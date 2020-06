Dehesa de Luna: “Trabajamos en un entorno profundamente respetuoso con la ecología”

El compromiso con la elaboración ecológica es una evolución lógica para esta bodega situada en La Roda (Albacete), cuyos vinos son el resultado del cuidado extremo de la tierra y el más absoluto respeto a la flora y la fauna.

Elaboraciones, como la de su Rosé, que buscan la elegancia, la finura y el equilibrio de cada variedad partiendo de un mimo exquisito de las vides. “Trabajamos con humildad, siempre aprendiendo, para hacer vinos divertidos y placenteros en un entorno maravilloso, profundamente respetuoso con la ecología”, apunta José Luis Asenjo, director técnico de Dehesa de Luna Finca de la Biodiversidad.

Viñedo de Dehesa de Luna Finca de la Biodiversidad. Dehesa de Luna

“El suelo es el tesoro más importante de cualquier explotación agrícola; sin suelo no hay nada. Es lo que hemos heredado de nuestros ancestros y hay que protegerlo y respetarlo. Una de las maneras es no labrando. Ecología no quiere decir labrar”, comentaba este jueves el experto durante nuestros “Diálogos de vino Cocinillas” en Instagram.

Desde el viñedo, Asenjo nos muestra la verdadera magia de esta imponente finca de 3.000 hectáreas de terreno, de las que 1.000 se dedican a la agricultura y las 2.000 restantes están formadas por monte mediterráneo y parcelas reforestadas con especies autóctonas. Un entorno natural único, donde sobrevuelan en libertad las aves que protagonizan las etiquetas de unos fantásticos vinos, algunos de ellos veganos y todos respetuosos con el medio donde de desarrollan.

Puedes ver el directo con José Luis Asenjo y Dehesa de Luna en el IGTV de @cocinillas_es.

Dehesa de Luna Rosé, el rosado ecológico de la bodega. Dehesa de Luna

*"Diálogos de vino Cocinillas" es un espacio de entrevistas con enólogos y bodegueros conducido por la periodista y sumiller Laura S. Lara, que se emite en directo los jueves a las 19:00 h. a través del Instagram Live de @cocinillas_es.