Cinco nuevos restaurantes de brasas para todos los públicos en Madrid

Si eres carnívoro, seguro que sueñas con un buen corte de carne dorándose en la parrilla. Cada pieza es un tesoro y la manera de elaborarla, pasando por la brasa, hace de este bocado un manjar absoluto.

En Madrid contamos con muchos templos de la carne, con opciones como Leña de Dani García, Casa Julián de Tolosa, Roostiq, Charrúa o Rocacho. Y eso solo por citar algunos. ¿Ya los conoces y te apetece algo nuevo?

Estos son los mejores cinco restaurantes que han abierto en los últimos meses de brasas para todos los públicos.

Samo's BBQ

Dirección: Avenida de Alfonso XIII, 149

Avenida de Alfonso XIII, 149 Horario: Ma-Vi 13:00-23:30 Sa 13:00-0:30 Do 13:00-23:30

Ma-Vi 13:00-23:30 Sa 13:00-0:30 Do 13:00-23:30 Teléfono: 918 186 975

918 186 975 Precio: 20-30 €

El mundo de la cocina a la brasa acepta multitud de variantes. Desde los que lo hacen a la manera del norte, como en los famosos asadores vascos, hasta los que apuestan por la parrilla argentina. Pero hay mucho más. ¿Cómo suena un verdadero smokehouse americano? De maravilla.

Eso es lo que ha conseguido César Galán, conocido también como Samo, con la apertura de su smokehouse, un homenaje deliberado al mundo de las barbacoas texanas, a las auténticas American bbq. En un extenso local junto a la Plaza del Perú, Samo ha dado forma a su sueño.

Tras cerrar una etapa y conquistarnos con sus hamburguesas en Ibiza, en Lydia's Smokehouse, el cocinero vuelve a Madrid y lo hace por la puerta grande. ¿El rey de este espacio? Un horno de 600 kilos que permite asar una gran cantidad de carne al mismo tiempo.

Allí se preparan con mimo cortes de carne fantásticos, desde costillas de cerdo o carne roja con aroma de café o con salsa barbacoa que endulza con fruta de temporada, hasta panceta de cerdo ahumada y carnes como el pulled pork que se asa durante 7 y 9 horas e hidrata con gold sauce.

A ellos se suman clásicos como, los imprescindibles nachos con chili con carne, los bocados típicos de foodtrucks, como un suculento Philly cheese steak o un sándwich cubano y cómo no, una de sus estrellas, la smashed burger.

Piantao Chamberí

Dirección: Sagasta, 30

Sagasta, 30 Horario: Lu 13:30-16:00 Ma-Do 13:30-16:00, 20:30-23:00

Lu 13:30-16:00 Ma-Do 13:30-16:00, 20:30-23:00 Teléfono: 917 448 153

917 448 153 Precio: 40-50 €

Cada día se asienta más en la ciudad un modelo de restaurante, el de la parrilla argentina. ¿Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que el que sentó las bases fue Javier Brichetto? El cocinero norteño asentó este concepto y lo elevó a lo más alto con Piantao, un espacio que rinde homenaje a los asados argentinos, pero que lo hace en clave contemporánea.

Tras el exitazo de su primer local en Legazpi, Brichetto abría una segunda sede de Piantao, esta vez en Chamberí, en la calle Sagasta. Siguiendo la filosofía del primero, Javier solo trae lo mejor de lo mejor. En su carta tienen desde ojo de bife, entraña de Angus, pollito o chorizo criollo de elaboración propia, hasta un lomo bajo de Wagyu argentino.

¿Un plus? Que aquí se atreven hasta con la tortilla de patata a la brasa. Siguiendo la receta de Marcelino Alonso, más conocido en las redes como @gastrorgasmico, la cocinan en la parrilla y se puede disfrutar sola o cubierta con migas de costillar asado y los jugos de cocción. ¿El resultado? "Jugosa, con el toque ahumado de la parrilla y el sabor de la carne melosa, es un auténtico espectáculo", como ellos mismos afirman.

Lana

Dirección: Ponzano, 59

Ponzano, 59 Horario: Lu-Do 13:45-16:00, 20:30-0:00

Lu-Do 13:45-16:00, 20:30-0:00 Teléfono: 626 869 855

626 869 855 Precio: 40-50 €

Y de una parrilla argentina conocida, a una de las más nuevas. Lana llegaba a la ciudad con este concepto y pronto se ha posicionado como imprescindible. Los hermanos Narváiz querían hacer un homenaje a la tradición argentina y particularmente a la de su casa, donde se juntaban para asados que duraban todo el día.

Y lo hicieron en la abarrotada calle Ponzano, sumando un lugar más a la calle gastronómica más divertida, en un local elegante e íntimo, con la parrilla en la entrada del espacio, donde además muestran las carnes que tienen.

Tras entrantes como la empanada de vacío a la brasa cortada a cuchillo o croquetas de cordero, apuestan por cortes típicos norteños de calidad extraordinaria, como el ojo de bife, la entraña y el bife de chorizo. Pero también lo hacen por carnes nacionales como la presa de Salamanca y los solomillos y chuletas maduradas que les sirve Cárnicas Lyo.

Además de todos estos cortes, tienen opciones ideales para casqueros, como la lengua a la vinagreta con salsa vitelo o los chinchulines de lechal, que son entresijos que elaboran también a la brasa. Todo ello regado por una excepcional bodega de vinos argentinos.

Los 33

Dirección: Plaza Salesas, 9

Plaza Salesas, 9 Horario: Lu 19:00-02:00 Ma-Sa 12:00-02:00

Lu 19:00-02:00 Ma-Sa 12:00-02:00 Teléfono: 91 499 72 58

91 499 72 58 Precio: 40 €

Uno de los mejores restaurantes de carne de la ciudad es Charrúa. Pues bien, ahora ha unido fuerzas a uno de los míticos de La Latina, El Viajero, para crear Los 33, un restaurante que fusiona las cocinas de España y Uruguay.

Siguiendo la misma estética de sus locales anteriores, como si fuesen coloniales o refugios de montaña con vigas de madera, han abierto este nuevo espacio en plena plaza de Las Salesas, con un concepto de tapeo. En su carta la brasa es la reina, con platos como verduras a la parrilla, choripan, entraña o chuleta de rubia gallega. No le quedan a la zaga las empanadas de carne, la milanesa o el chivito uruguayo.

Lo suyo son las brasas, pero tienes que probar su sándwich mixto, que preparan con queso havarti y prosciutto, para después pasarlo por la parrilla. ¿El resultado? Aclamado ya por muchos como posiblemente el mejor de la ciudad.

El plan además es de lo más divertido, porque tienen una carta de cócteles súper apetecible y los fines de semana tienen música en directo con dj, con música relajada eso sí, en un espacio creado ad hoc con cientos de vinilos y hasta una mesa para pinchar.

Juancho's BBQ

Dirección: Goya, 95

Goya, 95 Horario: Lu-Ju 13:30-16:00, 20:00-0:30 Vi-Sa 13:30-01:30 D0 13:30-0:30

Lu-Ju 13:30-16:00, 20:00-0:30 Vi-Sa 13:30-01:30 D0 13:30-0:30 Precio: 20 €

No podíamos olvidar otro de nuestros favoritos, Juancho's BBQ. Nos conquistó con su hamburguesa y tras coronarse con el título a la mejor de España, no han dejado de crecer, con locales en Gabriel Lobo, Andrés Borregos, el Mercado de San Antón o Pozuelo, entre otros. ¿Su última aventura? En plena calle Goya, donde abrieron hace apenas unos meses.

Su lema es #pasionporlacarne y es que Juan Antonio de la Rica, Juancho, su creador, no puede disfrutar más delante de la carne y de su elaboración en una parrilla. Por eso todas sus materias primas son de excelente calidad de La Finca de Jiménez Barbero, que cuentan con un sabor a brasa que las hace inigualables.

Puedes probar su carne en las juanchoquetas, su particular versión de las croquetas de carne de buey o en su best seller, la bacon juancheeseburger, con carne, queso cheddar fundido y panceta macerada con Coca Cola y Four Roses. Hay más opciones, como la Federer, que dedica al tenista, con carne, queso raclette y un guiso especial de champiñones y cebolla aderezada al oloroso. Como ellos mismos afirman, punto, set, partido.

Sigue los temas que te interesan