Filetes de ternera en salsa, una receta clásica e infalible para Fin de Año que gustará a todos

¿Sin ideas para la cena de Nochevieja? Aquí os traemos un plato que siempre apetece comer, que simboliza la calidez del hogar y que es imposible que nos siente mal. Los filetes de ternera en salsa son una receta popular del recetario del día a día de las casas de España. Para acompañarlos, no puede faltar nunca un poco de arroz blanco o una buena fuente de crujientes patatas fritas.

La razón por la que esta receta es tan conocida en las casas de España es porque se hace muy rápido y sirve para que todos los niños coman carne sin que se les haga bola. Además, es perfecta como receta de aprovechamiento si tenemos filetes de sobra. Por supuesto, el mismo método nos serviría para hacerlo con filetes de cerdo o filetes de pollo.

La receta de filetes en salsa puede variar tanto como la salsa que queramos preparar porque, lo cierto es que, casi todas las salsas acompañan bien a nuestros filetes. Para la ocasión se ha optado por una que no falla, a partir de cebolla, vino tinto y caldo de pollo; una salsa que se podría emplear también para cualquier otra cosa que se quisiera como unas albóndigas, unos filetes rusos o unas carrilleras estofadas.

Como ideas alternativas a esta salsa de vino, siempre está la salsa rubia con pimentón que es muy popular también en la cocina española, se podría hacer una salsa de almendras, una salsa de atún como la del "vitello tonnato" o una deliciosa salsa al whisky.

Por supuesto, una vez elaborada la salsa siempre se tiene la opción de triturarla completamente para que no tenga trozos de cebolla enteros y así todos se la coman y la disfruten sin saber lo que tiene. Que muchas veces el secreto está ahí: no ver lo que se come. Es posible también, en lugar de hacer los filetes a la plancha, empanarlos ligeramente y freírlos, pero de esta manera ganaríamos más grasa en el conjunto.

Receta de filetes en salsa

Ingredientes -Filetes de ternera, 4 ud

-Cebolla, 2 ud

-Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

-Sal, c/s

-Harina, 1 cucharada

-Vino tinto, 150 ml

-Caldo de pollo o ternera, 400 ml

-Concentrado de carne, 1 cucharadita

-Pimienta negra molida, al gusto

Paso 1

Pedir al carnicero filetes de tapilla, de unos 5 milímetros de grosor, de tamaño pequeño, cortados un par de veces para que los filetes no sean muy grandes dentro de la cazuela y puedan bailar bien con la salsa. Añadir sal y pimienta a los filetes.

Paso 2

Calentar a fuego máximo una sartén y añadir un poco de aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, hacer a la plancha los filetes. Será literalmente vuelta y vuelta para que se doren por ambos lados. Retirar a un plato y bajar el fuego al mínimo.

Paso 3

En esa misma sartén, pochar a fuego suave con un poco más de aceite y de sal la cebolla que habremos pelado y picado previamente. Cuanto más pequeña esté picada, mejor.

Paso 4

Cuando la cebolla ya esté dorada será el momento de agregar la harina y remover bien para que se cocine, a fuego suave, durante un par de minutos.

Paso 5

Incorporar entonces el vino tinto y dejar que evapore a fuego alegre, veremos cómo la harina hace su efecto y se empieza a endurecer todo. Añadir entonces el caldo caliente y remover constantemente hasta conseguir una salsa ligada.

Paso 6

Agregar, por último, el concentrado de carne y las especias al gusto que cada uno quiera y mezclar todo bien. Bajar el fuego al mínimo e incorporar dentro de la salsa nuestros filetes. Bailar todo bien dentro de la salsa, cubriendo con la misma la carne. Dejar cocinar un par de minutos, no más para que la carne no se seque. Una opción perfectamente válida, si os gusta la carne poco hecha, es regar los filetes con la salsa ya directamente en la fuente donde se vayan a servir. Así no entran en contacto más con la sartén y el calor residual alto de la salsa.

