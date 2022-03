Estos son los mejores kebabs de Madrid en 2022

¿Quién no ha disfrutado como un loco con el kebab? Jugoso y delicioso, puesta dentro de un pan de pita, es la carne en pincho más conocida del mundo y se disfruta sentado y con tiempo o a cualquier hora del día de pie y hasta de madrugada. Pero ¿qué es realmente el kebab? No está de más recordar las características para descubrir una de las delicias más sabrosas venidas de Oriente Medio.

¿Qué es el kebab?

El kebab es un tipo de carne típico en Irán, Pakistán, Turquía y la India. Y aunque varía de un sitio al otro, todos tienen un punto en común: la carne estará picada y marinada. La idea es utilizar carne adobada, que se coloca sobre un pincho y se asa lentamente a las brasas. Aunque es endémico de varias cocinas, es de la turca de la que es un símbolo, ya que se cuenta que ya en época otomana, eran los soldados los que ensartaban la carne en sus espadas y la cocinaban sobre el fuego.

Hoy ya no son las espadas lo que se utiliza, sino pinchos de madera o metal, con una superficie ancha y plana, que facilita que la carne no se mueva a la hora de cocinarla y que además, se pueda ir girando para que se cocine por igual por todas partes. Hay más, porque el adobo cambia con las regiones donde se prepara, pero lo más común es aliñarla con limón, aceite de oliva, cebolla, ajo, sal y pimienta, además de especias turcas que le confieren un sabor característico, como el comino o el pimentón.

¿Qué hay de la carne? ¿Cuál se utiliza? Por su propia idiosincrasia y creencias, la carne que más se utiliza es la de cordero o ternera. Ahora bien, una vez tenemos la base, existen mil y un platos diferentes de kebab. Desde el sish kebab, en el que se utiliza la carne cortada en dados y servida en brochetas, hasta el adana kebab, el beyti kebab o el célebre döner kebab, que es el que vemos en muchas tiendas donde se venden el kebab, donde se asa el trompo de carne sobre una plataforma giratoria, para después rellenar un pan de pita abierto a la mitad, con condimentos, ensalada y salsas.

Estos son los mejores kebabs de Madrid en 2022

Ahora bien, ¿dónde degustar esta deliciosa creación? Los hay de toda la vida, otros de reciente incorporación, pero todos ellos imprescindibles. Toma buena nota.

Yunie Kebab

Beatriz Jarauta

Dirección: Meléndez Valdés, 64

Meléndez Valdés, 64 Teléfono: 915 43 08 77

915 43 08 77 Horario: Ma-Do 13:00-23:00

Ma-Do 13:00-23:00 Precio: 8-10 €

No podemos hablar de los mejores kebabs de Madrid sin empezar por Georges. Georges llegaba a Madrid desde Beirut en 1976. Como cocinero cosmopolita, se puso al frente de De Funy, el que fuera el mejor restaurante libanés de la ciudad en la década de los 70 y 80, en plena calle Serrano.

Estuvo casi tres décadas en este local, hasta que un día decidió que quería hacer algo más sencillo. Así que alquiló una pequeña cafetería en Meléndez Valdés y lo convirtió en un sitio de kebab. Junto a su mujer Amal, que trabaja en la sala, han conseguido conquistar a todo tipo de público, tanto que su comida se ha servido en recepciones de mandatarios árabes en la mismísima Casa Real.

¿Las características de su kebab? Que toda la carne la compra él mismo y que son caseros 100 %. El propio George se hace con files de ternera y pollo y los guarda en adobo el día anterior para pincharlos uno a uno en el pincho giratorio y asarlos. Con cada comanda, corta con diligencia la carne, para insertarla en pan de pita, aderezándolo con salsas también caseras.

Sumer

Beatriz Jarauta

Dirección: Bravo Murillo, 19

Bravo Murillo, 19 Teléfono: 918 21 46 41

918 21 46 41 Horario: Lu-Do 12:00-0:00

Lu-Do 12:00-0:00 Precio: 4 €

El otro nombre que más resuena entre los amantes del kebab, es el de Zaza, al frente de Sumer. Zaza llegó a Madrid procedente de Turquía a los 14 años. Primero abrió un local de cocina mediterránea y especialidades turcas en la calle Magallanes y el éxito fue tal, que tuvo que mudarse, esta vez, a Bravo Murillo.

En poco tiempo ha conseguido que sus creaciones se separen de aquello que conocemos como comida rápida, porque en este local se come calidad a buen precio. Al contrario que en otros lugares, en Sumer la carne cada día es diferente y no hay más de un pincho giratorio con ella. Unos días es de cordero, otros de pollo o ternera. Hasta el pan y la salsa de yogur son caseras y las hace el propio Zaza a diario. Se pueden pedir de carne, vegetarianos o mixtos con carne y falafel.

No es lo único que domina. No te puedes ir de allí sin probar sus famosos falafel de garbanzos y verduras, uno de los platos de los que más orgulloso se siente. Se elaboran cada mañana y se fríen en el momento en que se piden, así quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro. También son imprescindibles el hummus o el lahmacum y de postre, sus baklava. No hay otros igual en la ciudad.

Kebab House

@tragaldabaspro

Dirección: Meléndez Valdés, 67

Meléndez Valdés, 67 Teléfono: 915 495 865

915 495 865 Horario: Ma-Vi 12:00-16:00, 19:30-23:00 Sa 12:00-16:00

Ma-Vi 12:00-16:00, 19:30-23:00 Sa 12:00-16:00 Precio: Simple 3,30 € / Doble 6,60 €

El kebab más antiguo de Madrid data de 1978 y también es uno de los más cutres en cuanto al local se refiere. De lo que no cabe duda, es que en Kebab House venden uno de los mejores de toda la ciudad.

Romel, libanés de nacimiento, está al frente de este desvencijado lugar en el que cada día, cuando abre, forma una cola de entusiastas parroquianos dispuestos a llevarse uno de sus bocados. Utiliza carne de ternera para elaborarlos, que apila en filetes sobre el torno y al momento notas que es de calidad. Los mete dentro de un pan, con verduras, yogur y salsa picante.

La elección además será de lo más fácil, porque solo venden kebab, simple o doble y bebidas, ni acompañamientos, ni patatas fritas.

Jalo

Dirección: Atocha, 116

Atocha, 116 Teléfono: 915 280 055

915 280 055 Horario: Lu-Do 12:00-01:00

Lu-Do 12:00-01:00 Precio: Menú kebab con patatas y refresco 7,50 €

Jalo, el restaurante especializado en cocina turca, abría sus puertas en 1999. Desde entonces, se ha ido ganando un nombre gracias a sus especialidades árabes, creando un ambiente que, sin grandes florituras, te trasladará a un lugar lejano.

De su extensa carta, destacan los platos dedicados al kebab, que como te contábamos, van más allá del tradicional bocadillo. Lo tienen en formato durum con carne de ternera troceada elaborada en sartén turca con especias, ensalada y salsas y pan de pita, en formato normal o al plato, al que han llamado adana kebab. Este se elabora con carne picada de cordero con pimiento rojo, que se condimenta con sal y pimienta aleppo y se acompaña de arroz.

Hass Kebab

Dirección: Alfredo Marquerie, 17

Alfredo Marquerie, 17 Teléfono: 917 30 67 51

917 30 67 51 Horario: Ma-Do 13:00-23:00

Ma-Do 13:00-23:00 Precio: 4,75 €

A veces merece la pena desplazarse algo desde el centro de Madrid y más si es en busca de un buen kebab. El de Hass Kebab, en Mirasierra, vale la pena el viaje al norte de la ciudad.

Ola Hussain Al Hashimi está especializada en cocina árabe y en su restaurante no faltan platos como el shawarma, el lahmacum o los kebabs, que elaboran con carne fileteada de pollo o ternera, para comer en pan de pita, en formato box y hasta en un plato combinado con verduras y patatas. Si no quieres desplazarte, siempre puedes pedirlo a domicilio a través de las principales plataformas.

Byblos

Dirección: Corredera Baja de San Pablo, 4

Corredera Baja de San Pablo, 4 Teléfono: 915 22 14 27

915 22 14 27 Horario: Lu-Ju 12:30-0:00 Vi-Do 12:30-02:00

Lu-Ju 12:30-0:00 Vi-Do 12:30-02:00 Precio: 3,70€

Expertos en cocina libanesa y con precios asequibles, promulgan la cultura gastronómica de su tierra. Y aunque desde fuera apenas llama la atención, se han ganado el puesto en el ranking por derecho propio.

No son pocos los que afirman que en Byblos se come el mejor shawarma (lo mismo que el kebab en árabe) de Madrid, uno que rellenan con pollo y falafel y sirven dentro de un pan de pita crujiente, con salsas y patatas fritas, que aunque son congeladas, acompañan de maravilla.

Leña

Dirección: Paseo de la Castellana, 57

Paseo de la Castellana, 57 Teléfono: 911 08 55 66

911 08 55 66 Horario: Lu-Do 13:00-01:00

Lu-Do 13:00-01:00 Precio: 14 €

No queríamos dejar de hacer mención de las fantásticas carnes de uno de los chefs más importantes de nuestro país. Vale que no es para comerlo en la calle o de pie, sino que en Leña, el restaurante carnívoro de Dani García, uno se sienta y disfruta del apabullante despliegue de este steakhouse.

Se han hecho famosos platos como la burger que dio sentido a todo o el Tomahawk, pero no podemos desviar la atención de uno de los platos más ricos de la carta, el kebab de cordero. Aquí no lo presenta dentro del pan con salsas y lechuga, sino que traen a la mesa como si se tratase de un rollo pequeño de carne de cordero, aderezado con especias turcas y hierbas aromáticas, sobre salsa de yogur. Lo acompañan de pan de pita para que te hagas un kebab DIY.

