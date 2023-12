Estos son los mejores menús de Navidad por menos de 50€

La cuenta atrás para la Navidad está a punto de llegar a su fin. A menos de dos semanas para el 24 y 25 de diciembre, todavía son muchos los que no saben qué menú escoger ni dónde. Hace poco hablábamos de la propuesta de Dabiz Muñoz, el menú navideño de El GoXo que te envían a tu propia casa. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse pagar los 270€ que cuesta, así que hemos preparado un listado de algunos restaurantes con buenos platos y buen precio para que la tarjeta de crédito no sufra más de la cuenta.

1. Tabernas PerretxiCo (Madrid, Vitoria, Logroño, Santander)

El chef Josean Merino, con más de 20 años de experiencia en los fogones y premio a la Mejor Barra de Pintxos de España en el congreso Lo Mejor de la Gastronomía, entre otros reconocimientos, ofrece menús especiales de Navidad en los que exhibe sus mejores recetas de la gastronomía vasca. Están disponibles en sus locales de Vitoria, Madrid, Logroño y Santander. En total, dos propuestas, una por 42,50€ y otra por 46,50€. Puedes consultar todos los platos aquí.

2. Gran Café Shanghai y Le Petit Dim Sum (Madrid)

Un dos por uno: los restaurantes Le Petit Dim Sum Canalejas y Gran Café Shanghai van a servir en sus salas un menú navideño que estará disponible hasta el 7 de enero. Se llama 'Bright & Light', tiene un precio de 18€, y estará todos los días de la semana durante la comida y la cena. En él se incluyen como entrantes sus Dim Sum variados y sus Rollitos de verduras y, como segundo plato, los Tallarines al estilo Hong Kong con lomitos de ternera y verduras, el Arroz Frito con Langostinos o el Pollo al Curry acompañado de Arroz Jazmín. Para terminar, puedes elegir entre postre o café.

Los Dim Sum del menú.

3. Dalima (Valencia)

Nos vamos hasta Valencia para recomendar... ¡un peruano! La deliciosa taberna Dalima de Javier Calduch y Richi Goachet, con un Solete Repsol, ha preparado dos menús navideños buenos, bonitos y baratos: el Menú para compartir (27€) y el Menú Dalima (33€). El primero tiene platos como las bravas huancaína, las croquetas de pulpo o la tarta tres leches; mientras que el segundo tiene recetas para conocer más profundamente la cocina peruana, como la canchita de mercado, el ceviche del puerto o el seco de pato. También pueden adaptarlos para dietas vegetarianas, si se les avisa con antelación. Consulta aquí los dos menús al completo.

Los ceviches de Dalima.

4. CentOnze - Hotel Le Méridien (Barcelona) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurant CentOnze (@centonze.restaurant)

El restaurante del Hotel Le Méridien, en plena Rambla de Barcelona, ha creado un menú de comida para empresas por 49€ que dispone de un primero, un segundo y un postre, además de cava de bienvenida. En los primeros puedes elegir entre canelón relleno de gambas o ensalada de berenjena y tomates asados con burrata y pesto de rúcula. Para los segundos: merluza de palangre con puré de coliflor, verduras al carbón y compota de ajo o meloso de ternera con puré de patatas y hierbas frescas con tierra de boletus. Y para terminar: mousse de vainilla y frambuesa con helado de chocolate blanco o tarta de chocolate, helado de turrón y nueces garrapiñadas. 5. El Escondite de Chanmartín (Madrid) El interior del restaurante. El Escondite de Chanmartín, en la plaza de la República de Ecuador, ha lanzado menús tipo cóctel y menús de mesa para las Navidades. En los primeros encontraremos platos como las croquetas de jamón ibérico y trufa blanca o la ensaladilla clásica con atún y en los menús para sentarse encontramos platos para compartir como verduras a la brasa con huevo de corral y trufa o el steak tartar con helado de mostaza y parmesano. Por lo que respecta al precio, en el caso de los menús de cóctel podemos elegir entre el de 30€ o el de 40€ y de los menús sentados entre el de 35€ o el de 45€. 6. Hotaru (Valencia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotaru | Restaurante Japonés Valencia (@hotaru_restaurante) Para terminar, volvemos a Valencia para recomendar... ¡un japonés! Hotaru, en el céntrico barrio de Ruzafa, propone el Menú Shōsetsu (que en japonés significa 'pequeñas nevadas'), con el cual homenajea a la época de nevadas que se inicia por estas fechas en Japón. Estará disponible desde hasta el 6 de enero, y permitirá degustar platos como el tartar de atún Hotaru, preparado con atún Balfegó y su selección de aderezos, o la dulce panna cotta de sésamo negro.

Sigue los temas que te interesan