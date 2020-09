31 cenas rápidas para no complicarse la vida en un mes

Estrenamos mes e iniciamos la recta final del verano en España. Para la mayoría es el momento de retomar la rutina de clases, trabajo y un montón de ocupaciones que, a pesar de toda la incertidumbre que presentan algunas de ellas debido a la situación que estamos viviendo, parece que no nos dejan tiempo para nada.

No sé vosotros, pero yo cuando más lo noto es a la hora de hacer la cena, que no es lo mismo cuando en verano todavía con luz de día te preparas una ensaladita rápida, que ahora cuando ya casi es noche cerrada te toca abrir la nevera y pensar en qué preparar sin perder demasiado tiempo, por eso hoy os he preparado una lista con cenas rápidas para no complicarse la vida en un mes, que así me servirá a mí de referencia para cuando me quede sin ideas y, seguro que a vosotros también.

31 cenas rápidas y fáciles para todo el mes

Carnes blancas, pescado, huevos, verduras y alguna propuesta un poco más “especial” para esos días en lo que nos apetezca darnos un capricho.

Risotto de calabaza

risotto de calabaza

Los risottos con su textura cremosa son la mar de reconfortantes a la hora de cenar y este con calabaza no puede ser más adecuado para el otoño. La receta explicada paso a paso podéis verla en…

Macarrones con queso en taza al microondas

Macarrones con queso en taza

A mí lo que más pereza me da a la hora de preparar la cena para mí sola es lo de la limpieza posterior, sobre todo ahora que no tengo lavavajillas, por eso, recetas como esta que se pueden preparar en el mismo recipiente en el que luego te las comes me parecen lo más. Unos macarrones con queso que se preparan en menos de 10 minutos y ensuciando solo una taza o bol.

Salmón al horno con bacon y cebolla caramelizada

Salmón al horno con bacon

Los ácidos grasos del salmón tienen un efecto beneficioso a la hora de contrarrestar el estrés, por lo que es un pescado que nos puede venir bien a la hora de la cena. En esta ocasión al horno con bacon y cebolla, aunque el bacon podemos cambiarlo por jamón serrano y hacer la receta más ligera. Aquí os cuento cómo se prepara.

Huevos al plato en 4 minutos

huevos-flamenca-13

Estos huevos al plato o a la flamenca son otra de mis cenas rápidas por excelencia, manchan poco y se hacen volando en el microondas tal como os enseñé en este post.

Sándwich Vips Club

VipsClubSandwich_19 (1024x660)

Otra de mis favoritas para esas noches en las que aparece visita para ver una peli o el partido de fútbol de rigor es esta versión casera del Sandwich Club como el del Vips al que muchas veces, por hacerlo más ligero, le elimino el bacon :). En este post os cuento todos los detalles.

Pastel de verduras

Pastel de verduras rápido

Otra cena que me encanta y que suelo preparar por partida doble para que me quede para el día siguiente es este pastel de verduras, que primero se cocinan en la sartén y luego se termina de hacer en el microondas. Aquí podéis ver toda la explicación.

Perritos calientes

hot-dogs-02

¿Y por qué no un perrito caliente para cenar? En este post tenéis 40 recetas distintas para elegir la que más os guste o la que más se adapte a lo que tengáis en ese momento por la nevera.

Tartar de tomate y jamón con pechuga de pollo a la plancha

tartar-tomate-04

La socorrida pechuga de pollo a la plancha es un clásico en las cenas de los que vamos con prisa -o pereza- pero intentamos cuidarnos, así que para no aburrirnos lo mejor es acompañarla de una guarnición ligera, sabrosa y colorida como este tartar de tomate y jamón que os enseñamos a preparar aquí.

Merluza rellena de verduras en papillote

Merluza rellena en papillote

Otra sencillísima, sanísima y sin ensuciar casi nada. Una cola de merluza rellena de jamón y verduritas en papillote que aquí podéis ver cómo se prepara.

Pollo al limón al estilo chino

pollo al limón

Para vencer a la tentación de llamar al chino os propongo esta pechuga de pollo al limón que tardaréis menos en preparar en casa de lo que tarda el chino en aparcar la moto. Aquí la receta completa.

Sándwich Salmón Club como el del Vips

Sándwich Salmón Club como el del Vips

Y si el Club Vips tradicional os sigue dando pereza, su hermano ligero de salmón es mucho más rápido de preparar y no hace falta encender el fuego, solo la tostadora tal como os contamos en este post.

Pechuga de pollo rellena en microondas

pechuga-rellena-micro-00

Fácil y requetebuena casi con cualquier cosa que le metamos dentro para hacer limpieza en la nevera, unos pimientos, un poco de cebolla caramelizada, unos restos de salsa boloñesa o de pisto, el caso es enrollar la pechuga con un poco de queso y algo más y cocinarla en el microondas tal como os explico aquí.

Tortilla francesa en un minuto

Tortilla francesa en un minuto 0

En mi plato me lo guiso, en mi plato me lo como y no tardo ni 5 minutos en cenar con esta tortilla francesa en 1 minuto que es auténtica cocina de emergencia. Aquí os contamos todos los detalles.

Hamburguesas de dieta sin pan

hamburguesas-dieta-sin-pan-00

¿Unas hamburguesas que no nos resulten pesadas antes de dormir? Pues claro que se pueden hacer con este truquito que os contamos aquí.

Pizza en pan de pita con huevo de codorniz

Pizza express pan pita 7

Otra de esas cenas rápidas para el día que se apuntan los colegas a ver la tele en casa, unas pizzas ligeritas que se hacen en un pispás usando como base medio bollo de pan de pita. Buenísimas. Aquí podéis ver la receta.

Sopa de verduras

Sopa de verduras perfecta

Es quizá la menos rápida de todas, pero se puede hacer trampa, si se prepara el domingo por la tarde, nos durará varios días y solo tendremos que ir calentando, por lo que al final sí entra dentro de las cenas rápidas y reconfortantes para las primeras noches frías del otoño. Aquí os dejo la receta.

Sopa de pescado rápida

IMG_8915 SOPA DE PESCADO RÁPIDA, RECETA PARA MICROONDAS 0

Cena rápida y de lujo esta sopa de pescado y marisco que se prepara en el microondas y de la que querréis hacer cantidad para repetir al día siguiente. La receta completa, aquí.

Pechuga de pollo con salsa de mandarina

MEDALLONES POLLO CON SALSA MANDARINA 10 IMG_1404

Otra idea para darle alegría a la pechuga de pollo a la plancha sin perder demasiado tiempo son estos medallones de pechuga de pollo con mandarina y verduritas. Una delicia que os enseñamos a preparar aquí.

Sándwiches estilo Rodilla

sandwiches

Otra idea perfecta para un día de pereza en el que cenamos solos o acompañados es preparar unos sándwiches con rellenos untables al estilo de los de Rodilla. En este post os dejamos varias recetas.

Crema de calabacín y apionabo

calabacin-apionabo-12

También me confieso muy fan de tener unos cuantos túpers de cremas de verduras en el congelador, como esta de calabacín y apionabo que podéis ver en este post.

Tortilla paisana

tortilla-paisana-00

Una alternativa un poco más equilibrada para esos días en los que podemos tener antojo de tortilla de patata sería esta tortilla paisana con atún y muchas verduritas.

Pescado a la plancha

pescado-plancha-00

Y puestos a no complicarnos, un simple filete de pescado a la plancha con las verduras que haya por la nevera nos puede servir para una cena estupenda. En este post os contamos todos los trucos para hacer pescado a la plancha sin que se rompa ni se pegue.

Fajitas sencillas de salmón, queso y mostaza

fajitas_salmon_queso_mostaza

Las tortillas de trigo también son geniales para preparar cenas rápidas como estas fajitas ligeras de salmón, queso y mostaza que os enseñamos a preparar aquí.

Quesadillas de pollo y verduras

QUESADILLA DE POLLO Y VERDURAS 14

Y otra idea con tortillas de trigo, son estas riquísimas quesadillas de pollo y verduras. Ni pueden ser más fáciles ni estar más ricas. Aquí podéis ver la receta.

Tortilla de espinacas y puerros

Tortilla de puerros y espinacas

Y otra tortilla sanota y muy sencilla que se prepara en un momento es la de espinacas con puerro caramelizado. Tan fácil como seguir los pasos que os dejamos en este post.

Sándwich a elegir

sandwich-00

Y por si los sándwiches anteriores no os convencen, en este post os dejamos 30 recetas diferentes que os servirán de inspiración para preparar el vuestro.

Pollo con salsa de mostaza y vino blanco

Pollo con mostaza y vino blanco

Y otra para cocinar en cantidad suficiente para que sobre para el túper del día siguiente es este pollo con mostaza y vino blanco. Fácil y riquísimo siguiendo las instrucciones que tenéis aquí.

Curry de pollo y zanahorias

curry-pollo-zanahoria-00

Otra que también es perfecta para el túper del día siguiente es este curry de pollo con zanahorias, muy sabroso y ligero. Aquí la receta.

Salmón al horno con cebolla y tomate

salmon_horno_6

Otra que nos encanta es este salmón al horno con cebolla y tomate porque no da ningún trabajo prepararlo y está de chuparse los dedos. La recetita en este enlace.

Pizza en pan de molde con salsa de tomate exprés

Pizza con pan de molde y salsa de tomate exprés 16

Otra idea guay para cuando nos puede el antojo de pizza pero nos mata la falta de tiempo es tirar del pan de molde como base y currarse unas pizzas en pan de molde como estas.

Pescado Thai con Pak Choi

pescadothai

Y para terminar esta lista de cenas rápidas, un pescado con toques exóticos y facilísimo de hacer siguiendo los pasos de la receta que os dábamos en este post.