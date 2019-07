Helados terroríficos, terraceo y un cumpleaños para que te diviertas el fin de semana

Dicen que este fin de semana sufriremos una nueva ola de calor aunque solo va a durar 48 horas. En Madrid ya se nota, cierto, pero ni esa ola ni todas las que faltan por llegar van a parar nuestras ganas de devorar el fin de semana.

Además, es que nos ponen realmente difícil quedarnos en casa por mucho aire acondicionado o ventilador que tengamos. ¿Quién se resiste a subir a una azotea a disfrutar de una película de Almodóvar? ¿O a pasear entre los puestos llenos de objetos vintage del Mercado de Motores?

Qué hacer este fin de semana

Y te preguntarás qué tienen esos planes de gastronómicos. Normal. Para descubrirlo, tendrás que seguir leyendo porque te garantizamos que todos ellos son planes para este fin de semana llenos de sabor.

Cine de verano en una azotea (domingo 14)

El verano no sería lo mismo sin la existencia de los cines de verano. Disfrutar de una película al aire libre tiene algo especial y si además es en la azotea del Hotel Emperador, la experiencia se vuelve aún más especial. El domingo 14 de julio se proyectará 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar. La entrada incluye palomitas trufadas y una copa de Möet.

Dirección: Gran Vía, 53

Gran Vía, 53 Metro: Callao (línea 3 y 5)

Callao (línea 3 y 5) Fecha: Domingo 14 de julio

Domingo 14 de julio Horario: A las 22:30

A las 22:30 Precio: Desde 26,5€

Mercado de Motores

Foto: Mercado de Motores

Tanto el sábado como el domingo podrás disfrutar del Mercado de Motores. Si no has estado nunca, te va a encanta. Hay música en directo, puestos de artesanía y decoración, de ropa vintage y muchas cosas más de segunda mano. Y todo esto, rodeado de trenes porque se celebra en el Museo del Ferrocarril.

Por supuesto, la gastronomía tiene gran presencia. Habrá muchos food trucks para que cargues las pilas y puedas seguir recorriendo el mercado.

Dirección: Paseo de las Delicias, 61

Paseo de las Delicias, 61 Metro: Delicias (línea 3)

Delicias (línea 3) Fecha: 13 y 14 de julio

13 y 14 de julio Horario: Sa 11:00 - 22:00 y Do 11:00 - 21:00

Sa 11:00 - 22:00 y Do 11:00 - 21:00 Precio: Entrada gratuita

Celebra el aniversario de Bacira

Foto: Bacira

El restaurante Bacira cumple cinco años y para celebrarlo sus chefs han diseñado un menú especial que solo se podrá degustar hasta el domingo 14 de julio. Consta de cinco entrantes entre los que hay ostra francesa con ponzu cítrico y algas o croqueta de txangurro con curry rojo picante; cinco platos principales con gazpacho de cereza con tartar de langostinos y helado de jengibre o albóndiga guisada de rabo de toro con puré especiado de patata y tarta al whisky ahumada con aroma de Jack Daniel's como postre.

Dirección: Calle del Castillo, 16

Calle del Castillo, 16 Metro: Iglesia (línea 1)

Iglesia (línea 1) Fecha: Hasta el 14 de julio

Hasta el 14 de julio Horario: Lu - Do 13:00 - 16:00 y 20:30 - 0:00

Lu - Do 13:00 - 16:00 y 20:30 - 0:00 Teléfono: 91 866 40 30

91 866 40 30 Precio: 50€

Prueba los helados de 'Stranger Things'

Si aún no se han acabado, corre a probar los helados de edición limitada que ha diseñado Jordi Roca en colaboración con Netflix para celebrar el estreno de la tercera temporada de la serie 'Stranger Things'.

Recorre las terrazas madrileñas

Foto: Carbón Negro

Hará calor, sí, pero ¿cuándo si no vamos a visitar las terrazas de Madrid? ¡Hay que animarse a salir! Además, hemos encontrado las terrazas en las que se come bien de verdad, como Florida Retiro, Sacha o Carbón Negro. No te las pierdas o cuando llegue el frío te arrepentirás.

Sal a cenar el domingo

Y si lo que te apetece es salir a cenar la noche del domingo, hemos recopilado los mejores restaurantes a los que ir específicamente ese día de la semana

¿Ya has decidido qué harás este fin de semana? Ante todo, ¡disfrutar!