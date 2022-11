Vuelve La Castiza de Juancho's BBQ, una hamburguesa que es un homenaje a los madrileños

Noviembre es el mes de la patrona de Madrid, de la Almudena y de los días más frescos que empiezan a anunciar que el invierno está cerca. Es la ocasión perfecta para que Juancho’s BBQ, en colaboración con La Tasquería, vuelva a traer una nueva edición limitada de «La Castiza», la hamburguesa coronada con un riquísimo guiso de callos a la madrileña, que fue todo un éxito en su primera versión con motivo de las fiestas de San Isidro.

Entre sus dos rebanadas de brioche con un toque de mantequilla, esta nueva versión de «La Castiza» contiene 220 gramos de cortes de carne de vaca de La Finca de Jiménez Barbero (secretos y seleccionados por Juancho) y un guiso de callos, pata y morro con chorizo y morcilla, la receta tradicional, con ingredientes también de La Finca y en una receta firmada por el propio Javi Estévez, dueño y chef ejecutivo de La Tasquería, restaurante con Estrella Michelín. Por supuesto, con su toque picante presente en la hamburguesa y que se podrá poner al gusto con las clásicas pipetas del conocido restaurante casquero.

La novedad respecto a su predecesora es la sustitución del queso cheddar por el queso de pasta blanda Turbulencia, de la quesería Jaramera de Torremocha del Jarama, premiada por tener el mejor queso de Madrid en 2022 y que cuenta con un proceso de elaboración 100 % artesanal.

La idea es rendir homenaje al origen de Juancho’s BBQ y de La Tasquería, especialmente ya que sus dueños son muy madrileños, y el mismo Juancho es gato puro (sus padres y todos sus abuelos son madrileños), y qué mejor manera de hacerlo que con un guiño a uno de los platos más característicos de la ciudad, los callos, con su sabor único. Un homenaje que se hace extensivo a todos los madrileños en uno de los días grandes de la ciudad.

Cuándo, cómo y dónde disfrutar de «La Castiza»

El equipo de Juancho´s BBQ incorpora esta nueva hamburguesa tan especial a la carta de todos sus establecimientos por tiempo limitado, desde el día 2 hasta el 20 de noviembre, en sus locales presentes en el del Mercado de Chamberí, Mercado de San Antón, Mercado de San Leopoldo, Chamartín (c. Gabriel Lobo, 33), Malasaña (c. Andrés Borrego, 16), Goya (c. Goya, 95), Pozuelo (Av. Europa 15) Majadahonda (Av. Rey Juan Carlos I, 20). También podrá pedirse a domicilio a través de la plataforma Glovo.

«La Castiza» completa la ya suculenta oferta de Juancho´s BBQ capitaneada por La Bacon Juancheeseburger -hamburguesa galardonada premiada durante 2019, 2020 y 2021 como la mejor de España- y sigue la tradición de ediciones especiales de la marca, como lo fueron La Millonaria, La Gochada o La Alpina, entre otras.

«Esta hamburguesa representa lo importante que son nuestros orígenes para nosotros y tener una forma de brindar junto a todos los madrileños por San Isidro y nuestra ciudad, que tantas alegrías nos da cada día», explica Juancho De la Rica, CEO y fundador de Juancho’s BBQ.

«La Castiza es una carta de amor a Madrid y a mancharse las manos comiendo, y va de disfrutar de la tradición y mezclarla con el tiempo presente, que es lo que solemos hacer en Juancho’s BBQ» explica Juanma Díaz-Pinés, CMO de la marca.

«No sé por qué no se nos ha ocurrido antes. La «Castiza» es la hamburguesa con la que todo buen casquero había soñado. No olvides dejar que la salsa «pringue» las patatas fritas, es el complemento perfecto» remata el chef con estrella Javi Estévez, dueño de La Tasquería.

