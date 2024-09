Las fotos de Amber Heard en Madrid dos años después del juicio con Johnny Depp: paseo romántico y aperitivo para dos

El 2022 pasará a la historia del séptimo arte y el papel couché por ser el año en que se celebró uno de los juicios más mediáticos, bélicos y controvertidos: el que enfrentó al celebérrimo actor Johnny Depp (61 años) con su por entonces razón de amor, la modelo Amber Heard (38), por difamación. Un contencioso que se remonta al 2019.

Tras meses de litigios, el también productor se alzó con la victoria, y Amber le indemnizó con 10 millones de dólares. Desde aquellos agitados días, mucho se ha escrito sobre la vida de Amber: desde que se vio obligada a vender su casa de California, para poder pagarle a su exmarido; hasta que se instaló en Mallorca, junto a su hija, Oonagh Paige (3), con una identidad falsa.

Finalmente, el tiempo demostró que su verdadera ubicación estaba en Madrid, en la capital de España. Dos años después de aquel tsunami que arrasó a ambos, Heard ha logrado una existencia plácida y casi anónima en territorio nacional. EL ESPAÑOL ha sido testigo de ello; del cotidiano y corriente día a día de Heard, junto a su actual razón de amor, la directora de fotografía Bianca Butti (43).

Amber, junto a su pareja, Bianca, caminando por la calle, antes de llegar al restaurante, donde comieron. Clipper

La actriz de Aquaman vive en la exclusiva zona de El Viso, donde se ha comprado -por más de un millón y medio de euros, según algunas crónicas- una vivienda de 253 metros construidos con un total de 4 plantas más jardín.

El pasado jueves, 18 de septiembre, días y horas antes de la llegada de Johnny Depp a la capital, este medio inmortalizó a Amber acompañada de su pareja, Bianca. Conviene puntualizar que el intérprete de cintas tan memorables como Pesadilla en Elm Street o Charlie y la fábrica de chocolate visitará, por motivos laborales, la capital regida por José Luis Martínez-Almeida (49).

Depp acudirá el próximo lunes, 23 de septiembre al espacio El Hormiguero, presentado por Pablo Motos (59), para promocionar su última cinta, Modi, Three Days on the Wing of Madnes, un biopic sobre el artista italiano Amedeo Modigliani. Esta circunstancia profesional provocará que, inevitablemente, Johnny y Amber, ex y acérrimos enemigos, coincidan en tiempo y en espacio.

El viaje de Johnny, eso sí, no ha impedido que Heard continúe afrontando su día a día con total normalidad. Así lo atestiguan las fotografías que ilustran este artículo. Cuenta el testigo ocular que vio a la intérprete de London Fields el pasado día 18, al filo de las 13:30 horas de la tarde.

Ese día, Amber abandonó su domicilio acompañada de Butti, la cual conducía el vehículo que las llevó al centro de la capital. Para la ocasión, como se puede ver en el material gráfico, Amber apuesta por un look sencillo, cómodo a la par que elegante: camiseta básica negra de manga corta y cuello redondo, y pantalón acampanado, de tiro alto en color marrón café.

Tres momentos de la llegada de Amber Heard y su amiga al restaurante en Madrid. Clipper

Tras el trayecto en coche, Amber y Bianca -este material de EL ESPAÑOL es clave para confirmar que ambas continúan su historia de amor- llegan a una vetusta dirección madrileña -la calle Almagro-, donde aparcaron y caminaron tranquilamente, compartiendo confidencias, hasta llegar a un restaurante.

No se trata de un enclave baladí: Amber y su acompañante deciden disfrutar de una agradable estancia en uno de los establecimientos de moda: la Sala de despiece. Allí, Amber y su amiga compartieron, según se confía a este periódico, unas copas de vino blanco y un aperitivo. Echando un vistazo a la carta del restaurante, entre los platos más selectos y recomendados están la burrata, el chuletón, los mejillones, el pulpo y la alcachofa.

Sostiene el informante que Amber nunca suele ir sola en sus salidas por la capital de España. En este caso, Heard se hace acompañar de la persona que le ha devuelto la ilusión tras el viacrucis que vivió con Johnny.

Mallorca y maternidad

Cuando se conoció la resolución del juicio, fueron varios los medios que informaron que Amber abandonó Hollywood para instalarse en España. "Puedo revelar que Heard dejó Hollywood y se mudó discretamente a España con su pequeña hija Oonagh. Un amigo dijo: 'Ella es bilingüe en español y está feliz allí, criando a su hija lejos de todo el ruido'", afirmaba el Daily Mail.

En 2022, Amber ya había sido fotografiada en Costitx, un pueblo de Mallorca, con su novia, Bianca, y su hija Oonagh Paige, nacida por gestación subrogada. "No se esconde, pasea a diario por las calles de Costitx acompañada de su pareja, lleva a la pequeña Oonagh Paige a los columpios si hace buen tiempo o recorre las calles para ir a hacer alguna compra cargada con la pequeña en una mochila de bebé", apuntaba el Diario de Mallorca.

Heard utilizó, además, unas gafas de sol para intentar pasar inadvertida. Clipper

Sin embargo, la intérprete de La chica danesa escogió una nueva ciudad donde echar raíces: Madrid, y lo hizo, en un principio, con un nuevo nombre, Martha Jane Cannary. Ésa era la identidad real de la exploradora estadounidense Calamity Jane, de quien la actriz habría copiado el nombre.

"No creo que tenga prisa por volver a trabajar o por volver a Hollywood, pero probablemente regrese cuando sea el momento adecuado y el proyecto adecuado", señaló, tiempo atrás, Daily Mail. "Espero poder pasar mucho tiempo aquí, me encanta", ha llegado a asegurar ella misma. De momento, Amber está feliz en España y cuentan las crónicas que habla en perfecto español y está muy integrada en el país.

En otro orden de cosas, su mejor papel es el de madre. En 2021, la expareja de Depp anunció que se había convertido en madre de su primera hija. "Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con vosotros. Hace cuatro años, decidí que quería ser madre. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras como mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino", expresó.

Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard.Ella es el comienzo del resto de mi vida", apostilló entonces. A nivel sentimental, antes de su romance, tórrido al principio y tormentoso después, con Johnny, Heard estuvo con el multimillonario Elon Musk. Más tarde, se enamoró de Bianca Butti, con quien también pasó tiempo en Mallorca y hoy vive afincada en Madrid.

El amor de Bianca

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @biancabutti

La primera vez que la actriz y la cinematógrafa fueron vistas juntas fue en enero de 2020, cuando las captaron mientras que se besaban en Palm Springs, California. Un mes después, una fuente contó a la revista Us Weekly: "Amber está bien y más feliz que nunca. Bianca la ha apoyado mucho y Amber siente que puede confiar en ella y se siente cómoda en su compañía, sobre todo porque primero fueron amigas".

Butti es una actriz y cinematógrafa nacida en Los Ángeles en 1981. Estudió cine en San Francisco y ha hecho la fotografía en 12 proyectos, incluyendo películas, series y cortometrajes.

Su vida no ha sido sencilla, pues en dos ocasiones ha sido diagnosticada con cáncer de mama, la última el año pasado. De hecho, en julio de 2019 se sometió a una cirugía conocida como Cryocirugía que consiste en congelar el tumor.