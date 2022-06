Coca de verduras y queso, receta vegetariana perfecta para la noche de San Juan

Total: 40 min

Comensales: 8

Aunque la famosa coca que se come en San Juan sea la dulce, esa coca de crema muy popular en Cataluña, también es buen momento ahora para recuperar del recetario tradicional una masa popular muy típica en la costa levantina y que podría perfectamente haber desbancado a cualquier pizza. Hay muchos tipos y masas diferentes para las cocas, pero la de la coca de trampó, la favorita de los mallorquines, es fina y algo harinosa con el añadido del aceite o, en su caso si se prefiere, de la manteca de cerdo.

En Cataluña se la conoce como coca de recapte, pero su masa es algo más gruesa y las verduras no suelen estar dispuestas ni preparadas de la misma manera. Para hacer esta receta no hace falta amasar, sólo mezclar los ingredientes de la masa hasta conseguir una bola manejable que se pueda estirar pero que no se pegue a las manos, y luego condimentar con esas verduras troceadas que las de hoy son estas pero las de mañana podrían ser otras diferentes en función de la temporalidad y de lo que se tenga en la nevera.

Normalmente, no puede faltar ni berenjena, ni cebolla ni pimiento y el tomate también aparece aparecer cortado en trozos en lugar de rallado y untado en la base. Pequeñas licencias que hay que tomarse cuando se está cocinando.

Partiendo de esa base de masa de coca, cualquier relleno podría ser perfectamente factible. De hecho, también se podría pensar en condimentar la base para otorgarle algún sabor o característica especial como se ve en la coca negra de tinta de calamar con verduras y langostinos. Se podría incorporar un poco de cúrcuma o de curry, las hierbas aromáticas que se quisiera, algo de mole para un punto mexicano diferente o incluso una salsa de tomate bien condensada, o polvo de tomate.

Por encima, aquí son protagonistas los vegetales aunque en la coca de trampó auténtica no podría faltar el pimiento rojo, pero se le agrega al final un poco de queso en lascas para darle un contrapunto divertido. Se puede omitir sin problema, pero el toque se perdería. Se podrían agregar setas o champiñones, también brócoli cortado muy pequeño, puerro laminado, algo de calabaza previamente cocida al vapor, o incluso las verduras que sobren del mítico tumbet mallorquín.

Si se quisiera complementar la comida con un guiño mallorquín no podría faltar un buen alioli con aceitunas, unas sopas mallorquinas, unos caracoles a la llauna, un poco de frito mallorquín o un atrevido arroz de chipirones y sobrasada.

Receta de coca de verduras

Ingredientes Para la masa Harina de trigo, 300 g

Sal, 7 g

Aceite de oliva virgen extra, 100 g

Agua, 100 ml Para la cobertura de la coca Calabacín, 1 ud

Berenjena, 1 ud

Pimiento verde pequeño, 1 ud

Cebolla morada, 1 ud

Tomate rallado, 8 cucharadas

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Pimentón dulce, una pizca

Orégano, al gusto

Aceite de oliva, 4 cucharadas

Queso parmesano o gruyere curado, al gusto

Paso 1

En un bol, mezclar la harina con el aceite, la sal y el agua a temperatura ambiente y mezclar amasando ligeramente hasta que se haga una bola manejable. Puede ser que la masa necesite un poquito más de agua o de harina, en función del tipo de harina que cada uno utilice. El objetivo es conseguir que no se pegue a las manos pero que esté tierna. Filmar y dejar reposar mientras se preparan las verduras.

Paso 2

Lavar el calabacín y picarlo en cuadraditos. Hacer lo mismo con la berenjena, el pimiento verde (quitando las semillas de dentro) y también con la cebolla morada. Mezclar todos los vegetales en un bol. aliñar con el aceite de oliva, sal, pimienta negra, pimentón y orégano.

Paso 3

Precalentar el horno a 170 ºC. Extender la masa con la ayuda de un rodillo o una botella plana, dejándola lo más fina posible. Es muy útil emplear papel de horno en la base para que no se pegue. Con esta cantidad de masa saldrá una coca del tamaño de una bandeja de horno grande o dos medianas.

Paso 4

Untar el tomate rallado por toda la superficie de la coca. Disponer los vegetales por todas partes e introducir en el horno durante 30 minutos o hasta que la masa empiece a tostarse y los vegetales estén hechos. Es posible que se doren, así que cuando llegue ese momento lo ideal será tapar con aluminio para que se sigan pochando debajo del aluminio.

Paso 5

Una vez fuera del horno, dejar enfriar y, cuando se vaya a disfrutar, poner las lascas de queso por encima.

