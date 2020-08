30 recetas de pollo fáciles que siempre salen bien

Siendo conscientes de que en España debemos limitar el consumo de carnes rojas, el pollo se convierte en una de las mejores alternativas para el consumo de proteínas de origen animal. Es una carne barata y que puede llegar a resultar muy sabrosa si se sazona o se marina de forma conveniente.

El pollo da mucho juego, pues puede ser protagonista tanto de platos ligeros de dieta como de suculentos guisos de esos que necesitan tres horas de siesta. Todo depende de cómo y con qué se cocine.

El pollo, características y valores nutricionales

Lamamos pollo as la gallina o el gallo jóvenes, que han de ser sacrificados entre las 5 y las 16 semanas de vida, con un peso entre 1 y 3 kg. El pollo tiene una carne tierna, blanca o ligeramente amarillenta, esto depende del tipo de alimentación que reciban, pero no es un indicativo de la calidad del mismo.

En función de las condiciones de cría de estas aves, podemos distinguir distintos tipos de pollo:

Pollo de granja industrial: la cría se produce de forma extensiva en granjas industriales. Engorda rápidamente con piensos hasta alcanzar un peso de 1 kg aproximadamente. Su carne es blanquecina, más pálida que la del pollo de corral y de sabor menos intenso.

la cría se produce de forma extensiva en granjas industriales. Engorda rápidamente con piensos hasta alcanzar un peso de 1 kg aproximadamente. Su carne es blanquecina, más pálida que la del pollo de corral y de sabor menos intenso. Pollo de corral: se alimenta con grano, en semilibertad y sin recibir medicamentos. El tiempo necesario para el engorde es superior al pollo de producción industrial, pudiendo alcanzar los 3 kg. Presenta alto coste y falta de competitividad con respecto al pollo de granja industrial. Su carne, de color amarillento, es más firme que la variedad anterior, con menos grasa y de sabor más intenso.

Según la Fundación Española de la Nutrición, "La carne de pollo tiene como componente mayoritario, en un 70% aproximadamente, al agua. Le siguen las proteínas con alto valor biológico, dado su contenido en aminoácidos esenciales. El pollo se puede considerar una carne magra, sobre todo cuando se consume sin piel donde reside una parte importante de la grasa.

La grasa es mayoritariamente grasa monoinsaturada constituida principalmente por ácido oleico, seguida de la grasa saturada, representada sobre todo por el ácido palmítico. También encontramos una cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente en forma de ácido linoleico,variable dependiendo de la alimentación del ave. La carne de pollo se distingue de la de vacuno o porcino en que su contenido en colesterol es más elevado, prácticamente el doble.

Con respecto a los micronutrientes el pollo es fuente de minerales como el fósforo,

el cual contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

Las principales vitaminas presentes son del grupo B, destacando la niacina y la vitamina B6. Una ración de pollo aporta el 73% y 97% respectivamente de las ingestas recomendadas de niacina para hombres y mujeres de 20 a 39 años que practican actividad física de forma moderada.

Las actuales recomendaciones nutricionales, aconsejan el consumo de 3 raciones a la semana de carnes magras, alternando el consumo entre distintos tipos entre los que está el pollo".

Consumo de pollo en España

En España, el pollo ha pasado de ser un comida de dias de fiesta en los años de la posguerra a ser una de las carnes más consumidas en el día a día de los hogares españoles.

Su punto máximo tuvo lugar en el año 2010, en el que el consumo llegó hasta los 14.58 kg anuales por habitante. En los últimos 10 años, con el aumento se seguidores de la dieta vegana ha hecho que esta cantidad disminuya sensiblemente hasta los 12.5 kg.

Recetas de pollo fáciles que siempre son un éxito

Asado entero en el horno, en trozos, en cazuela, o incluso en el microondas puedes preparar un plato de pollo que resulte una maravilla para todos los de casa.

La receta de pollo asado más ligera del mundo

Jugoso y sin grasa, este pollo asado sin piel que se cocina en zumo de manzana sin nada más que añadir sal y pimienta, es la prueba perfecta de que se puede comer sano cada día sin renunciar a disfrutar de la comida sabrosa.

Ensalada de pollo y naranja, receta fácil y ligera

Las pechugas de pollo pueden resultar un poco insípidas, pero eso no es inconveniente, al contrario, puede ser toda una ventaja que permite combinar esta carne casi con cualquier otro ingrediente sin miedo al resultado. Como en esta ensalada de pollo con naranja. Ya os adelanto que los cítricos le van genial al pollo.

Alitas de pollo en salsa picante

Para los que gusten de sabores más fuertes y de recetas sin muchos misterios os propongo estas alitas de pollo en salsa picante que se hacen en el horno y son un vicio de los buenos. Y es que ya sabéis, las alitas de pollo tienen algo que hace que resulten adictivas.

Pollo frito con salsa habanera y patatas al horno

El pollo frito es una de las recetas más populares del mundo. Hay miles de recetas y todas ellas están deliciosas… aunque se deban disfrutar con moderación. La próxima vez que tengáis un capricho no dejéis de probar el pollo frito con salsa habanera.

Causa limeña de pollo

Si te ha sobrado pollo asado o cocido y no tienes tiempo para preparar unas croquetas con esos restos, acuérdate de esta receta de causa limeña que es algo parecido a una ensaladilla de pollo y aguacate. Seguro que será la solución perfecta para tu comida del día siguiente.

Pollo en pepitoria

El pollo en pepitoria es uno de los grandes clásicos del recetario español. Uno de esos guisos que resucitan incluso en los días menos apacibles del invierno y que no deberíamos dejar que desaparezca de nuestra gastronomía.

Pollo al curry ligero con zanahorias

Todo lo contrario a la receta anterior, pues en esta receta buscamos reducir las grasas y los carbohidratos al máximo. Así que si buscas cuidarte y amas los sabores muy potentes, este sencillo curry de pollo con zanahorias se convertirá en unos de tus guisos favoritos.

Pollo relleno al horno

Es lo bueno que tiene el pollo, que podemos usarlo para un plato de dieta como el anterior, un guiso como la pepitoria o todo un señor asado de domingo como este pollo relleno al horno. Si sobra, no lo calientes, córtalo fino como si fuese un fiambre y verás qué delicia.

Pizza KFC

¿Antojo de pizza y ningunas ganas de ponerte a preparar la masa? Usa una pechuga de pollo como base y anímate a preparar esta pizza con base de pollo al estilo KFC. Si tienes visita, se quedarán boquiabiertos.

Fideos thai con pollo y huevo escalfado

El milagro de los panes y los peces, un filete de pollo de 100 g con el que una persona se quedaría con hambre, lo juntas con las verduras que encuentres por la nevera, unos huevos y unos fideos y en menos de media hora comida lista para alimentar a tres personas. Así son los fideos thai con pollo.

Pechuga de pollo rellena en microondas

Si hablamos de recetas con pollo fáciles, rápidas y con poca grasa, apunta esta, muy fácil de preparar en el microondas y perfecta para el día a día. Esta pechuga de pollo rellena de jamón, queso y pimientos puedes comerla tanto fría como caliente, pues de las dos maneras está buenísima.

Ensalada templada de patata, pollo y pesto, receta rápida de aprovechamiento

Las sobras de pollo también son muy aprovechables y no solo para hacer montañas de croquetas. Y para que lo veas, mira qué ensalada templada más apañada nos hemos preparado con unos restos de pechuga cocida y usando solo el microondas.

Pollo braseado sin horno

¿Te toca cocinar para ti solo pero y has levantado con ganas de pollo asado pero lo último que te apetece es encender el horno para cocinar tan poca cantidad? La solución es bien fácil, este pollo braseado en cazuela se prepara sin ningún esfuerzo y gusta a todos en casa.

Arroz con pollo y chorizo

Que nos enfademos cuando Jamie Oliver le echa chorizo no quiere decir que el arroz con chorizo, chistorra o similares no esté rico. De hecho, el arroz con pollo y chorizo está riquísimo y si aún no lo has probado ya estás tardando.

Pollo con piña estilo chino

¿Te encanta la comida china pero prefieres hacerla tú en casa? El pollo con piña es uno de los clásicos de los restaurantes que sirven a domicilio, pero vas a ver que gana muchos puntos cuando lo haces tú mismo.

Pechuguita de pollo Pibil en CrockPot, receta paso a paso

16 pibil

De China a México y con una receta Crockpotera de pollo pibil, de esas que tanto nos gustan en Cocinillas. Aunque la clásica se hace con carne de cerdo, con pechuga de pollo también queda fenomenal. Ya no tienes excusa para no organizar una deliciosa cena a base de tacos.

Jamoncitos de pollo con pimientos

O piparrada que es como se llama en algunos sitios al resultado de guisar algo sobre un sofrito de cebolla y pimientos. Así pues, si lo que buscas es una salsa de vicio para acompañar el pollo, no puedes perderte estos jamoncitos de pollo en piparrada, son facilísimos y una auténtica delicia.

Pollo en salsa de albaricoque

Como os comentaba antes, la carne de pollo al ser algo insípida puede combinarse con muchos alimentos que seguramente ni te habías imaginado. Los cítricos le van de lujo como demuestra este pollo en salsa de albaricoque, pero lo cierto es que casi cualquier fruta combina fenomenal con el pollo y le aporta mucha jugosidad.

Sándwich de pollo y fresas

Otro buen ejemplo de que pollo y fruta son siempre un acierto, tanto en frío como en caliente. Y además este sándwich de pollo y fresas es facilísimo.

Pollo con anacardos tailandés

Otra de las recetas con pollo para los amantes de los sabores de Asia que disfrutarán de lo lindo con este riquísimo y sencillísimo pollo con anacardos cuya receta nos trajimos directamente desde Tailandia.

Ensalada de pollo y orzo, receta para aprovechar las sobras del domingo

Otra ensaladita para aprovechar las sobras, en esta ocasión con pasta. Se hace en un momento, lo que tardas en cocer la pasta, no más, y tendrás una estupenda ensalada de pollo y orzo.

Pollo frito al estilo japonés

Ultratierno por dentro, supercrujiente por fuera y lleno de sabor, así es como queda este pollo frito al estilo japonés cuya receta hemos adaptado para que puedas preparar en casa con ingredientes que encuentras sin dificultad en tu supermercado habitual. Personalmente me gusta más que el rebozado KFC, pues es más crujiente y ligero.

Pollo Tikka masala

Os lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir, me encanta la comida de la India y del sudeste asiático, pues hay un montón de guisos con muchas verduras, pocas grasas y mucho sabor gracias a las especias que se utilizan. Este pollo tikka masala es la perfección.

Pollo Korma y Madrás

He aquí otro curry con nombre propio, aunque he hecho un poco de trampa y en realidad es mezcla de dos. El curry korma es uno de los más suaves de todos, el Madrás es ligeramente picante. Pehuga de pollo, verduras variadas, maíz dulce y un delicioso toque de las especias que sorprenderá a los paladares más exigentes es lo que tiene esta receta de pollo al curry que puedes preparar aunque tus conocimientos de cocina sean prácticamente nulos.

Pechuga de pollo en papillote

Una de las maneras más saludables de cocinar en el horno es el papillote, además el envoltorio ayuda a que la carne no se reseque durante la cocción. Esta es la técnica que hemos empleado para preparar esta pechuga de pollo rellena de bacon y queso sobre una cama de verduritas que gustará a toda la familia.

Berenjenas gratinadas con pollo y queso de cabra

Otra de las recetas de pollo fáciles y perfectas para aprovechar restos cuando no hay tiempo o ganas de utilizarlos para otras preparaciones más elaboradas son estas berenjenas gratinadas con pollo y queso de cabra que nos permiten cocinar un plato completo en un abrir y cerrar de ojos.

Pollo con champiñones

Una de las combinaciones clásicas del pollo porque funciona de lujo. Los champiñones son puro umami, de hecho son el top del umami dentro del reino vegetal, justo lo contrario del pollo, por eso casan tan bien. En esta receta se preparan con una salsa de toma pan y moja que no puede ser más sencilla. Apunta la receta de este pollo en salsa de champiñones que te va a sorprender.

Hamburguesas de pollo y espinacas

Las hamburguesas verdes están de moda. Estas hamburguesas de pollo y espinacas son perfectas para una cena ligera y para que los peques se coman las espinacas sin enterarse, se preparan con suma facilidad y sorprenden por lo ricas que están.

Tacos de pollo rápidos

Una receta y un truquito muy bueno para cuando te apetezca darle un toque Tex-Mex a la cena preparando unos tacos de pollo pero no te has acordado de comprar las tortillas. Mucho más rápido y más lucido que hacer empanadillas.

Quinoa con pollo y verduras

Sana, nutritiva y deliciosa, esta receta de quinoa con pollo y verduras tiene todo lo necesario para que te animes de una vez por todas a darle una oportunidad a este ingrediente.