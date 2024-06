Así es el kebab con estrella Michelin que se puede comer en Madrid: de mollejas y solo por dos días

La globalización se ha convertido en un motor de la cocina fusión. Tradiciones culinarias de todo el mundo traspasan sus fronteras y echan raíces en otras latitudes para convertirse en tendencia. Es lo que ha ocurrido con el kebab en Madrid en los últimos meses. Una oleada de nuevos locales han salpicado las calles de la capital que está sofisticando este bocado que viaja desde Oriente Medio.

El kebab, un plato de comida callejera que no guardaba la mejor de las famas en nuestro país, ha sido revisado apostando por mejorar su materia prima, innovar con salsas y versiones que se atreven a ir algo más allá de los clásicos, y actualizarse con diseños, packaging y establecimientos que cuidan su higiene e imagen.

Dentro de esta nueva oleada de establecimientos que rinden homenaje al plato turco, uno de ellos ha tomado forma gracias al asesoramiento de un cocinero con estrella Michelin. Mómö, que abrió sus puertas el pasado 9 de abril en Chamberí, en el número 9 de la calle Hartzenbusch, 9, lo hizo de la mano de Hugo Muñoz, chef al frente del restaurante Ugo Chan, dándole la vuelta hacia una receta más vanguardista donde la robata es clave para cocinar la carne a la parrilla.

En boca de todos, por su envoltorio dorado y prepararse en un local que imita a un vagón de metro, este lunes 3 y martes 4 de junio volverá a estarlo con una edición limitada con la que buscan romper moldes. Esta vez, el célebre chef Hugo Muñoz vuelve a ponerse frente a la robata para preparar un kebab de mollejas de cordero que solo estará disponible durante estos dos días en Mómö. Solo se prepararán 200 unidades en total, 100 por día, y estarán disponibles por orden de llegada. Solo se podrán pedir dos unidades por persona.

El plato, que normalmente se elabora con carne de pollo, ternera o cordero, ha sido bautizado como "kebab not kebab" al ser una receta que combina mollejas de cordero, mézclum de hojas y encurtidos crujientes. Lo presentan envuelto en un papel de oro con pegatinas diseñadas exclusivamente para esta edición. Su precio es 14,90 € por unidad, mientras que el menú completo costará 19,90 €.

A esta edición limitada vienen con el equipo completo y han querido sorprender a sus clientes con una campaña inspirada en el universo manga de Dragon Ball, rindiendo homenaje a su creador, Akira Toriyama. Más allá de darle la vuelta a esta receta tradicional la colaboración entre Hugo Muñoz y Mómö eleva la experiencia a otro nivel donde el kebab brilla con luz propia.

🍽️: Kebab not kebab

⏰: De lunes a domingo de 13:30 a 16:00h y de 20:00 a 23:30

📍: C/ Hartzenbusch 9, Madrid

👜: Take away

💶: 15 - 20€