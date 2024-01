Pollo relleno al horno, una receta fácil y perfecta para el Día de Reyes

Si os encanta el pollo, esta es la receta navideña perfecta para vosotros. No temáis por lo de "relleno", pues os aseguro que esta elaboración es de lo más sencilla. El secreto de su éxito reside sobre todo en la salsa, así que cuanto más generosos seamos con el aceite de oliva virgen extra y el brandy, mucho mejor.

Ingredientes para elaborar el pollo relleno al horno -Pollo entero, 1,8 kg

-Jamón york, 6 lonchas

-Bacon ahumado, 6 lonchas

-Piñones, 40 g

-Mantequilla, 50 g

-Naranja, 1 ud

-Brandy de Jerez, 1 vaso

-Aceite de oliva virgen extra, 1 vaso

-Sal

-Lomo de cerdo, 6 filetes

-Pimienta negra

-Pasas (opcional)

Un plato que será rememorado por vuestros invitados estas navidades como el pollo relleno al horno con esa salsa tan exquisita. Si queréis quedar bien y complicaros poco la vida, este sin duda es el pollo relleno que estabais esperando a hacer. Ah, no dudéis que os pedirán la receta tantas veces como a mí me la han pedido.

Elaboración del pollo relleno al horno

01: Deshuesar el pollo

Si no tenéis mucha destreza deshuesando el pollo, os recomiendo que pidáis a vuestro carnicero de confianza el pollo ya deshuesado para rellenar conservando las pechugas tal cual. También debemos deshuesar los muslos de pollo ya que formaran parte del relleno.

02: Rellenar el pollo

Con el pollo ya deshuesado, vamos colocando las diferentes capas por este orden; primero sobre las pechugas que están adheridas a la piel del pollo, salpimentamos y echamos unos piñones junto con un poco de mantequilla. A continuación, disponemos los filetes de lomo y seguimos cubriendo con una capa de jamón york y de

03: Hornear

Una vez tengamos preparado el relleno, con sumo cuidado cubrimos bien con la piel del pollo procurando que todo quede bien cubierto. Es decir, como si estuviésemos envolviendo un regalo. Con hilo de bridar ataremos bien el pollo tal y como se aprecia en la imagen para que quede bien compacto y cerrado. Salpimentamos de nuevo por el exterior del pollo y con la naranja cortada en pequeños gajos las introducimos irregularmente por la superficie sujeta con el propio hilo de haber bridado el pollo.

En una fuente apta para el horno, disponemos el pollo y lo cubrimos bien con el aceite de oliva. Opcionalmente podéis echar también unos piñones. Horneamos con el horno precalentado a 180ºC con calor arriba y abajo durante 1 h 40 m. Iremos dándole la vuelta con cuidado de vez en cuando para que vaya dorándose por igual. A media cocción con mucho cuidado, echaremos por encima el brandy de Jerez y dejaremos asar por completo. Una vez horneado, lo dejaremos enfriar bien ya que si intentásemos cortarlo en rodajas tan caliente se rompería el relleno. Lo ideal es asarlo de buena mañana si deseamos degustarlo en la comida o incluso el día anterior por la noche y refrigerarlo bien tapado.

04: Servir

Separamos la salsa y con unas varillas removemos bien para que liguen todos los jugos. A continuación, cortamos el pollo en rodajas y calentamos junto con la salsa que tenemos ligeramente emulsionada. Servimos a continuación con la salsita cubriéndolo bien y acompañándolo de una buena barra de pan. Necesita poco más este delicioso pollo relleno al horno, aunque servido con un poco de puré de patata o unas patatas asadas seguro que el resultado será inmejorable.

Resultado

Un delicioso pollo relleno al horno que como podéis ver no es sencillo sino lo siguiente a sencillo. Como habréis podido comprobar no es necesario complicarse demasiado la vida para disfrutar de un buen pollo relleno. No, no necesita de una salsa cargada de grasa animal o que haya tenido que espesar. Los propios jugos del pollo al asarse junto con el aceite de oliva virgen extra y el vaso de brandy de Jerez, formaran una salsa para chuparse los dedos. Como os he dicho, tan sólo debéis emulsionar con unas varillas para que liguen bien y ya tenéis una salsita deliciosa sin necesidad de más ingredientes y/o artilugios que utilizar. Os aseguro que dejaran el plato limpio tras rebañarlo con un buen chusco de pan o ¡dos! y del pollo ni hablar porque no dejaran ni un trozo.

Otra opción para hacer el pollo relleno es rustirlo en una cazuela donde quepa bien. En este caso, el procedimiento es ir rustiéndolo a fuego medio dándole la vuelta de vez en cuando para que se vaya dorando por igual. Lo único que cambiará es el momento en el que echemos el brandy. Para ello lo que debemos hacer es flambearlo cuando lo echemos en la cazuela con cuidado como siempre que flambeamos alguna preparación. Además, os comento también que el tiempo de horneado se da a modo orientativo. Siempre dependerá del tipo de horno, de lo grande que sea el pollo, etc. Si veis que a medía cocción el pollo empieza a dorarse en exceso por todos los lados, debéis acabar la cocción tapándolo con un poco de papel de aluminio.

El pollo relleno al horno es una preparación que admite muchas variantes. Es decir, nos permite jugar con los ingredientes en cierta manera. Podéis poner en el interior unas rodajas de manzana, nueces picadas o dátiles entre otros. La diversidad del relleno va un poco al gusto del consumidor. Lo que sí os recomiendo es utilizar siempre ingredientes de primera calidad. Ya que como veis no lleva demasiados ingredientes a mí siempre me gusta que el aceite sea del bueno, las pasas en caso de llevarlas también, etc. Además podéis aromatizarlo con vuestras hierbas preferidas; romero, tomillo, un poco de laurel o la especia que más os guste.

