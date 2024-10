El ingrediente para hacer un Bloody Mary perfecto: el truco de una de las mejores coctelerías del mundo

0 votos

La coctelería madrileña Angelita ha pasado a formar parte de la lista de The World's 50 Best Bars. Un glorioso puesto 65 que la convierte en una de las mejores del mundo. Hasta allí no ha llegado sola, la perseverante evolución de los hermanos Villalón fieles a una línea, les ha valido éxitos varios, y este posicionamiento es el reconocimiento de su impecable trabajo con el paso de los años.

A su reciente renovación se suma su más reciente aún lanzamiento de su propia línea de destilados y mocktails, disponibles para el cliente final y hostelería. En una semana donde la capital se ha convertido anfitriona de la gala que sentenciará cuál es el mejor bar del mundo este 2024, el espacio abre sus puertas para compartir tragos y conocimientos, como ha hecho este pasado domingo con Fango como invitado.

Los que la visitan podrán echarle mano —tal vez no sea la primera vez— a una de las elaboraciones que se ha convertido en sello de la casa: su Bloody Mary, un clásico de la coctelería que es posible gracias a los tomates de corazón de buey que David y Mario traen del huerto de Zamora de sus padres. Más dulces y carnosos que otras variedades, son perfectos para elaborar el zumo que se convierte en el alma de este trago.

"Es un cóctel muy Angelita porque está toda mi familia muy representada. Hay una parte importante que viene de la huerta con el tomate, pero en realidad es un cóctel que lleva vinagre de vino de Jerez, vino tinto de nuestra tierra y Manzanilla de Sanlúcar. Lleva varios componentes vínicos que también forman parte de Angelita, lo que es toda la parte más de vino que cubre mi hermano" comparte Mario Villalón.

Una elaboración que alcanza su mejor momento cuando comienza la temporada, "lo hacemos generalmente cuando empieza a haber cierta cantidad de tomates. Los primerísimos de temporada van destinados a ensalada y otros platos y de mediados de julio hasta mitad de octubre siempre solemos tener".

Para el cóctel en cuestión recurren a los más maduros, que siempre van a funcionar mejor que los que estén más verdes y duros. En esta coctelería ubicada en el número 4 de la calle de La Reina, utilizan la variedad de corazón de buey, "si tienes tomate de calidad en casa, se puede hacer con otro tipo pero ya no será el Bloody Mary de Angelita", señala Villalón, que también venden tomates del huerto para su consumo.

Receta del Bloody Mary de Angelita

Antes de entrar en materia, partir de la base de que "no es complejo a nivel técnico pero sí trabajoso. Lo puedes hacer con un rallador, un 'chino' y una olla", según apunta Villalón, que desde Angelita está produciendo el "Bloody Mary embotellado para que te lo puedas llevar a casa", por si el resultado acaba siendo tan satisfactorio como resulta en la coctelería. También "hemos hecho uno con tomate verde y piparra".

Los tomates de la huerta de Angelita, protagonistas indiscutibles en su Bloody Mary.

Ingredientes Para el zumo Zumo tomate triturado con sal

Vinagre de ponzu

Vino tinto (aunque se puede usar algo parecido sin alcohol, como un cordial de frutos del bosque) Para el aliño Manzanilla reducida hasta quitar el alcohol, 75 cl

Polvo anchoa, 5 gr

Esencia de bacon, 5 gr

Fondo de carne, 6 gr

Fondo marisco, 5 cda.

Aceite de sésamo, 3 cda.

Sriracha, 2 cda.

Azúcar, 3 cda.

Salsa BBQ (Hunt), 3 cda.

Salsa de soja, 5 cl

Ramita de cilantro Paso 1 Son dos pasos, el primero consiste triturar el tomate o rallarlo a mano con el vino y vinagre y el segundo es el aliño, que es la manzanilla al fuego en una olla con los ajitos y después se añaden los ingredientes indicados.

