Alumnos del centro de adultos de los Asperones, sin clase: la Junta suprime el curso por falta de matrículas

Estudiantes del centro de adultos de los Asperones se han quedado sin clases tras el cierre inesperado de la sección del SEP Asperones que pertenece al CEPER La Palma. La Junta de Andalucía asegura que esta decisión se toma porque no había matrículas suficientes. La profesora ha sido trasladada a otro centro educativo.

Actualmente, en los Asperones había diez alumnos matriculados y la profesora destinada a este centro también compartía su horario con el centro de adultos situado en el CEIP Pablo Neruda, cuyos alumnos también se han quedado sin clase.

Los adultos matriculados estaban tratando de obtener el graduado escolar para poder aspirar a la inserción laboral y poder tener un futuro mejor para ellos y sus familias.

De esta manera, en el centro de adultos de los Asperones había 10 matriculados, pero solo asistían a clase dos. Ellos son Tamara Heredia Cruz y Francisco Heredia Santiago. Este matrimonio tiene cuatro hijos y se habían matriculado para poder prosperar y garantizarles a sus pequeños un futuro mejor.

“Ya que teníamos la posibilidad de sacarnos el graduado, la aprovechamos y ahora lo cierran de repente, pues nos hemos quedado de piedra”, asegura Tamara a EL ESPAÑOL de Málaga.

En este sentido, sostiene que su marido rechazó un trabajo para poder centrarse en los estudios y “no tiene ahora ni trabajo ni graduado”. Además, añade que estas últimas semanas, al menos para ella, no estaban siendo fáciles porque “llevo muchos años sin ir al instituto y como no tenía el hábito de estudiar me había costado adaptarme”.

La noticia les llegó el viernes pasado. Heredia Cruz cuenta que el jueves de la semana avisaron a la profesora de que ya no iba a volver a su clase y que el lunes comenzaba en otro centro. “Me mandó un Whatsapp el viernes para contármelo y me quedé de piedra”, explica.

Esta misma historia la cuenta otra alumna, pero en este caso del centro de adultos del CEIP Pablo Neruda. “Estamos en una barriada pequeña, éramos solo dos alumnas y nos han cerrado de un día para otro”, remarca la mujer.

Además, sostiene que ya tenían el temario avanzado y quería tener la titulación para “poder tener un trabajo y pasar más tiempo con mis niñas”. Ahora, no sabe que pasará, todo es una incógnita, ya que el trasladarse hasta otra zona no le viene bien porque no tiene con quien dejar a sus pequeñas.

Pocos alumnos matriculados

En este sentido, el delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, asegura que en los Asperones en Séneca aparecen diez alumnos, de los cuales “ocho provienen de diferentes zonas de escolarización y por tanto el centro que le correspondía no era este sino otro, donde sí había vacantes”. Por lo que solo asistían dos personas lo que hace “insuficiente esta oferta”.

Además, remarca que “se puede fundamentar perfectamente la decisión acerca de la supresión de esta oferta en este enclave porque existen cuatro asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas, entre otras cosas, también a la preparación de pruebas de acceso a la universidad, de pruebas de obtención del título de secundaria y de Bachillerato. De manera que quedan perfectamente atendidas las necesidades de este alumnado”.

En cuanto al centro de adultos del CEIP Pablo Neruda, desde la Delegación de Desarrollo Educativo aseguran que en este centro solo hay un único alumno matriculado y que el SEP que se adscribe a la zona de Intelhorce es el de Campanillas que cuenta con los recursos, vacantes y docentes necesarios para atender a este alumnado.