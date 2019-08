15 recetas de pollo asado con y sin horno para chuparse los dedos

El pollo es una carne económica que admite múltiples técnicas de cocinado, pero hoy nos vamos a centrar en recetas de pollo asado, perfectas para organizar comidas con invitados sin necesidad de disponer de un presupuesto demasiado alto.

Otras ventajas del pollo son que combina bien con un montón de ingredientes y especias y que algunas piezas tienen muy poca grasa por lo que es una carne estupenda para los que quieren cuidarse sin renunciar a comer rico y sabroso.

Además, se trata de una carne que podemos asar en horno y en cazuela, y podemos cocinarla tanto el ave entera o las piezas que más nos gusten por separado.

15 recetas de pollo asado con y sin horno

La ventaja de cocinar el pollo al horno es que, cualquiera que sea la receta, siempre resulta muy fácil de hacer, porque es solo cuestión de elegir bien la temperatura y esperar el tiempo necesario para que el horno haga su magia. El inconveniente es que ahora en verano, encender el horno da mucha pereza, por eso os vamos a dejar unas cuantas recetas que pueden hacerse fácilmente en una cazuela.

Pollo con naranja y pimiento rojo

Para esta receta de pollo con naranja y pimiento rojo hemos elegido las pechugas, que cocinadas en esta salsa quedan tiernas y jugosas. No necesitas horno para hacer la receta, sino que puedes hacerla en cazuela normal o incluso en una olla a presión, y puedes tenerlas lista en diez minutos.

Pollo al estilo de Jamie Oliver

Se prepara en una sartén y, gracias al jamón serrano que lo acompaña, se trata de una receta de sabores muy potentes. Para hacer este pollo al estilo Jamie Oliver no necesitas ni diez minutos.

Pollo relleno de manzana y ciruelas al horno

Las manzanas le dan una jugosidad especial, y las patatas quedan de lujo en esta receta de pollo relleno de manzanas y ciruelas al horno. Facilidad de ejecución y triunfo en la mesa asegurados.

Pechugas de pollo Hasselback

Pollo, bacon, queso y bechamel, si esta no es la receta de la felicidad debe parecerse muchísimo, porque cuesta describir con palabras el placer que se siente al degustarla. Si aún no has probado las pechugas Hasselback, no tardes en darles una oportunidad.

Pollo relleno al horno

Un clásico de las fiestas navideñas, pero que resulta muy socorrido durante todo el año, pues es un plato que se come frío y resulta perfecto para cenas rápidas, sándwiches, etc. Si nunca te has atrevido a preparar pollo relleno al horno porque te parece complicado, deja de poner excusas y léete nuestra receta en la que te lo explicamos de manera sencillísima.

Pollo braseado en cazuela

Si piensas que una piel crujiente solo la podrás conseguir encendiendo el horno, no estás en lo cierto. Con esta sencilla receta de pollo braseado conseguirás una piel crujiente y una carne tierna y jugosa como si fuese un pollo entero asado en un asador.

Pechugas de pollo rellenas de espinacas y queso feta

Una receta perfecta para los que les gusta cuidarse y comer sano. Estas pechugas rellenas de espinacas no solo están deliciosas, sino que apenas tienen grasas y son facilísimas de preparar.

Pollo al horno con naranja

Este pollo al horno con naranja es una receta de toma pan y moja, que, por otro lado, es megafácil de preparar. Para chuparse los dedos.

Pollo asado sin grasa

La receta definitiva para los que se quieren cuidar sin dejar de disfrutar. Aparte del pollo y un poco de sal y pimienta solo necesitas un ingrediente adicional para cocinar este pollo asado tan delicioso

Pollo asado perfecto en olla GM

Si la olla es suficientemente grande, es posible incluso asar un pollo entero, como hemos hecho en esta ocasión en la olla GM. Con esta receta, aunque nos llevará un poco más de tiempo, también podemos hacer un pollo asado perfecto en una cocotte y olla de hierro.

Pollo asado al horno sobre lata de cerveza

Es un clásico de Cocinillas y probablemente la receta de pollo asado más fácil que existe. Y es que la cerveza y el pollo siempre han hecho muy buenas migas y en esta no es una excepción.

Pollo asado con cebolla

Prepara una buena barra de pan porque vas a querer mojar todo el pan del mundo en la salsa de este pollo asado con cebolla.

Pollo a la parmesana

Cocinar el pollo en el horno es también una opción fantástica para ahorrar calorías, como hemos hecho con estas pechugas de pollo empanadas al horno.

Pollo asado en bolsa

En horno y sin ensuciar, el pollo asado en bolsa es el inventazo del siglo para cocinar un pollo asado sin complicarse nada la vida.

Pollo asado facilísimo

Una cama de verduras, especias, un poco de aceite, vino blanco y una sesión de horno. El resultado, un pollo asado facilísimo que se va haciendo él solo mientras tú te dedicas a otras tareas.