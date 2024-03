La interpretación más pura y personal de la sauvignon blanc de Rueda

Nombre: El Octavo Color

El Octavo Color Bodega: Pilar García Duque

Pilar García Duque Añada: 2022

2022 Tipo de vino: Blanco con crianza

Blanco con crianza Variedad: Sauvingnon blanc

Sauvingnon blanc Región: Rueda

Rueda Alcohol: 13% Vol

13% Vol Formato: 750 ml

750 ml Crianza: 9-10 meses de crianza en barricas usadas

9-10 meses de crianza en barricas usadas Cata: Fresco, mineral, largo y sedoso, complejo y muy elegante

Fresco, mineral, largo y sedoso, complejo y muy elegante Precio: 18 €

18 € Punto de venta: www.instagram.com/vinos_garcia_duque/

El Octavo Color caja Pilar García Duque

A medio camino entre una joya de Christie’s y un dulce comprado en una pastelería gourmet (sí, a nosotros también nos ha recordado al Mendl’s de Wes Anderson), el envoltorio de este vino hace honor al tesoro que guarda en su interior. El Octavo Color es la interpretación personal de la sauvignon blanc de la zona de Rueda. Un blanco criado en barrica que nace con vocación de guarda y que aspira a convertirse en un clásico contemporáneo.

La persona detrás de este vino de coleccionista es Pilar García Duque, una enóloga que lleva elaborado en la cuna del verdejo cerca de 20 años. “Siempre me he dedicado a asesorar a otra gente, pero en 2014 decidí empezar mi pequeño proyecto. Alquilé parte de una propiedad donde hago vino y me lancé al mercado con algo distinto”, explica Pilar. “La variedad autóctona de Rueda es la verdejo, aunque la sauvignon blanc llegó hace más de 25 años y lo hizo para quedarse. Siempre la he trabajado de manera convencional, pero hace unos cuatro años comencé a elaborarla de una manera un poco diferente, de ahí surgió El Octavo Color”. Una edición de escasas 3.000 botellas cuyo nombre hace mención a los 7 colores del arcoiris: "Para mí este vino es el octavo color, es mi manera de mirar la zona".

Porque aunque nace en Rueda, no sale bajo el paraguas de esta denominación de origen por decisión propia: "No quiero que la gente lo compare con otros sauvignones de la zona porque no es un sauvignon al uso, es un vino de segundo año, criado durante 9 o 10 meses en maderas de segundo vino durante previamente envinadas con verdejo, porque esta variedad es demasiado delicada para ponerle madera nueva", explica la elaboradora. Un vino de mínima intervención fruto de la paciencia, del cuidado y el trabajo de la viña de manera conservadora y respetuosa.

Uvas sauvignon blanc

En palabras de la enóloga, El Octavo Color es un sauvignon elaborado al estilo de las grandes zonas vitivinícolas del mundo, como Francia: elegante y fino tanto en nariz como en boca, anisado, con muchos matices de frutas y flores, con los recuerdos tostados de la madera pero de una forma muy sutil. “Es lo que yo llamo lujo discreto o lujo silencioso”. Un vino equilibrado, redondo y largo, sin llegar a ser presuntuoso.

Maridajes recomendados para El Octavo Color

El Octavo Color es un vino elaborado en madera usada, que previamente ha acogido 2 o 3 vinos. Esto le aporta una complejidad organoléptica que resulta ideal a la hora de maridar. Los aromas florales y frutales que se encuentran en este vino junto a unas finas notas minerales, se suman a una redondez y sedosidad en boca aportadas por la barrica y a unas notas de la crianza que le añaden personalidad.

Se trata de un blanco complejo y gastronómico, lleno de registros y con mucha vida por delante, perfecto para acompañar todo tipo de pescados, quesos, pastas, arroces y carnes blancas, pero también recetas especiadas y platos con un ligero toque picante.

