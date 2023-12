Bizcocho al microondas en sólo 2 minutos: una receta fácil y rápida para endulzar el paladar

Se ha hablado mucho de bizcochos en Cocinillas. Desde el clásico e infalible bizcocho de yogur (con todo tipo de sabores, e incluso para hacer sin horno y también para cocinar en la Monsieur Cuisine Plus) hasta el bizcocho de avellanas y miel de palma, entre muchos otros más. No nos cansamos de ellos; de hecho, aquí podéis leer 53 recetas fáciles y rápidas de bizcochos que os encantarán.

[Bizcochón gallego: sin grasa, sin lactosa, sin azúcar pero igual de delicioso]

Hoy os traemos otro bizcocho para quienes tengan poco tiempo de cocinar, pero no quieran renunciar a un buen dulce casero en su desayuno o merienda. Se trata del magnífico y revolucionario bizcocho al microondas que puedes tener listo en tan sólo dos minutos. Sí, sí, has leído bien: ¡sólo dos minutos!

Esta es una de las recetas más sencillas que existen, como podréis comprobar, y aunque no sea la cosa más deliciosa del mundo, no podemos pedir mucho más. Al fin y al cabo, se prepara en dos minutitos, y la gracia es que sólo mancharemos una taza y una cuchara. Suena bien, ¿no? A continuación os desglosamos los ingredientes necesarios para su elaboración.

Ingredientes -2 cucharadas grandes de azúcar.

-2 cucharadas grandes de harina.

-1 cucharada grandes de cacao en polvo (cuanto más puro, mejor).

-1 huevo.

-1 cucharada grande de aceite de girasol.

-1 cucharada grande de leche.

Preparación del bizcocho al microondas en 2 minutos

Y aquí todos los pasos a seguir para conseguir nuestro bizcocho exprés. ¡Con ritmo, que hay prisa!

Batimos el huevo en la taza. Añadimos la leche y aceite y los removemos. Añadimos la harina y volvemos a remover hasta que esté todo muy bien mezclado. Cuidado con los bordes, pues suele quedarse algo por ahí atrapado. Añadimos el resto de ingredientes y mezclamos todo bien. Metemos al microondas a 900 W durante 2 minutos. ¡Listo! ¡A comer!

Resultado

Pocas recetas pueden prepararse en cocina en tan sólo dos minutos, así que no podemos exigir grandes cosas. No obstante, hay que admitir que para lo rápido y fácil que es, el resultado es bastante bueno, y es perfecto si no tenemos tiempo de preparar algo más complicado. Eso sí, aconsejamos comerlo caliente, ya que si lo dejamos enfriar mucho tiempo queda una masa incomestible.

[Bizcocho genovés, el bizcocho con tres ingredientes sin levadura que triunfa en las redes]

Si quieres hacer la versión avanzada de este bizcoho puedes añadir trocitos de chocolate y plátano bien troceado, lo cual mejora sustanciablemente la receta.

Tiempo: ¡2 minutos! ¡2 minutos! Dificultad: 0.5 / 5 Digestión: 3 / 5 Precio: 1€

Sigue los temas que te interesan