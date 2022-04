Receta de buñuelos de naranja rellenos, un postre para Semana Santa

Total: 3 h 30 min

Semana Santa es sinónimo de recetas con bacalao, torrijas y buñuelos. Eso a grandes rasgos porque la gastronomía de España es tan rica que nos permite que otras especialidades convivan también en estas fechas. Ejemplos de ello son el hornazo salmantino o el panquemao. Pero la receta de hoy se centra en los buñuelos, que también tienen su momento en la festividad de Todos los Santos pero que en Semana Santa regresan con fuerza, tanto en su versión clásica como rellenos de lo que quiera cada uno.

Buñuelos hay de muchos tipos y sabores. De hecho, existen los buñuelos mexicanos que poco se parecen a los nuestros salvo que van fritos y luego toda la gama de buñuelos salados como los buñuelos de verdura, los buñuelos de bacalao y calabacín o los clásicos buñuelos de bacalao. Cuando hablamos de ellos es innegable relacionarlos con una fritura, pero lejos de eso, lo único que suelen compartir los dulces y los salados es la forma.

Para los buñuelos dulces hablamos de una masa tipo choux, que es la misma masa que se emplea para hacer eclairs o tartas como la Saint Honorè; sólo que en esos casos la masa se hornea en lugar de freírse. Es una masa sensible y delicada para la que hay que seguir ciertos pasos a rajatabla y respetar las proporciones para que los buñuelos suflen en el aceite, se hinchen y no queden masas densas de difícil digestión. Para ello es crucial añadir la harina cuando los líquidos están calientes y luego ir incorporando los huevos uno a uno para dar elasticidad a la masa. En la fritura, lo más importante es la temperatura del aceite, que no debe estar ni muy caliente porque los buñuelos se quemarían rápido no permitiéndoles expandirse ni demasiado fría porque no se cocerían bien y absorberían mucho aceite.

Una vez listos los buñuelos, los podremos comer tal cual pasados por azúcar o rellenarlos de lo que queramos. Como estos buñuelos de naranja ya tienen la masa aromatizada hay que buscarles un relleno que contraste y la mermelada de higo es perfecta. También podría funcionar una ganache de chocolate.

Cómo hacer buñuelos de naranja

Ingredientes Leche semidesnatada, 250 ml

Mantequilla, 50 g

Azúcar, 40 g

Sal, una pizca generosa

Harina, 140 g

Huevos, 4 ud

Naranja, 1 ud

Aceite de oliva, abundante (para freír)

Azúcar glas, 100 g

Mermelada de higo, 150 g

Paso 1

Poner a calentar la leche con la mantequilla y agregar la ralladura de naranja. Ésta tiene que ser abundante pero no contener la parte blanca que es la que amargaría después el postre. Añadir también el azúcar y la sal y llevar a ebullición.

Paso 2

Cuando hierva, apagar el fuego y volcar la harina de golpe. Remover constantemente hasta que tengamos una masa compacta. Darle otra vez un poco de fuego, al mínimo, y cocinar removiendo durante dos minutos. Retirar del calor.

Paso 3

Añadir entonces, uno a uno, los huevos. Hay que mezclar muy bien hasta que el huevo se incorpore por completo antes de añadir el siguiente. La masa quedará ligeramente líquida, pero luego cogerá consistencia de nuevo con el frío.

Paso 4

Rellenar una manga pastelera con la masa y enfriar durante mínimo dos horas hasta que esté bien fría.

Paso 5

En un cacillo hondo calentar abundante aceite de oliva hasta que alcance unos 150 ºC. En ese momento, ir incorporando porciones de la masa para que se vayan friendo poco a poco. Con la ayuda de una espumadera ir moviendo los buñuelos para que se doren de forma uniforme. Retirar a un plato con un papel de cocina que absorba el exceso de grasa.

Paso 6

Hacer un pequeño agujero a los buñuelos e introducir a través de él la mermelada de higo; lo podremos hacer con la ayuda de un biberón o de una manga pastelera con una boquilla puesta. Cuando estén rellenos, pasarlos por azúcar glas o normal e ir disponiendo sobre una bandeja.

