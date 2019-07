Horchata de chufa: Un tesoro valenciano con fiesta propia

Foto: Consejo regulador de D.O Chufa de Valencia

Cómo será el amor por la horchata de chufa que en Alboraya (Valencia) le dedican cada un año un día dentro de sus fiestas. Este año la fecha es hoy mismo, 12 de julio. Tanto si te pasas por allí a lo largo del día como en cualquier otro momento del verano, no puedes marcharte sin probar la horchata.

Es una bebida que marca el inicio del verano, ya que fría y acompañada de fartons, unos bizcochos con forma alargada que se mojan en la horchata, es una auténtica delicia, ya sea a horas tempranas o bien por la tarde, cuando cae el sol y las temperaturas se suavizan.

La leyenda de la horchata

Cuenta la leyenda popular que la primera vez que se llamó así a esta bebida fue en el siglo XIII, cuando el rey de Aragón Jaime I la probó al ofrecérsela una joven. Tal fue su sorpresa con el primer tragó que preguntó de qué se trataba, a lo que la muchacha contestó "Es leche de chufa", respondiéndole el rey "Aixo no es llet, aixo es or, xata!", es decir, "Esto no es leche, ¡esto es oro, chata!". Y de ahí el nombre.

Más allá de historias y leyendas, lo cierto es que los cultivos de chufas se encuentran a doquier en tierras valencianas. Se debe a que ya en Egipto conocían el cultivo de la chufa y este se extendió por todo el norte del continente africano, llegando a España en la Edad Media con los musulmanes.

Al prohibir el Islam el consumo de alcohol, esto hizo que proliferasen otras bebidas también en la península ibérica, siendo la horchata una de ellas. O como se le conocía en el siglo XIII "llet de xufes", cuyo consumo estaba generalizado en la costa mediterránea gracias a los cultivos que allí se encontraban.

Y es que las tierras valencianas poseen unas características que, junto al clima de la zona, hacen que el cultivo de este tubérculo sea idóneo.

Según el Consejo Regulador D.O. Chufa de Valencia, actualmente se cultiva chufa en 16 pueblos de la comarca valenciana L'Horta Nord, donde se producen 5,3 millones de kilos de chufa seca.

Cómo hacer horchata de chufa

La horchata no es más que chufas secas, agua y azúcar. La chufa (Cyperus esculentus) es una planta en cuyas raíces se forman las chufas. Es decir, que lo que se emplea para producir la bebida es el tubérculo.

Si te preguntas si puedes hacer horchata de chufa en casa, debes saber que los expertos siguen estos pasos. Lo primero es lavar bien las chufas para que no queden impurezas. Después se dejan en agua con sal. Aquellas que floten deben retirarse del proceso, ya que esto indica que tienen algún tipo de daño.

Las chufas que hayan pasado la criba serán rehidratadas y lavadas de nuevo para posteriormente ser trituradas y mezcladas con agua.

Dicha mezcla se deja reposar y se prensa posteriormente para así separar el líquido de la pulpa. Lo que interesa es el líquido, al cuál se añade azúcar. Y con ello, ya está lista la horchata.

Horchaterías de la Comunidad Valenciana

Si lo que quieres es probar la horchata de chufas en su tierra natal, anota estas direcciones. Las hemos separado en función de las ciudades en las que se encuentran para que puedas ubicarlas mejor:

Horchaterías de Alboraya

Alboraya es la cuna de la horchata y, como comentábamos al comienzo de este artículo, en sus fiestas incluso le dedican un día. Con tal adoración por esta bebida, bien merece la pena peregrinar hasta allí.

L'Obrador de Bou

Foto: L'Obrador de Bou

Uno de los locales más amplios y modernos donde se prepara horchata pero, que no te engañe su aspecto, su interior guarda años y años preparando horchata, ya que la familia cultiva su propia chufa desde 1946. Además, puedes asomarte a ver su obrador y comprobar el proceso de elaboración tú mismo. Como dato, su horchata es ecológica y por ello recibieron en 2018 el premio Eco-elabora a la innovación en restauración ecológica.

Dirección: Av. Mare Nostrum 7, Alboraya

Av. Mare Nostrum 7, Alboraya Horario: Lu - Ju 15:00 - 22:00. Vi 15:00 - 0:00. Sa 12:00 - 0:00. Do 12:00 - 23:00

Lu - Ju 15:00 - 22:00. Vi 15:00 - 0:00. Sa 12:00 - 0:00. Do 12:00 - 23:00 Teléfono: 96 148 61 85

Horchatería Daniel

Foto: Horchatería Daniel

Este lugar de Alboraya forma parte de la historia de la horchata. Una mítica horchatería que apostó hace años por preparar sus propios fartons y ahora nadie concibe pedir su deliciosa horchata de chufa artesana sin ellos. En Valencia ciudad también puedes encontrarles en el Mercado de Colón. Y además nos proponen 40 maneras diferentes de tomar horchata. Seguro que hay alguien que las ha probado todas.

Horchatería Toni

Foto: Horchatería Toni

En Alboraya tienen un local céntrico en el que desde 1964 es la horchata la protagonista acompañada de fartons caseros que al mojarse en la bebida se convierten en un manjar.

Dirección: Carrer Colon, 11, Alboraya

Carrer Colon, 11, Alboraya Horario: Lu - Do 9:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00

Lu - Do 9:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00 Teléfono: 963 55 66 44

Sequer lo Blanch

Foto: Sequer lo Blanch

Ubicada en un antiguo secadero, aquí se puede encontrar horchata de autor, como ellos mismos dicen, preparada con chufas cultivadas en las tierras del dueño del local.

Dirección: Camino Hondo, 23, Alboraya

Camino Hondo, 23, Alboraya Horario: Mi - Do 11:30 - 21:00

Mi - Do 11:30 - 21:00 Teléfono: 630 200 667

Panach

Foto: Panach

¿Qué podemos esperar de una horchatería ubicada en la Avenida de la Horchata de Alboraya? Pues algo muy especial. Siguen su propia receta tradicional y quienes la prueban, repiten siempre. Además, hay un reto para los mayores amantes de esta bebida: Comerse 2 fartons de 300 gr acompañados de 1 litro de horchata. Si te atreves, ya sabes dónde están.

Dirección: Av.de la Horchata, 19, Alboraya

Av.de la Horchata, 19, Alboraya Horario: Lu - Ju 9:00 - 14:30 y 16:00 - 22:30. Vi 9:00 - 14:30 y 16:00 - 1:30. Sa 9:00 - 1:30. Do 9:00 - 22:30.

Lu - Ju 9:00 - 14:30 y 16:00 - 22:30. Vi 9:00 - 14:30 y 16:00 - 1:30. Sa 9:00 - 1:30. Do 9:00 - 22:30. Teléfono: 961 86 08 08

Horchaterías de Valencia (ciudad)

La capital de la Comunidad Valenciana también se encuentra repleta de horchaterías en las que sentarse a disfrutar de un refrescante vaso.

Horchatería Fabián

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina (@cristinaibasanchez) el 22 Feb, 2016 a las 12:50 PST

En el Eixample se encuentra esta horchatería con nombre propio. Por supuesto, su fama se debe al delicioso sabor de esta bebida elaborada de forma artesana. Y, como debe ser, preparan fartons caseros.

Dirección: Ciscar, 5, Valencia

Ciscar, 5, Valencia Horario: Lu - Vi 8:00 - 13:00 y 17:00 - 21:00. Sa - Do 17:00 - 21:00

Lu - Vi 8:00 - 13:00 y 17:00 - 21:00. Sa - Do 17:00 - 21:00 Teléfono: 963 34 93 17

Horchatería Santa Catalina

Foto: Santa Catalina

Tan céntrica que nadie puede evitar acabar allí en verano cuando visita Valencia. No solo se puede disfrutar de su horchata, la cuál dominan porque llevan años preparándola, sino que también la decoración merece una mención especial, ya que se trata de cerámica de Manises (Valencia).

Dirección: Plaça de Santa Caterina, 6, Valencia

Plaça de Santa Caterina, 6, Valencia Horario: Lu - Do 8:15 - 21:30

Lu - Do 8:15 - 21:30 Teléfono: 963 91 23 79

Món Orxata

Foto: Mon orxata

Aquí encontrarás horchata ecológica servida desde carritos, como se transportaba antiguamente, para que sientas aún más su autenticidad.

Dirección: Estación Sorolla. Calle San Vicente Martir, 171. Valencia

Estación Sorolla. Calle San Vicente Martir, 171. Valencia Horario: Lu - Vi 8:00 - 21:30. Sa - Do 9:00 - 21:30

Lu - Vi 8:00 - 21:30. Sa - Do 9:00 - 21:30 Teléfono: 963 80 37 67

Els Sariers

Foto: Els Sariers

La calidad de su horchata y fartons es altísima, lo que convierte este lugar en otro de los templos de esta bebida. Disfruta con ella de su terraza, que suele estar llena pero merece la pena esperar.

Dirección: Calle de Sarcet, 6, Valencia

Calle de Sarcet, 6, Valencia Horario: Do - Ju 11:00 - 0:00. Vi - Sa 11:00 - 1:30

Do - Ju 11:00 - 0:00. Vi - Sa 11:00 - 1:30 Teléfono: 963 69 38 79

Horchaterías en Alicante

La ciudad de Alicante no solo disfruta del Mediterráneo bañando su costa, días y días de sol y un clima estupendo. También de enclaves donde la horchata de chufas es la protagonista.

Horchatería Azul

Foto: Horchatería Azul

Nadie puede visitar la ciudad e irse sin pasar por este lugar, ya que es famoso y mítico porque se dedican a este mundo desde 1942. Y por los azulejos azules que le dan nombre y color a su fachada, por supuesto. Ojo, que suele haber cola para pedir casi siempre pero merece mucha la pena esperar.

Dirección: Calle de Calderón de la Barca, 38. Alicante

Calle de Calderón de la Barca, 38. Alicante Horario: Lu - Do 8:30 - 23:00

Lu - Do 8:30 - 23:00 Teléfono: 965 21 63 10

Kiosko Peret

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ULA guides - Alc, Vlc & Mur (@ula_guides) el 11 May, 2018 a las 3:53 PDT

Imagina un paseo al atardecer por el paseo marítimo de Alicante con una horchata en la mano. El Kiosko Peret te ayuda a cumplir este momento gracias a que se ubica a los pies del paseo y vende también una de las mejores horchatas de Alicante.