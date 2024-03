El truco de Dabiz Muñoz para preparar unos filetes rusos jugosos que pueden comer hasta los bebés

Total: 20 min

Aplastados como una hamburguesa, pero hechos con una masa similar a la de las albóndigas. Rebozados o no, los filetes rusos son parte de la infancia de muchos de nosotros. En mi casa, y puede que en muchas otras, no estaba claro qué eran exactamente y cuáles debían ser las diferencias. En mi infancia, la misma masa de carne picada con miga de pan mojada en leche y huevo, con forma de bola era albóndiga, aplastada en plato, filete ruso y aplastada dentro de un bollo de pan, hamburguesa.

Sea como fuere, lo importante para cualquiera de estas tres preparaciones es que el resultado sea una pieza de carne picada jugosa y llena de sabor. Sí también cuando el comensal es un niño muy pequeño o un bebé que ya pueda empezar a comer sólidos, porque es ahí cuando podemos empezar a educar su paladar con nuevos aromas y sabores.

La alimentación BLW

Ahora son cada vez más los progenitores que optan por la alimentación complementaria guiada por el bebé, algo que también se conoce como BLW (Baby-led Weaning). A partir de los seis meses, los bebés ya pueden empezar a "elegir" alimentos para llevárselos a la boca y comer por sí solos. Obviamente, deben ser alimentos que cumplan unas características específicas acordes con sus necesidades nutricionales y que no supongan ningún riesgo para ellos.

Para estas primeras comidas sólidas de un bebé pueden elegirse alimentos crudos, como trozos de fruta, o cocinados que deben ser suficientemente blanditos y estar cortados en trozos de tamaño adecuado para evitar atragantamientos.

En los alimentos cocinados, no pueden añadirse sal, azúcar, grasas, alcohol o condimentos picantes, pero eso no quiere decir que no puedan utilizarse otros ingredientes en pequeñas cantidades para dar sabor, o utilizar técnicas de cocción que mejoren el sabor de los alimentos. Incluso para los bebés, hay vida más allá de los purés y los potitos.

Estos primeros meses de vida son una buena ocasión para crear una amplia biblioteca de sabores que hará que de mayores puedan disfrutar de una alimentación mucho más rica y variada. Y eso es, precisamente, lo que está haciendo el chef Dabiz Muñoz con su hija Laia, que en unos días cumplirá 8 meses y hace algunas semanas que empezó a disfrutar de las recetas que su afamado padre crea especialmente para ella. Recetas sin sal ni azúcar, pero con sabor, pensadas para que las pueda comer un bebé, pero que también disfrutaría cualquier adulto.

El truco de Dabiz Muñoz para hacer unos filetes rusos muy jugosos

El tres veces elegido mejor chef del mundo explica en un vídeo subido a su perfil de Instagram que hace unos días le preparó unas hamburguesas de pollo a su hija, pero éstas resultaron ser demasiado secas para el bebé.

La forma de solucionarlo ha sido preparar un filete ruso, mezclando la carne de pollo -picada por él mismo a cuchillo- con miga de pan -sin sal y sin azúcar- en leche de avena y utilizando orégano y ajo en polvo para dar sabor. La miga de pan y la leche de avena favorecen la reacción de Maillard que, aparte de un caramelizado visualmente atractivo, aporta una capa de sabor umami haciendo que el filete quede mucho más sabroso.

En el vídeo no da cantidades exactas, pues en realidad la receta es muy sencilla y cualquier aficionado a la cocina un poco experimentado no tendrá problema en seguirla, pero si no es el caso, a continuación os dejamos una receta de filetes rusos con los trucos de Dabiz para que cualquiera pueda hacerla en casa.

Ingredientes Solomillos de pollo, 300 g

Miga de pan sin sal ni azúcar, 50 g

Leche de avena, cantidad suficiente

Orégano seco, 1 cucharadita

Ajo en polvo, 1/4 cucharadita

Paso 1

Rompemos un poco los trozos de miga de pan y los sumergimos en leche de avena para que se empapen bien.

Paso 2

Mientras se empapa la miga de pan, cortamos los solomillos de pollo muy finamente con ayuda de un cuchillo muy bien afilado. Podríamos hacerlo también con un robot de cocina.

Paso 3

Escurrimos bien la miga de pan apretándola con las manos para eliminar el exceso de líquido y la mezclamos con la carne de pollo picada.

Paso 4

Sazonamos la mezcla con orégano seco y ajo en polvo, mezclamos bien y formamos bolitas de unos 30 gramos.

Paso 5

Aplastamos las bolitas de masa y las cocinamos a la plancha en una sartén antiadherente a fuego medio-bajo hasta que estén doradas por ambos lados. Cocinando a fuego bajo conseguiremos una superficie caramelizada mucho más sabrosa y que la carne se cocine completamente en el interior.