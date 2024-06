Tudanca defiende que el Gobierno es el "freno de la extrema derecha” en Europa: "Este plebiscito lo ha vuelto a ganar Sánchez"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido este lunes, en su valoración de los resultados de las elecciones europeas de este domingo desde Burgos, que el Gobierno de España se ha convertido en el "principal freno de la extrema derecha" en la Unión Europea, al haber logrado más de un 30% de los votos, el mejor resultado de un partido de Gobierno en estos comicios. Y ha asegurado que la derecha y la "extrema derecha" han "fracasado" en su intento de plantear los comicios europeos como "un plebiscito contra el presidente del Gobierno y el Gobierno de coalición".

"Este plebiscito lo ha vuelto a ganar Pedro Sánchez", ha afirmado Tudanca, asegurando que el resultado "es muy similar en términos de bloques" a las elecciones generales. El dirigente socialista en la Comunidad ha asegurado que, con estos resultados, el Gobierno "seguiría adelante". "De hecho, pasara lo que pasara en estas elecciones, el Gobierno seguiría adelante porque esto no eran unas elecciones generales, eran unas elecciones europeas", ha recordado.

Tudanca ha detectado una "sobreactuación" en el mensaje del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y la ha achacado a la "ansiedad" con la que el dirigente gallego se enfrentaba a estos comicios "debido a sus problemas internos y a la competencia entre los diferentes movimientos de derecha y de extrema derecha que le rodean".

"El análisis es complejo porque es cierto que el PP ha ganado pero en el juego de las expectativas ha perdido", ha afirmado, recordando que, hace menos de un mes, las encuestas "le daban en torno a 26 eurodiputados al PP y en torno a 17 al PSOE" y que "eso no se ha producido" y "hay una diferencia de tan solo dos escaños". "El PP no arrasa como se las prometía y el PSOE no se hunde, ha habido un resultado muy ajustado que denota una remontada del PSOE a lo largo de la campaña electoral", has señalado.

En clave autonómica, ha reconocido que ha habido "una mayoría de derecha y extrema derecha", pero ha añadido que el PSCyL ha "demostrado que resiste" porque ha sido "una de las federaciones con mejores resultados en España, solo por detrás del resultado obtenido por el PSOE en Cataluña".

Por último, ha hecho hincapié en que la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, sostuvo este domingo que propondría una coalición entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas para "frenar el avance de la extrema derecha" y ha pedido que en Castilla y León se "tome ejemplo".

Puente subraya que el PSOE ha resistido "muy bien" y "está fuerte" en España

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y el secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que los socialistas han resistido "muy bien" y están "fuertes" en España, tras los resultados de las elecciones europeas de este domingo 9 de junio. "No hay plebiscito", ha zanjado, para añadir que Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno "porque es el presidente que quieren los españoles".

Puente, que ha seguido la noche electoral en la sede del PSOE vallisoletano junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en torno a las 00:20 horas de este lunes para analizar los resultados de este domingo que reconoció no les dejan del "todo satisfechos", porque no se han quedado tan cerca del objetivo marcado como les hubiera gustado, aunque reconoció que "los hubieran firmado hace un mes".

En ese sentido, el ministro defendió la posición del PSOE, segunda fuerza en España con poco más del 30% de los votos, porque ha señalado estas elecciones se han celebrado en unas circunstancias "tremendamente complicadas". Además ha destacado que el PSOE es el partido de gobierno de la Unión Europea que mejor resultado ha obtenido en estos comicios.

"Ha resistido muy bien y sigue manteniendo un buen nivel de apoyo", ha afirmado el titular de Transportes, que ha señalado que van a seguir gobernando con la "hoja de ruta" marcada al inicio de esta legislatura, que comenzó tras las elecciones generales del 23 de julio del año pasado. No obstante, ha reconocido que deben "mejorar algunas cosas" para poner "freno" a la derecha y a la "extrema derecha".

Igualmente, Puente ha aludido a la aparición de una nueva formación, en concreto, a Se acabo la fiesta, del polémico Alvise Pérez, y ha invitado a la reflexión al PP, porque la estrategia de crispación "no le ha servido para crecer mucho, más allá de absorber el apoyo de Ciudadanos". "No ha conseguido reforzarse de manera significativa, pero sí a más partidos extremistas y antisistema", ha señalado.

De la misma forma, el ministro ha considerado "preocupante" que la izquierda a la izquierda del PSOE esté "fragmentada" y "algo enfrentada", porque son sus socios de Gobierno, y ha señalado que necesita que estén "más fuertes". "Las cosas como son", ha afirmado, insistiendo en que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue adelante".