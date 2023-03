Una gestación subrogada como la de Ana Obregón cuesta 170.000 euros en Estados Unidos

Este 2023 apenas tiene tres meses de vida y Ana Obregón ya es y será una de las protagonistas más mencionadas y criticadas del año. La actriz y presentadora de 68 años, que perdió a su hijo, Álex Lequio, de 27 por un cáncer en 2020, ha viajado a Miami, Florida, (Estados Unidos) para ser madre de nuevo y tener una hija mediante gestación subrogada.

Este escándalo, lanzado por la revista ¡Hola!, ya es el foco mediático de todos los medios de comunicación, ha incendiado las redes sociales, y también al presentador de 'El programa de Ana Rosa', Joaquín Prat, que ha criticado rotundamente la decisión de Obregón. "Hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia... pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comprarte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar. Ana Obregón no ha sido madre, va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, sino que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña".

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha intentado relajar el ambiente admitiendo que se siente "incapaz de juzgar a Ana Obregón", y aludiendo a su propia experiencia, ya que fue madre a los 48 años. "Independientemente del debate de la maternidad subrogada, hay otro debate, que es la edad de Ana Obregón, que es muy parecida a la mía", ha recalcado.

La polémica decisión de Obregón ha llegado también a la esfera política: la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que lo que ha hecho la presentadora "es una forma de violencia contra las mujeres". María Jesús Montero, ministra de Hacienda, también ha declarado que "se trata de una forma de explotación contra la mujer".

Entre 120 y 170 mil euros

La nueva hija de Ana Obregón, que también se llamará Ana, nació el pasado 20 de marzo en el centro pediátrico Joe DiMaggio Children Hospital, del Memorial Regional Hospital de Miami. Ella se trasladó allí el 16 de marzo. La foto de ambas saliendo en silla de ruedas del hospital con el cartel 'Mother baby chariot' ('Carrito para madre y bebé') ha sido toda una escena criticada por los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, ha sido el propio centro el que ha exigido la realización del protocolo para asegurarse de que, tanto Ana como su bebé, salgan en perfectas condiciones de la clínica.

Alquilar un vientre no sale nada barato, sobre todo en Estados Unidos, donde el precio para tener un bebé oscila en torno a 120.000 y 170.000 euros. Si son dos —como mellizos o gemelos— asciende a 200.000, ya que generalmente nacen prematuros y se precisa incubadora y gastos médicos, según afirma la agencia Gestlife. Esto incluye ya todos los gastos de agencias, honorarios, costos médicos —alrededor de 40.000 euros—, y la compensación a la gestante, que suele rondar en torno a los 35.000. Además, si el bebé ha necesitado incubadora, hay que sumarle otros 4.000 u 8.000 euros al día.

Es decir, que Obregón ha pagado casi 170.000 euros por ser madre y tener una hija. También hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no existe seguridad social, por lo que todos los gastos médicos extras que puedan producirse, corren a cuenta de Ana. En el hospital donde ha nacido la nueva Obregón, un parto por cesárea se cifra en 4.600 euros, si es de alto riesgo alcanza los 9.000 euros y si es normal y de alto riesgo son 5.500, tal y como explican en su página web.

España y vientre de alquiler

Dejando a un lado la ética y moral de la conductora, y si su edad le permite poder criar a un bebé o no, son muchas las familias que recurren a vientres de alquiler para poder tener hijos. Se estima que cada año nacen 20.000 niños por gestación subrogada, según la ONG suiza International Social Security.

El vientre de alquiler es un método de reproducción asistida en el que la mujer gestante accede a quedarse embarazada y gestar el hijo de otra persona, a cambio de dinero. Cuando el bebé es entregado a la madre, en este caso a Obregón, la gestante renuncia a la maternidad. Esta práctica es legal en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Georgia, Reino Unido, Australia, Sudáfrica o Tailandia.

En España no está permitida —aunque tampoco prohibida—. Al menos 2.350 niños nacidos por gestación subrogada están inscritos como españoles desde 2010 hasta 2020. Entre 2017 y 2020 se recibieron 1.707 solicitudes para registrar a estos menores como españoles, de las cuales fueron aprobadas 1.410. Ucrania encabeza la lista con 689 —antes de que España denegara las peticiones del país en 2019—. Le sigue Estados Unidos, con 627, y continúa Canadá (58), Reino Unido (11), Grecia (8), Rusia (8), Turquía (4), México (4), República Checa (2), Australia (1) y Sudáfrica (1). Así lo afirmó ABC, según el Portal de Transparencia del Gobierno.

En este sentido, las 294 solicitudes de Estados Unidos entre 2019 y 2020 fueron aprobadas, mientras que en Ucrania solo aceptaron 95 de las 244 recibidas. Y es que el costo económico del vientre de alquiler estadounidense duplica al ucraniano, que cuesta entre 40.000 y 60.000 euros.

