La guía definitiva para montar una cocina perfecta, funcional y bonita

Si sueñas con una cocina perfecta en la que has decidido cada detalle por pequeño que sea, aquí tienes una guía definitiva con la que conseguirla.

Encontrarás todo lo que debes saber para montar una cocina y que luego no haya sorpresas ni disgustos. Qué materiales son los mejores para el suelo, para revestir las paredes, cómo tener una iluminación perfecta o qué tipo de encimera es mejor para darle estilo a la cocina y que no deje de ser un espacio funcional.

También te explicamos en qué hay que fijarse antes de comprar cualquier electrodoméstico básico para la cocina porque una mala decisión puede pasarte factura.

Es importante que sepas que una reforma integral de la cocina debe ser realizada por profesionales, salvo que realmente seas muy hábil con el bricolaje. En cualquier caso, si vas a realizar una instalación de gas o vas a retirarla, si vas a mover un desagüe o a instalar nuevas tomas de luz y agua, debes saber que algunas de estas instalaciones deben hacerlas instaladores autorizados. Y nuestra recomendación es que te pongas en sus manos para evitar errores.

En qué fijarse para montar una cocina

Recorre este espacio de arriba abajo y detente en cada rincón. Desde el suelo, pasando por las paredes, hasta llegar a los armarios más altos. Sin olvidarnos de los electrodomésticos ni de las lámparas. Todo cuenta cuando se trata de montar una cocina de diez.

El material de los muebles

El material para los muebles de la cocina definirá el estilo de todo este espacio. Buscamos resistencia, durabilidad y que no se ensucien con facilidad. Todo ello dependerá del material que escojamos para ellos. Aunque son todos de calidad y resistentes, hay diferencias que marcarán su vida útil en nuestra cocina, además del presupuesto.

Como material natural principal encontramos la madera y como materiales sintéticos tenemos los muebles de PVC, los laminados y los lacados.

Iluminación para la cocina

Dentro de una cocina podemos iluminar zonas diferentes empleando luz fría y luz cálida, diferentes tipos de bombillas y de lámparas. Necesitaremos una luz que nos ayude a cocinar con seguridad pero también que sea con cierta estética.

A su vez hay muchas luces de cocina que son tremendamente funcionales, como las tiras LED que podemos instalar en la zona baja de los armarios altos para iluminar las encimeras que quedan bajo ellos.

O abrir los armarios y cajones y ver su interior a la perfección gracias a las luces automáticas con sensor de apertura. ¡Hay muchísimas posibilidades!

Encimeras de cocina

El material que predomina en las encimeras es la piedra natural, ya sea granito, pizarra, cuarzo, etc., junto a la madera pero lo cierto es que es lo últimos años han tomado mucha fuerza los materiales sintéticos capaces de imitar estos materiales naturales. Cada uno tiene sus pros y sus contras, además de variaciones en el precio importantes.

Todos los materiales soportan el calor pero algunos llevan mejor que otros el calor directo, los arañazos o se limpian con mayor facilidad.

Y si quieres apostar por materiales que vienen pisando fuerte, el microcemento, el cristal o las encimera porcelánicas son los que andas buscando.

Revestimientos para paredes de cocina

Foto: Pinterest

Escoger un buen revestimiento para las paredes de la cocina es fundamental. No solo porque dará un estilo diferente a la cocina, sino porque realmente debemos proteger el frente de la placa de cocina de salpicaduras, manchas, grasa, etc. Esta es la pared que más va a sufrir, por lo que necesita de un revestimiento a la altura. Y el resto de la cocina puede ser del mismo material o podemos jugar con diferentes combinaciones.

Encontraremos los clásicos azulejos de cocina que hoy en día han cambiado sus diseños y son mucho más desenfadados; revestimientos de piedra natural entre las que destacan el cuarzo, la pizarra o el granito; el gres cada vez se ve más en las paredes gracias a que imita otros materiales.

Pero también existen opciones para revestir las paredes sin hacer obra como son el papel pintado, la pintura plástica, los revestimientos autoadhesivos, etc.

Suelos de cocina

Pensamos que el suelo no tiene mayor importancia porque lo vamos a pisar y va a terminar sucio. Y es que probablemente la cocina es la estancia en la que más sufre. Pero precisamente por eso debemos prestar atención al suelo de la cocina y escoger uno que cumple con nuestras necesidades, tanto estéticas como funcionales.

No todos los suelos se limpian igual, ni resisten lo mismo, ni se instalan tan fácilmente. Y por supuesto, su precio varía mucho en función del material y los metros.

Para los suelos de cocina encontraremos materiales naturales como la piedra o la madera; los suelos de gres que ahora mismo se ven muchísimo porque son fáciles de cuidar y además imitan otros materiales; los suelos de microcemento cuya instalación es muy sencilla porque puede ponerse sobre otro suelo anterior; los vinílicos o el linóleo.

Grifos de cocina

Cuando te enfrentes por primera vez a la compra de un grifo para tu cocina descubrirás la gran cantidad de tipos que hay.

Los grifos se pueden clasificar en función de su instalación (sobre la encimera o en la pared), según su sistema de apertura, según el caño, y en función del material con el que estén hechos porque hay un mundo más allá del acero inoxidable.

Además, hay que prestar atención a los accesorios: un aireador o un regulador de caudal nos ayudarán a ahorrar agua.

Fregaderos para la cocina

Si hay algo que vas a usar cada día sí o sí en tu cocina es el fregadero. Ya sea para coger un vaso de agua, fregar los platos o enjuagar una bayeta. Por eso hay muchos detalles que debes cuidar en su elección, como el tamaño del que dispones para ubicarlo y si necesitas que sea muy grande o más pequeño, con o sin escurridor, etc.

También hay diferentes tipos de fregaderos según su ubicación: sobre la encimera, al ras, por debajo o tipo faldón.

Y por supuesto los materiales son otra de las claves de una buena elección. El material predominantes es el acero inoxidable pero en realidad hay fregaderos de piedra natural, de cristal y de resina.

¿Cocina americana o cerrada?

Si te enfrentas a la reforma integral de la cocina puede que te hayas planteado redistribuirla y convertirla en una cocina americana. Tendrás muchas preguntas y dudas sobre si dar este paso es algo acertado o no, y lo cierto es que tanto la cocina americana como la cocina cerrada tienen sus ventajas y desventajas. Sopesa todas ellas antes de tomar una decisión tan importante.

Electrodomésticos de cocina

Una cocina sin electrodomésticos no sería lo mismo. No pueden faltar en ella una buena campana extractora que elimine los olores y aspire el humo; un frigorífico para guardar nuestros alimentos y conservarlos perfectos más tiempo; un horno para elaborar nuestras recetas, etc.

De cada uno de ellos hemos recopilado los detalles en los que hay que fijarse para acertar en la elección y diferentes modelos, además de explicar sus particularidades.

Campana extractora

Un extractor de cocina debe contar con la potencia necesaria para poder extraer los humos, olores, vapores y grasas que se generan durante el cocinado. Así que es uno de los electrodomésticos más importantes de la cocina.

Existen opciones que no necesitan ir conectadas a un tubo de extracción, sino que emplean unos filtros de carbón que limpian el aire extraído y lo devuelven a la cocina.

Otros modelos quedan escondidos a la vista porque se encuentran replegados ne el interior de la encimera y comienzan a funcionar cuando los sacamos de su "escondite".

Hay muchas opciones y todas ellas juegan con diseños en materiales como el aluminio o el acero inoxidable, por lo que es muy fácil integrarlo con el resto de la decoración de la cocina.

El mejor lavavajillas

¿Para qué lavar a mano si podemos contar con un lavavajillas? Nos ayudará a ahorrar el tiempo de fregar y ahorrar en agua, porque se consume menos que fregando a mano. Por no hablar de los cómodo que es instalarlo en casa, ya que no necesitaremos hacer obras.

Da igual si tienes una familia numerosa o si vives tú solo, porque también existen lavavajillas compactos que son perfectos para parejas o personas que viven solas.

Comprar una buena nevera

Este electrodoméstico es tan básico en nuestras vidas como el respirar. Y cuando hay que cambiarlo porque se estropea, que suele ser la razón principal por la que compramos un nuevo frigorífico, nos enfrentamos a la tarea de escoger uno que funcione bien, durante mucho tiempo y a un buen precio.

Existen frigoríficos de tamaños muy diversos, con no-frost o sin él, de diferentes consumos energéticos y acabados. Detalles que hay que estudiar para dar en el clavo con nuestra compra.

Escoger el mejor microondas

¿En qué hay que fijarse antes de comprar un microondas? Algunas claves son saber dónde lo vamos a colocar, conocer sus medidas y capacidad, también el material de sus acabados, la potencia que usa, la eficiencia energética y conocer el uso que vamos a darle, porque de todo esto dependerá que optemos por un microondas con o sin grill, de convección o un combinado.

Si queremos sacarle más partido además de lo básico, que es recalentar comida, hay que hacerse con el menaje para microondas con el que realmente vas a poder cocinar usando este pequeño electrodoméstico: vaporeras, fuentes de gres o un escalfador de huevos son solo algunas de las muchas opciones que existen.

Cómo comprar un horno

Hay tantos tipos de hornos en el mercado que es normal sentirse perdido cuando queremos comprar uno nuevo. Hoy en día lo más normal son los hornos independientes, es decir, aquellos que podemos instalar bajo la placa de cocina o por separado.

Pero a su vez hay hornos convencionales, ideales para quienes cocinan poco; hornos multifunción, que permiten cocinar a dos alturas; hornos de vapor, en los cuales el cocinado se realiza mediante vapor; etc.

Además, debemos conocer otros puntos clave como son el sistema de apertura, de limpieza, sus medidas, su potencia, etc.

Vitrocerámicas de gas

Si eres de los que aman cocinar con gas porque notas que el sabor de la comida es diferente o sencillamente te encanta prepararla así, una vitrocerámica de gas puede ser tu elección perfecta para la cocina.

Algunas de las ventajas de usar una vitrocerámica de gas son que cuentan con un aspecto moderno, se ahorra energía, se limpia con facilidad y combina el uso del gas con todas las prestaciones de una vitrocerámica eléctrica.

Antes de realizar la compra deberás fijarte en puntos clave como que cuente con una rejilla desmontable, regulador de temperatura, encendido electrónico, etc.

Cambiar a una cocina de inducción

Tal vez te estés planteando pasarte a una vitrocerámica de inducción, la cocina que calienta tan solo el recipiente y esto lo hace gracias a un campo electromagnético que genera calor, de modo que si no hay un recipiente apto para inducción sobre la vitrocerámica, no habrá calor.

Se trata de un electrodoméstico muy eficiente energéticamente hablando, más que una vitrocerámica eléctrica convencional, muy seguro, que nos ahorra tiempo porque comienza a calentar desde el primer segundo y lo hace muy rápido.

Además, mantenerla en buen estado en muy fácil y sabemos cómo limpiar la vitrocerámica para que dure perfecta más tiempo.

Reciclar en casa con cubos de reciclaje

Y por último, hay que pensar cómo vamos a reciclar en casa. Envases, papel, vidrio, basura orgánica y el resto. No es poca separación, desde luego. Pero no supone ningún problema porque existen cubos de reciclaje que no ocupan demasiado y son la solución perfecta para reciclar sea del tamaño que sea tu cocina.

Consejos para tu nueva cocina

No hay dos cocinas iguales, ya sea por el estilo que queremos darle, la distribución, los materiales, los electrodomésticos, etc.

Pero si que podemos enfrentarnos a algunos problemas que son muy comunes en muchas casas y que te ayudamos a resolver.

Sacar partido a una cocina pequeña

Hay que cuidar ciertos aspectos para sacar más partido a una cocina pequeña y que el tamaño no nos importe ni lo apreciemos.

Por ejemplo, el color es un gran aliado: los tonos claros dan más luminosidad y además consiguen una sensación de amplitud mayor.

Mantener el orden es otra de las claves, porque si la cocina de por sí ya es pequeña, si no la tenemos ordenada se verá más abarrotada y la sensación de agobio en su interior será mayor.

Y la utilización de todo el espacio es fundamental. Y cuando decimos todo, es todo: armarios hasta el techo, cajones esquineros, empotrar el microondas para despejar la encimera, etc.

Ideas para renovar la cocina sin reformas

Cuando el presupuesto es ajustado pero queremos darle un lavado de cara a la cocina, podemos poner en práctica estos trucos para renovar la cocina sin hacer obras.

Pintar los muebles y cambiar sus tiradores dará un cambio de imagen radical. También podemos usar papel pintado para las paredes y así no habrá que arrancar los azulejos, o cambiar la iluminación y las lámparas.