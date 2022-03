Los mejores bares de Londres estarán en Barcelona durante la Schmuck Street Party

El galardonado bar de cócteles con sede en Barcelona, Two Schmucks, organiza su primera 'Schmuck Street Party' este próximo 27 de marzo en colaboración con algunos de los lugares más renombrados en la capital del Reino Unido, incluidos Lyaness, Satan's Whiskers y The Connaught Bar, clasificado como el número uno en los 50 mejores bares del mundo en 2021 y 2020.

La fiesta callejera que durará toda la tarde promete una programación emocionante que tendrá lugar en las tres ubicaciones de Two Schmucks ubicadas en la misma calle en el popular barrio barcelonés de El Raval. En 2021, Two Schmucks y su equipo abrieron dos nuevos lugares; el restaurante “all day dining” Fat Schmuck y el bar con karaoke Lucky Schmuck, todos pertenecientes al grupo Schmuck or Die, propiedad del barman y líder del proyecto Moe Aljaff.

Los mejores bares de Londres en versión pop up

Cariñosamente llamada "Schmuck Street", la serie Schmuck Street Party se lanza para conectar lugares galardonados y con ideas afines de todo el mundo en un solo lugar, de una manera original y que nunca antes se había visto. En esta ocasión y como título de la primera edición, la “London Calling Schmuck Street Party” demostrará este vínculo creativo a través de un menú con un elemento en común: la variedad de licores premium de Maison Ferrand.

Moe Aljaff, barman propietario y líder de proyecto Schmucks or die

Los pop ups comenzarán a partir de las 18 horas. A esa hora, el archiconocido bar londinense Lyaness, ubicado en el hotel concepto Sea Containers al borde del Támesis y la reconocida cocina emergente del este de Londres, Hot 4 U se harán cargo hasta las 22 horas del restaurante y bar de brunch de Two Schmucks, el recientemente abierto Fat Schmuck de Barcelona.

A partir de las 19 horas y hasta las 23, le llegará el turno al equipo de Satan’s Whiskers, el bar de cócteles londinense ocupará, de manera efímera, el divertido concepto de karaoke bar, Lucky Schmuck para ofrecer una velada llena de energía, buena música y deliciosos cócteles. Satan’s Whiskers transportará su menú de versiones de cócteles clásicos a la atmósfera agradable de Lucky Schmuck y su lista de reproducción ingeniosamente seleccionada. Ambos equipos combinarán su vibrante energía para ofrecer una noche inolvidable.

Como colofón, el prestigioso equipo del número 1 del mundo en la lista The World's 50 Best Bars, Connaught Bar, ubicado en el prestigioso hotel de cinco estrellas del mismo nombre en Londres, se hará cargo a partir de las 20 horas de Two Schmucks para crear la mejor experiencia de bar exclusivo de cinco estrellas gran lujo. El ilustre dúo de cocteleros de Connaught Bar, “Ago” Perrone y Giorgio Bargiani, llevarán su refinada propuesta de alta gama al entorno enérgico de Two Schmucks con una ingeniosa combinación de cócteles de altísima calidad y el servicio ultra profesional que los caracteriza. Los asistentes podrán degustar uno de los grandes clásicos de la coctelería moderna, el famoso Connaught Bar Martini, preparado de acuerdo con el icónico ritual de servicio característico de este lugar referente con su exclusivo carrito diseñado solo para ello.

Entrada de Two Schmucks

La “British Schmuck Street Party: London Calling” es la primera de la serie Street Party que tiene lugar esta primavera. El próximo evento de la serie será con los mejores bares de EE. UU. el 1 de mayo, donde los lugares más reputados del país americano se apoderarán de Schmuck Street.

La organización recomienda reservar a través del correo electrónico (Info@schmuckordie.com), sobre todo para Connaught Bar en Two Smucks, pero se admitirán invitados sin reserva si hay espacio disponible.

