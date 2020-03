53 recetas de bizcocho: Fáciles, sin horno, rápidas y con pocos ingredientes

Llevamos dos semanas de cuarentena y, en principio, nos quedan al menos otras dos. Y ya que no podemos salir a la calle, pues al menos vamos a aprovecharlo para aprender recetas nuevas.

Sabemos que una de las cosas que más os gustan son los bizcochos, pues os están ayudando a solucionar muchos desayunos y meriendas que a buen seguro echaréis de menos cuando todo esto se solucione.

Y hablando de recetas de bizcochos, os hemos preparado una macrorrecopilación con 53 recetas de bizcocho fáciles, las hay sin horno, otras muy rápidas de hacer, otras que necesitan muy pocos ingredientes y variadas en cuanto a ingredientes para que puedas aprovechar cualquier cosa que tengas en casa y para que no tengas que repetir.

Bizcocho de calabacín y naranja

Una receta que encanta a todos cuando lo prueban y luego se sorprenden cuando confiesas lo que lleva. Como veis casi cualquier ingrediente es bueno para hacer un delicioso bizcocho como este.

Bizcochón gallego sin aceite, mantequilla ni levadura

Si se te antoja bizcocho pero no tienes a mano ni un triste sobre de Royal, este será el bizcocho que te salve la vida. Se trata de un bizcocho con una miga esponjosa y ligera, y mucho más sano que otros porque no lleva ninguna grasa añadida más que la que aportan los huevos.

Bizcocho de manzana y avellanas sin azúcar

Un bizcocho que casi parece una tarta de lo jugoso y rico que está. Cuando os animéis a hacerlo veréis que no van a quedar ni las migas.

Bizcocho de melocotón, queso y almendra

Hay bizcochos con fruta que son golosina pura y este de melocotón con almendras es uno de ellos. Apunta la receta y no dejes de hacerlo.

Bizcocho de yogur con naranja confitada, almendras y base de chocolate

Un bizcocho tierno y húmedo con base de chocolate y aromatizado con naranjas confitadas al que será un auténtico reto resistirse. Todos los pasos para prepararlo los tienes en este enlace.

Pan de plátano

No te fíes del nombre, pues aunque se conozca como pan es un delicioso bizcocho. La forma más deliciosa de arreglar el desayuno de unos días y de paso aprovechar los plátanos que se están poniendo feos en el frutero.

Plum cake de yogur con chocolate y pistachos

Si lo que os gustan son los bizcochos de miga densa y cubiertos de chocolate al estilo de los de Tía Mildred, no podéis dejar de probar este plum cake de yogur y chocolate. Es delicioso.

Bizcocho de canela

La canela es uno de esos sabores que reconfortan, que recuerdan a infancia, a hogar, a los sitios en los que uno se siente seguro, sensaciones que nos ayudarán a llevar mejor esta cuarentena que se alarga por momentos. No os podéis imaginar cómo huele la casa al hornear este bizcocho.

Bizcocho de plátano, nueces y chocolate

Otra versión de bizcocho de plátano, pero con cacao, perfecto para los más chocolateros.

Bizcocho de jengibre sin huevos

Si lo que buscáis es una receta sin huevos y fácilmente adaptable a la dieta vegana os recomiendo este bizcocho de jengibre sin huevos en la que simplemente habría que sustituir los lácteos de origen animal por unos similares de soja. El resultado es un bizcocho húmedo y esponjoso que hará las delicias de toda la familia.

Bizcocho de limón, almendra y coco

Un bizcocho sencillo y sin florituras que recuerda a una tarta de Santiago en el sabor, pero con una textura más ligera.

Bizcocho marmolado

Si lo que te resulta difícil es la elección entre vainilla y chocolate, no es problema con este bizcocho marmolado que cambia de sabor en cada bocado… si es que estoy de un poético últimamente XDD.

Bizcocho de limón y arándanos

Si no tienes arándanos frescos para hacer este bizcocho, puedes usarlos deshidratados o cambiarlos por trocitos de otra fruta o incluso usar frutos secos. El resultado, en cualquiera de los casos, te va a encantar.

Bizcocho de Nutella

Bizcocho de Nutella, sobran las palabras. La receta completa pinchando aquí.

Bizcocho Victoria

Bizcocho Victoria, el encanto de lo simple para los que buscáis sabor sin florituras. Vuestra receta está en este enlace.

Coca de calabaza

Y aprovechando la época en la que estamos en la que las calabazas parece que son hasta parte del paisaje una buena idea para darles buen uso es esta coca de calabaza. Ni puede ser más fácil ni estar más rica.

Bizcocho fácil de yogur y chocolate

Este no está hecho con la receta típica en la que todo se mide con el vasito del yogur, sino que es una receta de aprovechamiento para dar salida a unas cuantas claras de huevo. Pero este bizcocho también es un éxito.

Bizcocho de naranja

Este bizcocho de naranja es una de las primeras recetas que aprendió a preparar nuestra compañera Cris, ¿será también la tuya?

Bizcocho de mantequilla

Otro clásico para los desayunos de cada día de la semana es este facilísimo bizcocho de mantequilla. Su sabor no te dejará indiferente.

Bizcocho de vainilla

Y otro clásico que no podía faltar en nuestro repertorio bizcochero, el bizcocho de vainilla al estilo Tia Mildred.

Bizcocho de mascarpone y almendras

La verdad es que cualquier excusa es buena para hacer un bizcocho, por ejemplo, que te sobra una tarrina de mascarpone, pues bizcocho de mascarpone y almendras al canto para desayunar tan ricamente durante unos cuantos días.

Bizcocho de chocolate blanco y dulce de leche

El bizcocho perfecto para los más golosos es, sin duda, este de chocolate blanco, dulce de leche y pepitas de chocolate negro. Deliciosidad en estado puro.

Bizcocho de limón glaseado

Si eres amante de los sabores cítricos, este bizcocho de limón glaseado será amor a primera vista y auténtica pasión al primer mordisco.

Carrot Cake

Este bizcocho de zanahoria o carrot cake se conservará varios días si no le ponemos la cobertura, si se la ponemos nos servirá además como tarta para la hora del postre o la merienda. En cualquiera de las dos versiones es siempre un acierto.

Tronco de naranja

Y acercándose la Navidad a pasos agigantados, no puede faltar como colofón de esta lista el tronco navideño de naranja y chocolate, facilísimo de preparar y un placer para los sentidos.

Bizcocho de plátano y coco

De miga densa y compacta, casi a medio camino entre un pan y un bizcocho. Con mucho sabor y muy aromático tenemos este bizcocho de plátano y coco que hace las delicias de todos los que lo prueban.

Bizcocho de yogur de toda la vida tuneado

Si, ese que estás pensando, el de los vasitos de yogur, que no necesita ni báscula ni otros utensilio de medida porque el propio vasito del yogur se aprovecha para esto. El bizcocho de yogur se puede tunear con ingredientes de muchos tipos para adaptarlo a los gustos de los comensales.

Bizcocho de calabaza

Coomo aún no se han terminado las calabazas, tienes todavía la opción de disfrutar de este pedazo de bizcocho de calabaza que es todo un placer para los sentidos.

Bizcocho de leche con cereales

No, tranquilos, no nos hemos puesto a hacer bizcochos con los chococrispis ni nada que se le parezca, pero lo cierto es que este bizcochazo de leche con cereales en sí mismo sabe a desayuno.

Bizcocho de manzana y zanahoria

Los bizcochos también son muy buenos vehículos para camuflar frutas y verduras a los más peques de la casa. Y es que prácticamente da igual lo que lleve, a un trozo de bizcocho recién hecho es muy difícil resistirse. Como este bizcocho de manzana y zanahoria.

Bizcocho de chocolate y crema de orujo, receta para los más chocolateros

Amigos y amantes del chocolate, si pensabais que no nos habíamos acordado de vosotros, os equivocabais. Os hemos reservado este bizcocho doble chocolate, pues tanto el bizcocho como la cobertura presumen de llevar este delicioso ingrediente.

Bizcocho de mandarina y merengue de coco

Aprovecha que aún quedan mandarinas y date un capricho especial -o pide que te lo den- con este pedazo de bizcocho de mandarina que con su cobertura de merengue de coco es perfecto incluso como tarta para una celebración familiar.

Bizcocho de chocolate y vino de Oporto, receta fácil

Continuamos la lista con este otro bizcocho de chocolate. En este caso, con vino de Oporto. Es uno de mis bizcochos favoritos, pues la combinación del chocolate con el vino da como resultado un bizcocho muy tierno y esponjoso que sabe Tigretón. Siempre triunfa.

Bizcocho de chocolate en taza

Solo dos minutos es lo que tardas en tener listo este bizcochito de chocolate para darte un homenaje a la hora de la merienda.

Mug cake de zanahoria

Puedes terminar con la agonía de esas zanahorias que están a punto de estropearse en la nevera haciendo unas lentejas para mañana y aprovechando el resto para prepararte un bizcochito como este.

Bizcocho de limón y coco sin gluten

Está hecho con harina de arroz, razón por la que es apto también para celíacos, así que si tienes excedente de limones no dejes que se pongan pochos, aprovéchalos para hacer delicias como este bizcocho de limón y coco.

Bizcocho de café y frutos secos

Un bizcocho ultrarrápido que no lleva ni leche ni huevo y es completamente vegano, una de las recetas de bizcocho más humildes que he probado y que está en mi top ten de bizcochos favoritos. No dejéis de probar este bizcocho de café.

Bizcocho de plátano en microondas

Tan fácil como mezclar todos los ingredientes en una taza y calentar dos minutos en el microondas. Cuando lo saques, puedes darle a tu mugcake de plátano un toque personal con lo que más te guste.

Brownie en cinco minutos

Si estáis varios en casa, lo suyo es hacer un bizcocho un poco más grande para compartir, como este riquísimo brownie que no te llevará ni cinco minutos.

Tarta de zanahoria exprés para dos

Este postrecito de microondas no solo es fácil de hacer sino que está aún más rico, tiene pocas grasas y es apto para celíacos porque está hecho con harina de almendra para que puedas darte un capricho sin remordimientos.

Bizcocho de chocolate blanco o blondie

Los blondies son la versión con chocolate blanco de los brownies y si no los has probado nunca, esta recetita rápida y fácil puede ser una buena excusa para que los pruebes.

Bizcochitos de calabaza

Aunque necesitan un poco más de tiempo de cocción, si sois varios, no tenéis por qué hacer los mugcakes de uno en uno, sino que se pueden meter varios a la vez en el microondas. Para estos bizcochitos de calabaza hemos usado unos moldes de silicona, pero también se pueden hacer en taza.

Brownie de ricotta y anacardos

Uno de mis bizcochos favoritos, sustituyendo gran parte de la mantequilla por queso ricotta, un cambio con el que se consigue mantener la textura húmeda y jugosa del brownie pero con muchas menos calorías. El resultado es un postre para disfrutarlo despacito, porque está tan bueno que uno desearía que no se terminase nunca.

Brownie de castañas

Si tienes algún bote de castañas en conserva de esos que alguna vez aparecen por las cestas de Navidad, puedes aprovecharlo para hacer este brownie de castañas, que es del tipo cakey o abizcochado y se hace solo con claras de huevo. Una delicia.

Galletas brownie

Para aquellos a los que les cuesta medirse con las raciones, nada mejor que los postres en pequeñas porciones como estas galletas de brownie, con el mismo sabor a chocolate intenso pero en pequeño formato para que el placer nos pueda durar varios días.

Brownie en microondas

Sin mantequilla y en solo cinco minutos, un brownie que es una auténtica delicia. Lo más duro de este brownie rápido será esperar a que se enfríe un poco para poder comerlo sin riesgo de quemarte la boca.

Brownie con solo tres ingredientes

Tú eliges si quieres hacerlo en un molde grande, o prefieres hornear en porciones individuales con las que fijo que no habrá las típicas peleas de "a él le has puesto un trozo más grande que a mí". El caso es que para esta versión tan fácil de brownie solo necesitas 3 ingredientes.

Brownie de chocolate blanco con té matcha

Por supuesto que tanto los brownies como los blondies están abiertos a la imaginación y se pueden combinar con ingredientes más exóticos para obtener fusiones increíbles, como es el caso de este blondie de té matcha.

Blondie de oreo

O el de este otro blondie de oreo, que combina dos pecados en uno. Y es que para qué elegir entre blondie y oreos, si puedes tenerlo todo.

Brownie de chocolate clásico

Sin frutos secos y sin artificios, chocolate y calorías a go-gó. Pero, ¿y lo bueno que está este brownie?

Brownie con cheesecake de arándanos

Si pensabas que no podía haber nada más goloso que un brownie es porque aún no has probado un brownie con cheesecake, una receta casi mágica en la que ambos postres se hornean juntos en el mismo molde, pero no revueltos y el resultado al desmoldar es un jugoso brownie cubierto por una cremosísima tarta de queso. Lo sé, ahora mismo estás haciendo esfuerzos para no ir corriendo a comprobar que tienes todo lo necesario para preparar la receta.

Brownie cheesecake de melocotón sin azúcar

Y esta otra versión aún más sencilla, sin Thermomix, sin azúcar y sin lactosa, para disfrutar de ella sin tantos remordimientos. Sea cual sea la versión que pruebes, te aseguro que el brownie cheesecake llegará a tu vida para quedarse.

Brownie healthy sin gluten, sin azúcar y sin lactosa

Imaginad la cara que se le va a quedar a vuestra familia cuando hagáis este brownie y en el momento de los elogios confeséis que este brownie está hecho con garbanzos, sí, con esos mismos que no se quieren comer cuando los pones en el puchero. Pero ya se sabe, con chocolate todo sabe mejor.