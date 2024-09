Mariló Montero: "Yo fui una inmigrante en Costa Rica, una española acusada de quitarle el trabajo a un costarricense"

En el esperado primer episodio de la segunda temporada del pódcast En Marcha con Nuria March, una de las presentadoras más emblemáticas de la radio y la televisión española se entrega por completo en una entrevista sincera y sin tapujos.

Conocida por su estilo directo y cercano, la periodista, Mariló Montero, abre su corazón y cuenta detalles de su vida privada, marcada por la influencia de grandes nombres del periodismo, la literatura y la lucha por dar voz a situaciones sociales en países en vías de desarrollo, entre otros.

Montero ha seguido un camino profesional que ha estado marcado por la influencia de grandes periodistas, ya que comenzó en Radio Navarra, donde Javier Ferrer decidió confiar en ella y darle su primera oportunidad. "Escuchó algo en mí que le gustó, y por él empecé la carrera", comenta.

Desde entonces, su trayectoria ha sido un camino lleno de aventuras, pasando por ser una de las icónicas 'chicas Hermida', hasta convertirse en un referente del periodismo español. "Me presenté a Jesús Hermida con un descaro y una impertinencia descomunal. Mi forma desenvuelta de afrontar la vida me abrió muchas puertas", recuerda entre risas.

Ramón Coll es otro hombre crucial en el desarrollo de su carrera, el cual hizo que su camino siguiera el mapa hasta Costa Rica, allí vivió y trabajó exitosamente durante tres años. "Fue una etapa dura, pero enriquecedora; allí también fui inmigrante y supe lo que es sentirte como un extranjero", comenta.

La presentadora se sincera con Nuria y saca a relucir temas como la inmigración. "Es un tema de debate en España. Yo fui una inmigrante en Costa Rica, una española acusada de quitarle el trabajo a un costarricense", revela.

Un camino por recorrer

En esta conversación sin tapujos, sin prejuicios y sin fronteras, ambas abordan el feminismo y su evolución en los últimos años. Según Montero: "Yo creo que ha habido un Ministerio de Igualdad que ha hecho muchísimo daño, porque generó una autopista potente en la que estábamos todos enfocados, pero luego sacó unas bifurcaciones que han despistado los debates".

La navarra comenta cómo, desde su visión, se ha politizado el feminismo y se ha realizado un debate erróneo y confuso, señalando que los lobbys siguen siendo colonizados por el sexo masculino: "El hombre tiene que pensar que hay mujeres preparadas que los pueden dirigir y no los están dirigiendo".

La gran musa de Mariló

Nuria March pregunta a la periodista sobre la relación tan especial que la une con su madre, uno de los momentos más emotivos. "Yo vivo por mis hijos y por lo que mi madre no pudo disfrutar", dice, con la voz entrecortada.

Recuerda los días difíciles junto a ella, que murió de ELA. "Fue muy largo y doloroso, sin ayudas. Dejé de trabajar para cuidarla", confiesa. Ambas abren sus recuerdos con nostalgia sobre cómo llevan a sus figuras maternas en su voz y en su pensamiento. "Mi madre es mi abrazo, refugio y mi alma", añade.

Viajes por el mundo

Mariló Montero cuenta cómo vive sus viajes al extranjero, ya sea por trabajo o por un motivo solidario, como es el caso de África y Latinoamérica. "El continente con el que más me he identificado es África. Me gusta ver la esencia del lugar, cómo luchan por evolucionar", asegura.

Y añade también su visión crítica sobre la pobreza: "Me dijeron que la pobreza no daba audiencia. No todas las cadenas pueden depender de la audiencia para contar historias importantes. Para que la pobreza se acabe en el mundo, primero hace falta que se quiera".

Mantener la privacidad

Uno de los puntos clave de este episodio es el de cómo llevar una vida privada siendo un personaje público. A lo que Mariló Montero comenta a Nuria March: "Me he visto envuelta en publicaciones que eran falsas y, al principio, te choca. Pero una vez superado el impacto, ¿para qué preocuparse si es mentira?".

La presentadora también reflexiona sobre la evolución del periodismo: "El mundo periodístico está muy amenazado. Desde la política se señala mucho al periodismo, lo que ha generado más enfrentamientos entre colegas".

Sus aficiones

Dos de las pasiones de la periodista fuera de la atenta mirada de las cámaras son leer y escribir. La presentadora cuenta a Nuria March cómo actualmente está trabajando en una novela sobre la Escuela de Señoritas de María de Maeztu, una mujer adelantada a su tiempo en la que Mariló Montero ha centrado su investigación. "Me pareció una mujer muy interesante y que merecía un homenaje", concluye.

Esta nueva temporada de En Marcha con Nuria March arranca con un ritmo imparable con la presencia de la presentadora Mariló Montero. Sin duda, una conversación reveladora en la que la periodista navarra desgrana junto con Nuria temas candentes de la sociedad y sin reparo, su opinión acerca de todos y cada uno de ellos.

