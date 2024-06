Adiós a la tostadora: el sencillo truco para hacer un montón de tostadas a la vez que triunfa en España

Siempre he visto la tostadora como un electrodoméstico que no puede faltar en una casa, imprescindible para darle una nueva vida al pan que no es del día o para resucitar al que hemos guardado en el congelador. Son baratas y, como su carga de trabajo en la cocina es pequeña, suelen durar muchísimo tiempo.

Pero los tiempos cambian, llegan nuevos electrodomésticos y las cocinas, lejos de hacerse más grandes, pierden metros cuadrados a la misma velocidad que suben los precios de las casas que las contienen.

Ahora las viejas batidoras de inmersión, las socorridas minipimer que tanto ayudaron a nuestros padres a preparar nuestras primeras comidas, se baten el cobre con modernos robots de cocina que baten, trituran, cuecen y amasan... pero no se pueden guardar en un cajón. Los electrodomésticos modernos nos facilitan la vida, pero nos dejan sin sitio en la encimera.

Si tu cocina es pequeña, puede que, como yo, hayas tenido que trasladar la tostadora a un estante más apartado de la zona de trabajo para poder tener la freidora de aire en la encimera, al fin y al cabo, el tostador pesa poco y tampoco cuesta tanto moverlo.

Hasta que he descubierto que, con la freidora de aire, ya no necesito usar la tostadora. Las tostadas quedan perfectas en la air fryer y, lo que es mejor aún, se pueden hacer muchas tostadas a la vez, así, si sois muchos en casa, nadie tiene que comerse las tostadas frías.

El sencillo truco para hacer muchas tostadas a la vez y en un momento

Tostar rebanadas de pan en la freidora de aire es, sin duda una gran idea, pero tiene un poco de truco y eso es lo que os vamos a contar ahora. Las freidoras de aire o air fryers funcionan gracias a un ventilador que reparte el calor generado por la resistencia. La corriente de aire que se genera dentro del aparato hace que los alimentos poco pesados revoloteen en el interior pudiendo tocar la resistencia en algunos puntos y, a consecuencia de esto, chamuscarse.

Esto es algo que puede suceder con las ligeras rebanadas de pan de molde, además, si ponemos éstas sobre la rejilla, como mucho podremos tostar cuatro de cada vez. Con el truco sencillísimo del que hablamos hoy, podemos tostar más cantidad de rebanadas. La clave está en colocarlas en vertical y con algún elemento que las sujete en esa posición.

Soporte para preparar tostadas en air fryer

Para que las tostadas se mantengan en vertical y no vuelen dentro de la freidora de aire, existen unos artilugios como el de la imagen superior que nos permiten sujetar entre 7 y 8 rebanadas de pan y, en las freidoras más grandes, se pueden colocar hasta dos de estos soportes, permitiendo tostar 14 - 16 rebanadas de pan de una sola vez.

Estos soportes se pueden encontrar fácilmente, tanto sueltos como en kits con otros accesorios útiles para la freidora de aire, en cualquier bazar que venda menaje o en cualquier tienda online de estas que venden de todo (Amazon, Miravia, Temu, AliExpress...) buscando "soporte tostadas air fryer".

El truco del truco si no queremos comprar este soporte específico para tostadas es que podemos aprovechar cualquier otra rejilla metálica que tengamos en casa y que quepa dentro de la freidora, como puede ser una rejilla para pinchos morunos o, incluso, la rejilla del microondas. Simplemente, introduciremos la rejilla en la cesta de la freidora de aire y colocaremos las rebanadas de pan entre las barras de la rejilla para que se mantengan verticales.

Una vez tengamos las tostadas colocadas verticalmente en la cesta, lo que haremos será programar de tres a cinco minutos a 200 ºC en la freidora de aire. El tiempo total dependerá del tipo de pan, un brioche tardará mucho menos que un pan de pueblo y será necesario algún minuto extra si el pan está congelado. Con estos sencillos pasos, tendremos un montón de tostadas recién hechas y calentitas para desayunar en familia.