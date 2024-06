"León siempre ha sido un equipo campeón": el pregón de la Cultural de Baloncesto da el pistoletazo de salida a las fiestas

Las fiestas de San Juan y San Pedro ya han comenzado y no han podido hacerlo de mejor manera. Han sido los jugadores de la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto los encargados de dar el pregón. El entrenador, Luis Castillo, en nombre de todo el equipo y club se ha dirigido a los ciudadanos desde el balcón del Ayuntamiento para animar a los allí presentes.

Previo al pregón, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, acompañado por la concejala de Fiestas, Camino Orejas, recibió a Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural, a Luis Castillo y a una representación de los jugadores, a quienes entregó una réplica de una quimera y unos grabados de la Catedral.

El regidor presentó al club, quien esta temporada lograba el ascenso a la categoría LEB Plata, y recordaba que este club está "entre las señas de identidad que nos unen a las leonesas y leoneses, junto a nuestro orgullo de tierra, bandera, himno y catedral".

Asimismo, les aseguró que son un "orgullo por la demostración de lucha, competitividad y juego limpio" y que le recuerda a "aquellos años grandes de baloncesto que volverán porque este grupo está llamado a estar entre los mejores del panorama nacional".

También quiso dedicar unas palabras a Luis del Castillo quien "ha sabido fraguar un grupo unido". El alcalde no se quiso olvidar de ninguno de los que conforman la plantilla ya que todos han sido parte de este gran logro para la ciudad: “Miki Botas, Diego Bultó, Pablo Cabañeros, Fede Copes, Miguel Domínguez, Roger Fábregas, Óscar González, Rodrigo Llamas, Sergio Martínez, Obi Okafor, Eluku Nongo y ese cuerpo técnico que colidera con Beatriz Pacheco serán, estoy seguro, durante toda la temporada el referente para la juventud leonesa”.

Finalmente, agradeció a todas las personas que se habían reunido en la Plaza San Marcelo para llenar de "música, alegría y fiesta todas las calles y barrios" aunque eso sí, matizó, "sin excesos y con responsabilidad".

Los leoneses en el pregón de la Cultural de Baloncesto dando inicio a sus fiestas

“Las fiestas son algo muy parecido a un partido de baloncesto”

Castillo agradeció a todos los allí presentes el momento especial que ha supuesto dar el pregón de las fiestas. “Lo asumimos con orgullo, responsabilidad y humildad, ya que seguramente este inmenso privilegio debería corresponder a una persona ilustre de la ciudad de León, pero nosotros no lo somos, por lo que estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad”, señaló el entrenador, quien incidió en que “el deporte es sinónimo de ilusión y diversión y, en este mundo, lo que no se comparte no se disfruta, por lo que pensamos que las fiestas son algo muy parecido a un partido de baloncesto”.

“León siempre ha sido un equipo campeón”, enfatizó Luis Castillo para recorrer un poco la historia de ilustres desde “los tiempos de los romanos con la Legión VII Gemina, hasta las hazañas de nuestros grandes ilustres personajes como el recientemente graduado como astronauta Pablo Álvarez y su compañera Sara García o los deportistas olímpicos como pueden ser Carolina Rodríguez o Manolo Martínez, sin olvidarnos de los históricos del baloncesto José Manuel Beirán u Óscar Yebra”.

Para la Cultural de Baloncesto “la verdadera victoria no está en las piedras de la muralla o en los libros de historia, está en nuestro corazón, en el abrazo cálido de un vecino y la sonrisa de un niño compartida en la feria o en la alegría que sentimos desde este balcón”. Añadió que al igual que hizo este equipo, que ha hecho vibrar y soñar, “León necesita compartir el balón, apoyarse en los momentos complicados y crecer como equipo hasta celebrar victorias inolvidables. Y lo haremos juntos, porque como buenos leones, somos parte de la misma manada y aquí no hay titulares ni suplentes, solo personas que cuando se unen consiguen retos insuperables”.

Castillo también recordó que hoy hace dos años se escenificó la unión del baloncesto leonés bajo el paraguas de la Cultural y Deportiva Leonesa, “gracias a la generosidad de muchos, que entendieron que el bien común era mejor que cualquier logro personal”. “Y ese tiene que ser el ejemplo de lo que tenemos que ser como sociedad – apostilló- porque caminar juntos será la única manera de llegar lejos”.

No se olvidó el entrenador de invitar a todos a “disfrutar de estas Fiestas de San Juan y San Pedro. De sus casetas, de sus conciertos, de las actividades deportivas, de los gigantes y cabezudos, de sus bailes, los fuegos, los drones y… Cómo no… No podemos olvidarnos de esa hoguera que ilumina nuestros corazones y nos conecta con las generaciones que nos preceden. Es como si el espíritu de San Juan se colará en cada chispa y nos dijera... ¡Viva León!”.

El pregón de la Cultural y Deportiva Baloncesto también se dio la bienvenida a la ciudad a turistas y visitantes, a quienes informó que “en León no hay extraños, solo amigos que aún no has conocido. Que aquí te sentirás como en casa, porque presta, y mucho, estar en León. Porque León es como un banquete interminable, tapa tras tapa, enlazando cafés con sueños. Bienvenido a León, donde los abrazos son eternos. Eso sí, no te olvides la chamarrina por la noche, que en León hace rasca”.

“Para nosotros ha sido una temporada mágica, que culmina de la mejor manera posible, siendo la voz del inicio de nuestras fiestas. Esperemos que la magia y la alegría de estos días, se prolongue y nos acompañe durante la próxima temporada, donde os esperamos a todos en el Palacio”, concluyó Castillo.