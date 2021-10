Paté de bonito picante, un aperitivo de Hermanos Vinagre

Total: 10 min

Comensales: 4

Desde que abrió Hermanos Vinagre en Madrid he ido ya unas cinco o seis veces. Me resulta un bar moderno y actualizado con una oferta sencilla para comer, sin cocina caliente, pero con buen producto y buenas ideas. Es el sitio perfecto para el aperitivo aunque fácilmente te puede resolver una comida. Si tuviera que elegir, me quedo sin duda con el que está cerca del Retiro porque el de Chueca es demasiado "fiestero", con bullicio, música altísima y la sensación más de una discoteca de color rojo que de un bar. Pero en ambos nunca dejaría de pedir su filete tártaro, su sobrasada de Cárnicas Lyo, su ensaladilla alemana, su matrimonio de anchoa y boquerón o su fantástico atún curado como una mojama. Y también, claro, está, el bonito picantito.

Esta receta es un homenaje a esa especie de paté de bonito con un marcado sabor a pimentón que ellos hacen, pero en realidad no se parece a nada. Aún así, quise lanzarla porque me pareció deliciosa. No es fácil replicar una receta sin tener ni idea de ninguno de los ingredientes que tiene. Pensé que el picante era del pimentón picante pero quise añadirlo con sriracha, que también aporta sabor, y que la presencia del pimentón fuese con dulce y con ahumado, siempre de La Vera.

Además, se me ocurrió que un poco de aceituna muy picada le vendría fenomenal y, al final, no tengo claro que el auténtico incorpore mayonesa, pero este estaba fantástico con ella. Cabe decir que en mi casa un desayuno muy repetido ha sido el de las tostadas con bonito con mayonesa por encima; y que la tortilla de bonito con mayonesa de La Maruca o del Bodi (Santander) me vuelve absolutamente loca.

Este aperitivo fácil de hacer lo podréis dejar preparado con antelación y en la nevera y luego sólo tendréis que terminarlo con el polvo de chile. Siempre es mejor tapar el paté de bonito con papel film que quede en contacto con el mismo, para que no se cree una película ni tampoco se oxide.

Cómo hacer paté de bonito picantito

Paté de bonito picantito inspirado en el de los Hermanos Vinagre Clara Villalón

Ingredientes Bonito en lata, 270 g

Huevo, 1 ud

Aceite de oliva suave, 200 ml

Ralladura de limón, 1 cucharadita

Pimentón dulce, 1/2 cucharadita

Pimentón ahumado, 1/2 ccucharadita

Tomate frito, 1 cucharadita

Salsa sriracha (u otra picante), al gusto

Sal, c/s

Zumo de limón, 1 cucharadita

Aceitunas verdes, 8 ud

Polvo de chile, para terminar por encima

Paso 1

Lo primero que hay que hacer, si no se tiene ya, es montar la mayonesa. Y sí, es propio que la hagamos de forma casera porque el sabor cambia muchísimo. Para hacer la mayonesa, poner en un vaso batidor un huevo y cubrirlo con el aceite de oliva suave. Introducir la batidora hasta el fondo, a velocidad mínima, y accionarla para que la emulsión del huevo y el aceite se vaya produciendo. Poco a poco ir levantado la máquina para que vaya entrando el aceite en la emulsión lentamente. Hasta que todo esté blanquecino y bien ligado.

Paso 2

Sacar la batidora de la mayonesa e incorporar la sal al gusto y también el limón. Hay quien prefiere incorporar vinagre, es también una opción. Mezclar muy bien todo y reservar.

Paso 3

Escurrir el aceite de la lata del bonito, podríamos utilizar ese mismo aceite para montar la mayonesa también con él.

Paso 4

Mezclar el bonito con el pimentón ahumado, el pimentón dulce, el tomate frito y también con la salsa sriracha o el picante que a cada uno le guste. Añadir también un par de cucharaditas de mayonesa, lo justo para que todo se mezcle con suavidad pero que no se quede demasiado su sabor.

Paso 5

Picar las aceitunas muy finamente, yo utilicé aceitunas rellenas de vermut, pero podrían estar rellenas de anchoa, de jalapeño o sin rellenar. Añadir a la mezcla y juntarlo todo muy bien.

Paso 6

A la hora de servir rallar un poco de piel de limón por encima y espolvorear polvo de chile picante para terminar. Acompañar con unas tostaditas finas de pan o unos picos o lo que se tenga cerca.

Sigue los temas que te interesan