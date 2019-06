Estos son los mejores kebaps de Madrid, el doner de calidad sí existe

No, no nos hemos vuelto locos. En España, erróneamente, asociamos el kebab a los bares paquistaníes donde reinan los rollos de carne prensada y precalentada en un hornillo vertical.

Nuestras madres siempre pensarán que han triturado a una vaca entera y la han pinchado en un palo de acero, y a los que vuelven a casa a las 7 a.m. después de bailarlo todo les parece el mayor de los manjares. Lo bueno es que tanto nuestras madres como esos ‘’madrugadores’’ se equivocan. Lo creas o no, el shawarma (en árabe) o doner kebab es un plato tradicional turco que elaboran en Medio Oriente y que, si se hace en condiciones, puede ser delicioso y adictivo.

¿Y qué es un kebab en condiciones? Fácil. Lleva cordero, pollo o ternera de verdad, vegetales frescos y salsa de yogur casera. Solamente hay que saber dónde ir a comer los mejores kebaps de Madrid. Ni más, ni menos. Aunque entendemos que elegir un sitio no es tarea fácil: hay muchos doner kebab en la capital, pero la inmensa mayoría no vale. Que un suvlaki griego se acerca infinitamente más a un kebab auténtico libanés que a ese que te cuelan en la carta de un indio es la realidad. Por eso hoy te traemos 10 locales donde probar buen kebab. Esta vez, el auténtico. ¡Atento!

Summer

Imagen: Beatriz Jarauta

Summer abrió hará ya casi 4 años de forma muy tímida en la calle Magallanes. Lo que Zaza (su dueño) no imaginaba es la marabunta de personas que se iba a agolpar a las puertas de su local.

Y mucho menos, que tendría que abrir otro en Bravo Murillo (con terraza incluida, que les da mucho juego ahora que viene el verano). Nos cuenta que lo suyo es cocina mediterránea, pero con foco en las especialidades turcas, las cuales lleva elaborando desde que llegó a Andalucía con 14 años.

A través de su cristalera se ven con bastante claridad todos los ingredientes fresquísimos que usa, pero no te hace falta acercarte para saber que allí se cocina algo muy bueno: cuando preparan sus calzone huele a pizza horneada en toda la calle. El kebap, claramente, es la estrella de la casa, elaborado de forma tradicional.

Así es como se han ganado a toda la gente del barrio y también del resto de Madrid. El kebap de Zaza se ha convertido, sin duda alguna, en el mejor de Chamberí.

Dirección: C/Bravo Murillo, 17

C/Bravo Murillo, 17 Horario: de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:00 (todos los días menos los miércoles)

de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:00 (todos los días menos los miércoles) Teléfono: 918 21 46 41

918 21 46 41 Precio: 4€

Shawa

Y como una bocanada de aire fresco llegó Shawa a Chamberí en un logrado intento de que el ciudadano de a pie mire la cocina árabe con otros ojos. Y, teniendo a Ricardo Alexander y Olivier Bloome (propietarios de Tuk Tuk) detrás del proyecto, no podía salir mal. El rey del street food asiático ha creado al rey de la street food libanesa, con la que presentan su versión más gourmet del shawarma (que significa kebab en árabe).

Su bocado más perfecto se reduce a un kebab 100% auténtico, con carne laminada de gran calidad que mezcla un 70% de ternera y un 30% de cordero, asada y marinada con 26 especias que envuelven en pan de pita artesanal cocinado a la piedra. Acompañado de una cerveza belga se convierte en el viaje perfecto.

Dirección: Calle de Rodríguez San Pedro, 34.

Calle de Rodríguez San Pedro, 34. Horario: De M-J de 13 a 16h y de 19 a 23:30h / V y S, de 13 a 00h | D, de 13 a 16h y de 19 a 23:30h

De M-J de 13 a 16h y de 19 a 23:30h / V y S, de 13 a 00h | D, de 13 a 16h y de 19 a 23:30h Teléfono: 911 37 71 77

911 37 71 77 Precio: desde 6,50€

Yuníe Kebab

Imagen: Beatriz Jarauta

Yuníe Kebab es un aclamado local tipo cafetería al que acuden religiosamente hambrientos de buen kebab. Sin duda, la mejor comida libanesa de Madrid. Y es que ya han sido varias veces las que les han llamado para preparar menús en la Casa Real con las visitas de los reyes árabes.

Su dueño y cocinero, Georges, llegó a nuestra tierra en 1976 (que se dice pronto) desde Beirut. Y lo que realmente quiere es ofrecer cocina de calidad para muchas personas en un modesto local, sin lujos. A precios asequibles y con buenas elaboraciones. Él mismo compra los filetes de pollo y de ternera, los adoba el día previo a cocinarlos y los va pinchando en el estilete giratorio de metal para asarlos con cariño.

Corta con un cuchillo jamonero para ir preparando sus deliciosos ‘’bocadillos’’ y los empapa en salsa totalmente casera, como todo, porque él no concibe otra forma de hacerlo. Sí, existen kebabs con producto de mercado, y el de Yuníe es el clásico que tienes que probar sí o sí. Ojo también si quieres falafel, porque te lo fríen al momento.

Dirección: C/ de Meléndez Valdés, 64

C/ de Meléndez Valdés, 64 Horario: lunes de 13:00 a 16:00; sábados de 20:00 a 23:00, resto de días de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00.

lunes de 13:00 a 16:00; sábados de 20:00 a 23:00, resto de días de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. Teléfono: 915 43 08 77

915 43 08 77 Precio: 8€ - 10€ por persona (con bebida)

El Esquinazo Kebab

Te diría que no hace falta ir muy lejos para probar buen kebab, pero este no es el caso. Si eres un vecino del barrio de Hortaleza (o la vida te pilla paseando por sus calles) no dejes de visitar El Esquinazo, un local del extrarradio con un kebab bien aclamado.

En un ambiente ‘’castizo’’ podrás probar su mejor bocado, elaborado con producto de calidad: carne bien jugosa, verduras frescas y una salsa picante que ya es un must entre los más asiduos. El resto de su carta, como era de esperar, sigue la estela de la cocina turca liderada por falafel, humus y algunas pizzas (de carne kebab, claro).

Dirección: C/ Costa del Sol, 22.

C/ Costa del Sol, 22. Horario: de lunes a domingo, de 13:30 a 24:00

de lunes a domingo, de 13:30 a 24:00 Teléfono: 911 15 83 40

911 15 83 40 Precio: 4’50€ el doner kebab. 7’50€doner kebab con patatas. Durum 5’30€.

Bar la Esperanza

Bar la Esperanza es la esperanza de Lavapiés. Un local que nos trae la mejor cocina de la mano de Javier Moya (Triciclo y Tándem), pero respeta la solera de sus calles y el espíritu castizo del espacio. Una carta de platos mediterráneos que incluye un delicioso kebab en su sección de ‘entrepanes’. Aquí lo preparan de cordero y le añaden tomate, lechuga, yogur, cúrcuma y queso. Un acierto seguro (como todo lo que sale de sus fogones).

Dirección : C/ del Olmo 30

: C/ del Olmo 30 Horario: de lunes a domingo, de 12:00 a 2:30.

de lunes a domingo, de 12:00 a 2:30. Reservas: 915 28 25 42

915 28 25 42 Precio: 9€

Falafelería

No, su nombre no deja ni una miga de carne a la imaginación. Además, literalmente. Porque en la Falafelería no vas a probar un kebab de carne, sino de falafel (la clásica croqueta de garbanzos rebozada que aporta un sabor muy bueno sin necesidad de recurrir a la ternera y el cordero).

Muchos locales lo sirven como opción vegetariana, pero se aleja de la condición: ha generado fans por mérito propio que sí son carnívoros. Aquí lo fríen en el momento y sale crujiente por fuera y tierno por dentro, acompañado de ingredientes bien frescos. Un plato que combina a la perfección con el resto de la propuesta: un street food hecho con mucho mimo que nos trae lo mejor de la cocina árabe a Malasaña.

Dirección: C/ Santa Bárbara 4

C/ Santa Bárbara 4 Horario: De martes a sábado, de 13 a 23:30h. Domingo, de 13 a 16:30h. Lunes cerrado.

De martes a sábado, de 13 a 23:30h. Domingo, de 13 a 16:30h. Lunes cerrado. Precio: 8€ - 10€

Omar

Omar siempre se cuela entre los mejores restaurantes de cocina turca de Madrid, y no es para menos. Un local turco de corte tradicional que nos trae la cocina más auténtica y genuina, representada en platos que de verdad ellos cocinan en su país. Se les conoce por su carne al carbón y se sirve con el formato ‘’original’’: en forma de brocheta. Sí, hay vida más allá del durum.

Se trata de carne de cordero o de ternera (con o sin picante) picada a cuchillo y servida con pan turco (además de añadirle otros cortes a la brasa o ingredientes como las chuletas de cordero adobadas) acompañado de salsa de tomate y yogur. Triunfan con su incik kebap, un jarrete de cordero asado y cortado en láminas en salsa de berenjenas y tomate, además de con su beykoz kebap, que es un guiso de ternera envuelto en láminas de berenjena.

Dirección: Calle Profesor Waksman, Nº 11

Calle Profesor Waksman, Nº 11 Horario: de Lunes a Domingo, de 13:30h a 16:00h y de 20:30h a 23:30h.

de Lunes a Domingo, de 13:30h a 16:00h y de 20:30h a 23:30h. Teléfono: 913 44 12 37

913 44 12 37 Precio: 25€ menú degustación.

Kebab House

No, no es el local más bonito del mundo. Pero lo auténtico casi nunca lo es. Subió la verja en 1978 y si le preguntas al dueño del Summer dónde comería kebab si no pudiera hacerlo en su restaurante, te contestará en Kebap House. Así que algo tendrá, ¿no? A poquitos pasos del intercambiador de Moncloa se encuentra este ‘’bareto’’ con solo dos kebabs a elegir: el normal y el doble. Ni patatas ni falafel, así que no te andarás con muchos rodeos. ¿Por qué ir entonces? Por su carne, que es de calidad y se nota en seguida.

Dirección: C/ de Meléndez Valdés, 67

C/ de Meléndez Valdés, 67 Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:00; martes de 19:30 a 23:00; sábados de 12 a 16:00; domingos cerrado.

lunes, miércoles, jueves y viernes de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:00; martes de 19:30 a 23:00; sábados de 12 a 16:00; domingos cerrado. Teléfono: 915 49 58 65

915 49 58 65 Precio: 5€ kebab con bebida.

Jalo

La carta de Jalo es un poco ‘lo común’, o lo que solemos encontrar en casi todos los locales de kebab (aunque sí que tienen algún que otro plato distinto, además de buena variedad de opciones vegetarianas). Un local al que, probablemente, no entrarías al primer vistazo. Pero si te decimos que es el mejor de Lavapiés, te lo pensarías.

Y es que ya son muchos los fans que este rincón está acumulando y no es de extrañar: buena carne de ternera y un sabor mucho más potenciado por las especias que el resto. ¿La estrella? El Jalo normal, un durum de tamaño considerable y forma de ‘u’ con el que triunfan día sí y día también.



Dirección: C/ Ave María, 39

C/ Ave María, 39 Horario: de lunes a domingo, de 13:30 a 24:00.

de lunes a domingo, de 13:30 a 24:00. Teléfono: 915 06 44 04

915 06 44 04 Precio: 4’5 el durum

Ebla

Y cerramos con Ebla. Este local turco-árabe tiene mucho rodaje ganándose la confianza de sus clientes durante años a base de buenos ingredientes y precios asequibles (aunque sí, el hecho de que el Rey de España se pasee por aquí de vez en cuando también puede que tenga algo que ver).

Probablemente sea uno de los más antiguos de la capital y, para más señas, su estética de ‘bar’ y la música de la movida madrileña que suena de fondo lo delatan. Ebla (nombre de una antigua ciudad al norte de Siria) elabora no solo kebabs, sino otras combinaciones donde su carne es la protagonista, hummus con pan libanés o su rico falafel.

Saquen lo que saquen, siempre es elaborado con ingredientes origiales que compran ellos mismos. Los filetes de ternera que emplean para su kebab los van poniendo ellos uno encima de otro para después cortarlo y servirte uno de los bocados ‘’informales’’ más ricos de Madrid.