El bar tienda de un pueblo de Asturias que vende gigantescos bocadillos y pinchos a tan solo 1,80 euros

Son muchos los atractivos que tiene Asturias como comunidad autónoma: sus paisajes (la montaña, el mar...), sus pueblos con mucho encanto y como no, su gastronomía con infinidades de bares y restaurantes en los que comer mucho, bien y a buen precio.

La gastronomía de Asturias pasa por los platos de cuchara típicos (como la fabada, el tradicional pote) o recetas más modernas como el cachopo, que ya ha dado la vuelta al mundo.

Sin embargo, si lo que te gusta es comer buenos bocadillos, Casa El Cándano, un bar de La Espina (en Salas) en el lugar al que debes ir pues allí puedes comer pinchos con un tamaño XL por un precio muy bajo.

Tal y como indican ellos desde la página web El Campo de Asturias: "Casa el Cándano es un bar tienda situado en la Espina con más de 50 años de historia, se encuentra al final del pueblo en dirección a Tineo. En su tienda pueden encontrar un amplio surtido de productos de alimentación (fruta, congelados, conservas…) destacando los de la zona, chosco y embutidos, así como pan y empanada, además de artículos de temporada."

"En la zona de bar son famosos sus pinchos por su relación calidad/precio, teniendo mucho éxito los de chosco, lacón o tortilla de chorizo. Parada obligada en un cruce de caminos entre los municipios de Salas, Valdés y Tineo. Además, es uno de los puntos de distribución del periódico El Campo de Asturias."

Casa El Cándano es una parada obligatoria para comer un pincho, ya sea de tortilla de jamón, de tortilla de chorizo, de tortilla de patata, de lomo, de pollo, de jamón, de chosco o de lacón. Y todos ellos por un precio de 1,80 euros por la unidad.

Entre los favoritos de muchos están el de chosco, embutido tradicional de la zona de Tineo, así como el lacón, un alimento que resulta también muy típico en esta zona de Asturias.

Son muchas las valoraciones positivas que tiene este bar de La Espina en Google. Entre ellas, el comentario que deja Javier Alonso de la Torre hace 5 años: "Se ha convertido ya en parada obligada en La Espina. Con aparcamiento fácil, una parada aquí siempre se agradece, tienen una colección de pinchos que en tamaño como en calidad superan de largo lo que se suele encontrar uno por ahí, si se te ocurre coger dos ya comiste. La atención estupenda, a veces sólo con pedir un café ya te han pasado la bandeja así que sales de ahí, sí o sí, alimentado. Una parada muy agradable, a recomendar."

También Morales Víctor deja una opinión hace 3 semanas: "Un sitio peculiar como los de antes, bar tienda, una atención espléndida y unos pinchos espectaculares nunca vistos, recomiendo la visita, un verdadero placer en todos los sentidos...".

Igualmente otro usuario (Alberto González Rodríguez) deja una opinión: "Bar tienda familiar que da gusto ir, siempre que me pilla de paso no se me ocurre ir a otro sitio, sobre todo a tomar unos pinchos si no tienes tiempo a comer, Pilar y Manuel regentan el bar y la tienda y con la ayuda de su hija siempre están super atentos con todos los clientes. Además, en la tienda encuentras de todo."

En definitiva, se trata de uno de los bares de pueblo de Asturias que no te puedes perder si no lo que te gusta es la comida tradicional y si eres amante de comer buenos pinchos (ya sea de tortilla, de pollo o de otras variedades más originales como es la de chosco).