendo un producto que es muy exitoso, estaba bastante agotado de por sí. Lo de ahora ha provocado una revolución en la gente que estaba dudosa porque al verlas en alguien importante se convencen de que las quieren. Ha sido una mezcla entre un producto ya muy exitoso de por sí y que la conversión a la compra ha terminado de darse después de que lo luciera la infanta Sofía.

Incluso se cayó la web

Sí, se cayó la web porque la gente ha entrado mucho a mirar la marca.

¿Se pueden comprar ahora las bailarinas que llevó la infanta Sofía?

Hemos habilitado la opción de preorder porque teníamos alguna talla agotada. Mucha gente nos ha dicho que las quiere, que las quería desde antes y que incluso estaban apuntados a una lista de espera. De hecho, algunos se han preocupado por si no va a haber más o si las vamos a subir de precio. La verdad es que ha sido una locura. Ha generado un efecto curioso.

¿Cuánto tarda aproximadamente desde que se preordenan hasta que llegan?

Como cualquier producto, lo compras online y en un período de cuatro semanas, que es lo que solemos tardar, las enviamos a casa. A no ser que la clienta quiera retirarlas en nuestra tienda en Madrid.

La infanta Sofía ha llevado el modelo Iggy de Bobos. Gtres

Si contactaran con usted de Casa Real para pedirle un modelo personalizado, ¿lo haría?

Si Casa Real me quiere comprar unos zapatos, yo feliz. Calzaría a quien fuese. No sé si un modelo especial porque nosotros no hacemos calzados a medida. No podemos customizar un modelo exclusivo para nadie.

¿Qué próximos proyectos tiene la marca?

Estoy con una sorpresa, de una pequeña colección de textil. Pero también me interesa mucho la cosmética. Quiero hacer una ampliación de línea de negocio con cosas distintas a los zapatos.

Quizá en un tiempo, la Casa Real no solo apueste por sus calzados, sino también por sus diseños textiles o cosméticos.

Ojalá. Siendo una marca pequeña, cualquier altavoz es fundamental. Estas cosas nos vienen fenomenal y yo agradezco a la gente que tiene este poder. En este caso, Casa Real, que le da visibilidad a la marca España.

Es lo que viene haciendo Letizia desde hace varios meses.

Sí, que la reina Letizia también vista de marcas españolas me parece que es una labor fantástica. Es una manera de ayudar a la economía y a la industria de la moda. Que vista firmas pequeñas es increíble. Me parece una generosidad por parte.

