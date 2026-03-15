La bodega que ha conseguido tres medallas de oro para tres de sus vinos, uno de ellos el mejor de Valencia

Bodegas Murviedro, que acaba de reafirmar su prestigio internacional con tres medallas de oro en la Cata de Primavera de Mundus Vini – Grand International Wine Award 2026, uno de los concursos más influyentes del sector del vino.

El jurado internacional del certamen —formado por cerca de 150 expertos procedentes de más de 40 países— premió a tres referencias de la bodega valenciana.

Tras someterlas a rigurosas catas a ciegas, se valoraron aspectos como el aroma, la estructura, la complejidad y la armonía en boca.

Los vinos galardonados han sido Murviedro Cepas Viejas Bobal 2022 (9.50€), Murviedro Cepas Viejas Monastrell 2021 (9.50€) y Murviedro Colección Reserva 2021 (5.50€).

Tres etiquetas que comparten una misma filosofía: reivindicar el carácter de las variedades mediterráneas y expresar la singularidad de los viñedos de los que proceden.

Las tres medallas de oro de Bodegas Murviedro.

Especial protagonismo adquiere la Bobal, variedad autóctona profundamente ligada al interior de Valencia, y la Monastrell, otra uva emblemática del arco mediterráneo que en manos expertas ofrece vinos intensos, estructurados y con gran capacidad de guarda.

El mejor tinto de Valencia en comercios

Entre los reconocimientos obtenidos, uno destaca especialmente. El Murviedro Colección Reserva 2021 no solo consiguió la medalla de oro, sino que además fue distinguido como “Mejor Tinto de Valencia en Comercios”, un galardón que subraya su excelente posicionamiento en el canal retail y su destacada relación calidad-precio.

Este reconocimiento es especialmente relevante porque no se limita a la excelencia enológica: también valora la capacidad de un vino para conquistar al consumidor final en el mercado. En otras palabras, se trata de un vino que convence tanto a los expertos como al público.

Fundado en Alemania hace más de dos décadas, Mundus Vini – Grand International Wine Award se ha consolidado como uno de los concursos vinícolas más prestigiosos del mundo.

En cada edición participan miles de vinos procedentes de todas las regiones productoras del planeta, evaluados por catadores profesionales, sumilleres, periodistas especializados y enólogos de decenas de países.

Las valoraciones del jurado se publican posteriormente en los medios especializados de la revista Meininger Verlag, una de las publicaciones de referencia en el sector vitivinícola europeo.

Una bodega con casi un siglo de historia

Detrás de estos reconocimientos se encuentra Bodegas Murviedro, una firma con una larga trayectoria que forma parte del grupo internacional Schenk Holding.

Bodegas Murviedro, en Requena (Valencia)

Aunque fundada originalmente en Suiza, la bodega estableció su sede en Requena en 1927, desde donde ha desarrollado su proyecto vitivinícola durante casi un siglo. A lo largo de este tiempo, Murviedro ha construido un portafolio que combina tradición e innovación.

Entre sus marcas más reconocidas se encuentran La Casa de la Seda y Arts de Luna, mientras que LoAlto representa su propuesta más singular: vinos de parcela elaborados con mínima intervención y un profundo respeto por el entorno.

Los recientes galardones no solo suponen un éxito para la bodega, sino también para la proyección internacional del vino valenciano.

En un momento en el que las regiones mediterráneas buscan reforzar su presencia en los mercados globales, premios como estos ayudan a situar a variedades como la Bobal o la Monastrell en el mapa de los grandes vinos.

Para Bodegas Murviedro, la hoja de ruta continúa por seguir elaborando vinos con carácter, profundamente vinculados al territorio y capaces de transmitir la esencia del Mediterráneo en cada copa. Una filosofía que, a juzgar por los resultados, continúa dando frutos —y medallas— en los certámenes más exigentes del mundo.