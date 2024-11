WinRAR cambia para siempre: el clásico programa que nadie pagaba se actualiza con una novedad muy esperada

Cuando Microsoft anunció el año pasado que Windows 11 iba a ganar compatibilidad con archivos comprimidos en RAR, era evidente que el fin de WinRAR estaba muy cerca. Al fin y al cabo, esos archivos son el único motivo por el que la mayoría de la gente se instalaba el programa; y sin embargo, WinRAR no sólo ha sobrevivido a este 'ataque' de Windows, sino que se acaba de actualizar con una novedad muy deseada.

Durante años, los usuarios de Windows tenían una especie de 'ritual', en el que lo primero que hacían era instalar una serie de programas considerados imprescindibles; muchas de estas aplicaciones ya han desaparecido, ya sea porque se han vuelto obsoletas, o porque su función se ha integrado en el sistema operativo. WinRAR era uno de esos programas de instalación obligatoria, cuyo futuro estaba en duda; pero sorprendentemente, sigue más vivo que nunca.

Los creadores de WinRAR han anunciado esta semana el lanzamiento de la versión 7.10 beta, y entre las novedades, se encuentra un nuevo modo oscuro. En efecto, ahora WinRAR está a la altura de la mayoría de las apps para móviles y de muchas apps para ordenador, gracias a un rediseño parcial de su interfaz.

El modo oscuro de WinRAR no es precisamente innovador ni usa un diseño propio; de hecho, en las pruebas que hemos realizado el efecto es algo mejorable, ya que hay elementos de la interfaz, como las líneas que separan los diferentes menús, que aún usan el color blanco. Sin embargo, hay que recordar que se trata de una beta, y por lo tanto, es probable que estas incongruencias sean arregladas con el próximo lanzamiento de la versión 7.10 estable. Además, este modo oscuro será muy agradecido por usuarios que tengan todos sus programas en ese modo y no quieran ser 'cegados' por WinRAR cada vez que lo abren.

Para usar el modo oscuro de WinRAR, debemos asegurarnos de descargar la versión 7.10 beta de la página oficial, que está en un enlace en la parte superior (el enlace no está con los de la versión estable, que es la 7.01). Una vez instalada, debemos entrar en las opciones del programa, cuyo diseño también se ha renovado con esta versión; encontraremos una sección dedicada al modo oscuro, y la posibilidad de usar la configuración del sistema, u obligar al programa a usar el modo oscuro o el modo claro de manera forzosa.

WinRAR con su nuevo modo oscuro El Androide Libre

WinRAR como tal no ha cambiado mucho en todos estos años, aunque se haya ido actualizando para soportar nuevos sistemas y tipos de archivos. Y como siempre, sigue mostrando una pantalla al iniciarse que pide que compremos una licencia de uso, aunque el programa se puede utilizar sin problemas sin necesidad de pagar nada.

Los responsables de WinRAR ya confirmaron en su día que saben que la inmensa mayoría de los usuarios no pagan por la licencia, pero que no les importaba; sus verdaderos clientes son las empresas, que dan más importancia a ventajas como el soporte técnico. Además, al permitir el uso gratuito, evitan la piratería que sufren otras apps. Tal vez por eso, WinRAR sigue existiendo y no parece que se haya visto afectada por la compatibilidad con archivos RAR de Windows 11, ya que su base de usuarios probablemente no ha cambiado mucho.