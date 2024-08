Tres planes de vino al aire libre para celebrar la fiesta de la vendimia

La vendimia es la época de más trabajo para viñadores, pero también la fiesta más celebrada para los elaboradores y amantes del vino, por eso suele estar acompañada de festividades y celebraciones en las diferentes denominaciones de origen. Una experiencia educativa y enriquecedora que nos regala una maravillosa conexión con el campo y la naturaleza.

Con el final del verano y la llegada del otoño, se pueden probar los mostos o vinos frescos elaborados con las uvas recién cosechadas, apreciar los sabores y aromas más auténticos de la temporada, creando una experiencia sensorial completa, única y especial. Además, es el momento de la explosión de color en el viñedo: el verde de las hojas da paso a los ocres, rojizos y anaranjados, que transforman totalmente el paisaje.

Si quieres compartir la emoción de las bodegas que, durante las próximas semanas recogerán el fruto de todo un año de esfuerzo, toma nota de estos planes al aire libre en diferentes puntos del país.

Festival de vendimia de Territorio Luthier

Las jornadas de vendimia de Territorio Luthier son, sin lugar a dudas, las más divertidas de la Ribera del Duero. La terraza de esta bodega atípica y rebelde vuelve a ser el epicentro de eventos tan sorprendentes como una sesión de vino, música electrónica y astronomía, con Enrique Pérez Montero y PURE (el 31 de agosto), un concierto de góspel de la mano Spirit to All (el 28 de septiembre) o una fiesta de la vendimia única en su especie, que transcurrirá a lo largo de todo el día (de 12:30 a 21 h.) y que contará con la actuación de Braun and the Philips y Miranda Crowes (el 19 de octubre). Tres fechas para señalar ya en el calendario porque no desearás habértelas perdido cuando veas el ambientazo en redes sociales. Te lo aseguramos. El aforo es limitado y es necesario reservar a través de www.territorioluthier.com.

Fiesta en la terraza de Territorio Luthier

Un atardecer entre viñedos

Finca Villacreces dará la bienvenida al otoño y a la vendimia el próximo 14 de septiembre con su evento más esperado y especial: Villacreces Sunset. Entre viñas rodeadas de naturaleza y bosques de pinos centenarios, a la orilla del río Duero y con el atardecer como telón de fondo, el plato fuerte de la cita en este entorno idílico será el concierto de Wine Notes. Dos horas y media de espectáculo en el que los asistentes podrán recorrer los viñedos, ver la preparación de la vendimia y, al mismo tiempo, escuchar la música en directo de este grupo que versiona canciones de pop y rock en castellano y en inglés. Todo ello mientras esperamos la llegada de la hora mágica: la apuesta de sol entre las vides, una de las más bonitas de la Milla de Oro del vino. La entrada cuesta 30 euros (incluye tres copas de vino y una degustación de ibéricos) y puede adquirirse en www.villacreces.com.

Villacreces Sunset

Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero

La Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre, con el tradicional pisado de la uva en la Plaza Mayor de Aranda de Duero como cabeza de cartel, y la presencia destacada de la cómica y presentadora Eva Soriano y el actor Fernando Cayo, nombrados embajadora y ribereño de este año. Se trata de la séptima edición de este festejo que, como ya es habitual, contará con una agenda de espectáculos difícil de abarcar. Este año, a las actuaciones de Modelo, Celtas Cortos, Café Quijano y la sesión de Los40, se sumará la presencia de numerosos stands de bodegas que ofrecerán a los asistentes sus mejores vinos. Una fiesta que promueve la historia, la cultura y la tradición que tanto caracterizan a esta región y que, durante tres días, llenará de alegría y pasión las calles y lugares más emblemáticos de Aranda.