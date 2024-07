Cruz Roja en Salamanca prepara a más de cien voluntarios de emergencias ante los incendios en verano

Prevención y preparación, las claves de Cruz Roja en Salamanca para minimizar la acción humana ante el riesgo de incendios. Por ello, los equipos de respuesta en emergencia en Salamanca, con más de un centenar de personas voluntarias, intensifican los ejercicios y simulacros para estar preparados ante posibles situaciones de riesgo

Con la llegada del verano, la sequía y la falta de lluvias, el calentamiento global, las olas de calor o la falta de prevención en el cuidado de la naturaleza aumentan las posibilidades de que se produzca un incendio forestal que se propague sin control con la consecuente destrucción de flora y fauna silvestre y sus graves consecuencias para las personas.

La prevención es fundamental para evitarlo: prepararse y formarse antes de que se produzca una catástrofe; anticiparse a los peligros; reducir los riesgos; mitigar los efectos y, siempre que sea posible, evitar que los peligros se conviertan en grandes desastres, son medidas imprescindibles.

Ante los incendios, Cruz Roja cuenta Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias. En Salamanca están integrados por personal técnico y más de un centenar de personas voluntarias que intensifcan su formación y refuerzan su coordinación para dar la mejor atención a las personas en una emergencia. Unos equipos preparados en toda la provincia para desplegar equipos de intervención psicosocial, asistencia sanitaria y logística e instalación de albergues provisionales, siempre en coordinación y como auxiliar de los poderes públicos.

Ante el riesgo de incendios, los distintos Equipos de Respuesta en Emergencias de Cruz Roja en Salamanca intensifican desde mayo y durante este verano las tareas de mantenimiento y puesta a punto de los distintos medios materiales y los entrenamientos del voluntariado. En este sentido, se han realizado diferentes ejercicios prácticos, talleres y simulacro sen Salamanca capital y en la provincia, tanto para la respuesta básica en una emergencia, como sobre montaje de estructuras, intervención psicosocial y coordinación, para poner en práctica las competencias y habilidades, y estar listos para intervenir.

Consejos para prevenir incendios

Incendio en Monsagro Vicente Ical

Para prevenir en la medida de lo posible este tipo de catástrofes medioambientales, es imprescindible atender los siguientes consejos:

• No hagas fuego en el monte. Si encuentras algún tipo de fogata encendida, apágala con agua y tierra, y no abandones el lugar hasta asegurarte que deja de humear. Recuerda que sólo se puede hacer fuego en zonas habilitadas.

• Evita fumar en el monte. Nunca arrojes cerillas ni colillas al suelo. Utiliza ceniceros de bolsillo para desechar los residuos.

• No arrojes basura fuera de los contenedores. Lleva contigo los desechos hasta el punto destinado a ello más cercano.

• Si vas al monte con vehículo propio, estaciónalo sólo en los lugares indicados.

• Si encuentras cualquier objeto que pueda provocar una combustión en un espacio natural, o su aumento, ¡recógelo! (cristales, papel, plástico…).

Ante un incendio, sigue estas recomendaciones básicas:

• Ante un incendio forestal, mantén la calma e informa al 112 especificando claramente la ubicación.

• Recuerda que, ante cualquier infracción sospechosa que pueda provocar un incendio, o involucrar a personas incendiarias, debes denunciarlo de inmediato en el teléfono 112.

• No pierdas de vista a los y las más pequeños y no les permitas jugar con petardos o juegos peligrosos.

• Observa la dirección del fuego y prevé una vía de escape, alejándote en sentido contrario a la dirección del viento.

• Si estás en una montaña, procura bajar la ladera pues el fuego tiende a subir.

• No cruces las llamas, pero si fuera necesario, humedece tu ropa y cubre tu cabeza con una tela húmeda.

• Si el fuego te rodea, sitúate en una zona ya quemada siempre que sea posible. Si las llamas están muy próximas, túmbate en el suelo, y cubre tu cuerpo con tierra.

• Si circulas con tu vehículo por una zona incendiada, sube las ventanillas y enciende las luces, y siempre que puedas, regresa.