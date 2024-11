Cómo cenar por menos de 15€ en Nochebuena gracias a este menú de supermercado (con solomillo incluido)

Aún queda un mes para el día de Navidad, pero su espíritu festivo ya está aquí. O si no que se lo digan a Abel Caballero, alcalde de Vigo, que hace unos días dispuso 826 carteles en ciudades como Nueva York, Roma, París o Londres en los que podía leerse "The world's best Christmas is in Vigo" (La mejor Navidad del mundo está en Vigo). Pues eso, que ya llegó la época de las comidas copias y los sobres de Almax, así que, ¡al lío!

Y hablando de comidas copiosas... ¿es posible invitar a cenar a gente a casa en Nochebuena sin dejarse un riñón? Supermercados como Lidl creen que sí y un año más ha dado inicio a su campaña navideña ofreciendo un extenso surtido de más de 630 productos de alimentación e intentando ayudar a las familias españolas a ahorrar en las compras de esta época del año.

En estas fechas, los menús festivos se convierten en el centro de las celebraciones. En 2023, el gasto en alimentación navideña aumentó un 12% respecto al año anterior, con un 33% destinado a productos frescos, especialmente carne, pescado y marisco, además de dulces, quesos, embutidos y vinos. Lidl responde a esta demanda con un surtido variado y asequible, incluyendo carne de origen español, pescado y marisco de pesca sostenible, vinos y espumosos premiados en la Guía Peñín, quesos galardonados y embutidos. Asimismo, sus marcas Deluxe, DOR y Favorina ofrecen productos navideños como platos gourmet, bombones, mantecados y postres.

Lidl

Un menú navideño por sólo 15€ por persona

Por tanto, para fomentar el ahorro, Lidl ha diseñado un menú de Navidad por 15€ por persona, destacando ingredientes como la merluza fresca, el solomillo de ternera o las naranjas.

Entrante : Merluza fresca con vizcaína de reineta.

: Merluza fresca con vizcaína de reineta. Plato principal : Solomillo de ternera con salsa poulette.

: Solomillo de ternera con salsa poulette. Postre: Mousse de naranja con chocolate.

Para maridar este menú, la compañía propone en vino blanco Tabagonia DO Rías Baixas (8,49€) y el vino tinto Finca La Cruz Reserva DO Ribera del Duero (8,79€), reconocido por la prestigiosa Guía Peñín con 93 puntos.

La propuesta se presentó en un evento de microteatro titulado "La Magia de la Navidad. esCenas de Lidl", recreando cenas navideñas con un enfoque en la calidad y precio de sus productos. El evento contó con la participación del actor Nacho Guerreros.

Una apuesta por los productos frescos y sostenibles

El surtido navideño de Lidl incluye, asimismo, 50 productos frescos clave como carne, pescado y marisco. Entre sus opciones de carne destacan cortes selectos de origen español, como solomillo y entrecot. Además, la compañía amplía su oferta de cortes nobles de vacuno y opciones de pollo, pavo y cerdo.

En pescado y marisco, Lidl ofrece variedades como salmón, lubina, gambas y langostinos, complementadas en Navidad con pulpo cocido, bogavante y carabineros. Cabe destacar que el 97% de su surtido de pescado tiene certificaciones de sostenibilidad.

Lidl

Además, su selección de quesos incluye opciones reconocidas internacionalmente, como el queso de oveja trufado y el Tête de Moine, mientras que su oferta de embutidos incluye jamón Gran Reserva, ibéricos y una colaboración con Enrique Tomás.

Panecillos 100% solidarios

En colaboración con Karlos y Joseba Arguiñano, Lidl también ha lanzado unos panecillos solidarios, disponibles a partir del 2 de diciembre por 0,99€. Todo lo recaudado será donado a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esta iniciativa busca facilitar que nadie se quede sin pan en Navidad, un producto presente en el 90% de los hogares españoles.