La auténtica horchata de chufa te espera en estos siete sitios de Madrid

¡Queda inaugurada la temporada oficial de beber horchata de chufa! Es comenzar el verano y notar como el cuerpo te pide esta bebida dulce y refrescante. A quienes nos vuelve locos la horchata pero vivimos lejos de la costa levantina nos cuesta encontrar lugares en los que tomarla.

Estaréis pensando que no es tan difícil porque en muchos bares se anuncia o la puedes conseguir en los supermercados pero hablo de horchata de chufa de la buena, de la artesana, elaborada con paciencia y mimo y que al primer trago te conquista y hace que te preguntes cómo has podido pasar todo el invierno sin tomar horchata.

Foto: Consejo regulador de D.O Chufa de Valencia

Y ya si hay fartons para mojar, la experiencia se convierte en pura felicidad estival. Sí, soy fan de esta bebida desde que veraneaba de pequeña en Valencia y mi abuela me daba para merendar horchata con fartons (unos bollos típicos valencianos alargados, dulces y muy blanditos). No todos los días pero no era porque yo no lo pidiera, os lo garantizo.

Las mejores horchatas valencianas en Madrid

Disculpad que me ponga nostálgica pero es que la horchata me transporta a aquellos veranos. Tal vez por eso me gusta tantísimo. Si, como yo, habéis caído en la trampa de pedir horchata y llevaros un chascho con esa especie de agua dulce que os sirven, tomad nota de las siguientes direcciones. Aquí la horchata de chufa valenciana merece un aplauso:

Alboraya

Foto: Alboraya

Alboraya es uno de los mejores sitios en los que tomar horchata artesana en Madrid. Y es que les viene de familia. Los abuelos de los actuales dueños comenzaron a cultivar chufa en 1960 en Alboraya (Valencia) y sus padres abrieron la horchatería. Desde entonces, traen la chufa desde allí. En verano hay terraza en ambos locales y, dado que siempre está llena, una opción es pedirla para llevar o incluso que te la traigan a casa. También elaboran fartons caseros para acompañarla, así que no se puede pedir más al planazo de visitar Alboraya.

Dirección: Alcalá, 125 y Av. Felipe II, 26

Alcalá, 125 y Av. Felipe II, 26 Metro: Príncipe de Vergara (línea 2 y 9) y Goya (línea 2 y 4)

Príncipe de Vergara (línea 2 y 9) y Goya (línea 2 y 4) Horario: Lu - Do 11:00 - 22:00

Lu - Do 11:00 - 22:00 Teléfono: 915 76 58 17 y 914 35 24 96

Oroxata - La Fábrica de Siempre

Coca de naranja: Foto: Oroxata

Anteriormente llamada La Fábrica de la Horchata y La Fábrica de Siempre, ha cambiado de nuevo su nombre para dar paso a la cuarta generación de la familia haciendo lo que mejor sabe: Una de las mejores horchatas de Madrid desde 1946, año en el que abrió sus puertas en el barrio de Tetuán. Siempre con gente pidiéndola junto con sus fartons caseros (y también para llevar). Su temporada comienza a finales de abril y hasta octubre se puede beber acompañada también de otros dulces como la coca de naranja.

Dirección: Pedro Tezano, 11

Pedro Tezano, 11 Metro: Francos Rodríguez (línea 7)

Francos Rodríguez (línea 7) Horario: Lu - Do 12:00 - 22:00

Lu - Do 12:00 - 22:00 Teléfono: 913 11 18 44

Kiosko de Horchata

Foto: Kiosko de Horchata

Los hermanos García López regentan este kiosko heredado de sus bisabuelos y hasta el que importan cada año más de 1000 kilos de chufa para elaborar su horchata hasta el mes de octubre. Abrieron alrededor de 1920 y desde entonces no han fallado ningún verano a los madrileños que quieren deleitarse con esta bebida, ya sea en su barra o para llevársela a casa (que es lo más recomendable porque el puesto es muy pequeño). También encontrarás agua de cebada, granizado de limón y "gusalim" (granizado de limón con sirope de menta), todo casero.

Dirección: Narváez, 8

Narváez, 8 Metro: O'Donnel (línea 6)

O'Donnel (línea 6) Horario: Ma - Do 11:00 - 14:00 y 16:00 - 21:30

Ma - Do 11:00 - 14:00 y 16:00 - 21:30 Teléfono: 615 40 76 79

Los Alpes

Foto: Los Alpes

Fundada en 1950, es una de las heladerías madrileñas más antiguas. En verano elaboran horchata y tal es su calidad que aparece como elaborador de horchata de chufa de Valencia natural en el registro de Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia.

Dirección: Arcipreste de Hita, 6

Arcipreste de Hita, 6 Metro: Moncloa (línea 3 y 6)

Moncloa (línea 3 y 6) Horario: Lu - Do 10:00 - 23:45

Lu - Do 10:00 - 23:45 Teléfono: 915 43 94 46

Napoli

Foto: Napoli

Los helados artesanos de Napoli son la estrella de esta heladería pero en verano se suma su horchata de chufa elaborada en el propio obrador y los fartons artesanos. Así que siempre resulta complicado decidir qué quieres tomar cuando visitas este lugar, porque sus helados son los más peculiares de Madrid: Cerveza, turrón chino, roquefort, tomate... Y siempre están cambiando y sorprendiéndonos con algo nuevo.

Dirección: Ciudad de Barcelona, 19

Ciudad de Barcelona, 19 Metro: Menéndez Pelayo (línea 1)

Menéndez Pelayo (línea 1) Horario: Ma - Ju y Do 12:00 - 0:00. Vi 11:00 - 1:00. Sa 11:00 - 0:00

Ma - Ju y Do 12:00 - 0:00. Vi 11:00 - 1:00. Sa 11:00 - 0:00 Teléfono: 915 51 20 58

Acquolina

Foto: Acquolina

Esta heladería en pleno barrio de Malasaña ofrece a los madrileños la rica horchata de chufa elaborada por Alboraya. Así que es una parada obligatoria si eres de los que se mueven por el centro de Madrid aunque salga humo del asfalto. No tienen fartons pero se lo perdonamos porque han sabido escoger muy bien con quién trabajar para servir esta bebida y porque también con ella elaboran algunos de sus helados.

Dirección: Velarde, 17

Velarde, 17 Metro: Tribunal (línea 1 y 10)

Tribunal (línea 1 y 10) Horario: Lu - Ju 13:00 - 22:30. Vi 13:00 - 00:30. Sa 12:00 - 00:30. Do Vi 12:00 - 23:30.

Lu - Ju 13:00 - 22:30. Vi 13:00 - 00:30. Sa 12:00 - 00:30. Do Vi 12:00 - 23:30. Teléfono: 649 07 68 82

Mamá Elba

Foto: Mamá Elba

En esta heladería de La Latina hay helados artesanos que conviven en los meses de verano con la horchata. Así que este es el rincón perfecto en el que refrescarse y darse un capricho cuando el sol más aprieta, ya sea tomando allí mismo la horchata o pidiéndola para llevar.

Dirección: Cea Bermúdez, 29

Cea Bermúdez, 29 Metro: Islas Filipinas (línea 7)

Islas Filipinas (línea 7) Horario: Lu - vi 9:00 - 22:00. Sa - Do 10:00 - 22:00

Lu - vi 9:00 - 22:00. Sa - Do 10:00 - 22:00 Teléfono: 915 53 03 95

¿Cómo se hace la horchata de chufa?

La horchata no es más que chufas secas, agua y azúcar. La chufa es un tubérculo seco típico de la huerta valenciana que se emplean para elaborar esta bebida.

El proceso comienza cuando se lavan bien las chufas para eliminar todas las impurezas que puedan contener. Después se escogen las mejores mediante un proceso de flotación, es decir, las chufas ya limpias se introducen en agua con sal y aquellas que floten serán retiradas, ya que si salen a la superficie del agua es porque se encuentran dañadas (ya sea por algún insecto o que no se han desarrollado correctamente).

Tras esto, hay que hidratar de nuevo estos tubérculos, después se volverán a lavar para eliminar cualquier químico o impureza que pueda quedar y, tras esto, se trituran y mezclan con agua. Tras dejar reposar esta mezcla, pasa a ser prensada para así separar pulpa y líquido.

Ese líquido es entonces tamizado y después se le añade el azúcar. Solo queda dejarlo enfriar para poder consumirla.

Sobre su origen, se sabe muy poco. Hay una leyenda popular según el Consejo Regulador de la D.O. Chufa de Valencia que una joven dio esta bebida a probar al Rey de Aragón Jaime I (allá por el siglo XIII) y al preguntarle qué era ella contestó "Es leche de chufa" a lo que el rey respondió "Aixo no es llet, aixo es or, xata!", es decir, "Esto no es leche, ¡esto es oro, chata!".

Realidad o ficción, en lo que sí estamos de acuerdo con Jaime I es que se trata de una bebida de oro.

Pero la horchata no solo es para beberla, también puedes comerla. ¿Cómo? Preparando una riquísima tarta de horchata siguiendo nuestra receta.