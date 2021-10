Sloppy Joe's, una hamburguesa de película hecha con salsa boloñesa

Total: 2 h

Comensales: 4

Conocí el Sloppy Joe gracias a una película de las hermanas Olsen que veía en bucle de pequeña. Se llamaba "Dos por el precio de una" y, no queriendo desvelar los secretos de esta obra de arte infantil - caben las risas dentro de mí al escribir estas letras - sólo diré que en una de las secuencias de la película aparecía como comida estrella del campamento esta hamburguesa de boloñesa especiada.

Las hermanas Olsen la engullían con fruición y amor, con toda la cara manchada de la salsa. Desde ese momento, supe que quería probar el Sloppy Joe. No sería hasta años más tarde, cuando puse en marcha un food truck durante una corta temporada, cuando decidiría lanzar este bocadillo a la venta y perfeccionar la receta.

Arranqué desde un ragú alla bolognese con todas las apreciaciones diferenciales que se pueden hacer de una receta tan popular a lo largo de toda Italia - cada madre le añade lo que le da la gana - y a partir de ahí fui enriqueciendo un guiso de carne picada con tomate cuyo secreto, para mí, reside en una cocción muy lenta y a baja temperatura durante al menos dos horas. Así conseguiremos un resultado cremoso y jugoso pero no líquido, lleno de sabor y muy condimentado. A veces lo he empleado tal cual dentro de un buen brioche de mantequilla montando una hamburguesa y otras le he añadido unas hojas de cilantro y hierbabuena y un poco de cebolla frita por encima.

Por supuesto, este guiso que rellena la hamburguesa más famosa de Iowa (Sioux City, en concreto) y que se puede comprar ya preparado en latas en Estados Unidos, podréis montar un sinfín de recetas con él. Se me puede ocurrir una deliciosa lasaña, un pastel de carne, un pastel de maíz, unos canelones, unas empanadas o simplemente colocarlo en un plato, sin pan, acompañado de patatas fritas o aros de cebolla y también un poco arroz y vegetales o encurtidos; un plato que allí suelen nombrar como el Beefeater.

Cómo hacer Sloppy Joe's

Ingredientes Carne picada mixta de cerdo y ternera, 250 g

Cebolla, 1 ud

Dientes de ajo, 3 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Zanahoria, 1 ud

Puerro, 2 ud

Vino tinto, 200 ml

Tomate triturado, 450 g

Laurel, 1 hoja

Azúcar moreno, 1 cucharadita

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Aceite de oliva virgen extra, 6 cucharadas

Salsa worcestershire, 2 cucharaditas

Comino, una pizca

Kétchup, 1 cucharada

Paso 1

Calentar en la olla, una olla grande porque luego tendrá que albergar también las verduras y el tomate, parte del aceite de oliva y dorar a fuego fuerte la carne picada. Podríamos incorporar aquí, si quisiéramos un poco de panceta ibérica picada que le da un muy buen gusto. Cuando esté muy bien dorada retirar.

Paso 2

En esa misma olla, añadir un poco más de aceite si es necesario e incorporar el ajo picado, la cebolla pelada y picada finamente, la parte blanca de los puerros picadas también, y la zanahoria y el pimiento rojo picados en cuadraditos pequeños. Añadir un poco de sal y comenzar a pochar a fuego suave. Queremos hacer casi una mermelada vegetal, por eso pocharemos a fuego suave hasta que esté todo muy reducido.

Paso 3

Añadir entonces el vino tinto y dejar que éste evapore bien a fuego alegre, queremos que se pierda la fuerza del alcohol.

Paso 4

Volver a incorporar la carne al guiso, mezclar todo bien y regar con el tomate triturado. Añadir el azúcar y la hoja de laurel y dejar que toda esa mezcla cocine a fuego muy suave durante dos horas, tapado ocasionalmente, para conseguir una boloñesa gruesa, melosa, no líquida.

Paso 5

Tras todo este tiempo de guiso, lo último será condimentar con la salsa Worcestershire, el kétchup, más azúcar si hiciera falta, el comino y la pimienta y mezclar todo muy bien.

Paso 6

Para montar las hamburguesas, abrir los panecillos de brioche por la mitad y dorar tanto por dentro como por fuera ligeramente. Entonces, sólo habrá que rellenarlos de ese maravilloso guiso que habréis elaborado. Se podría incorporar por encima algo de encurtidos o también vegetales frescos.

