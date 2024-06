El sencillo truco para que los electrodomésticos no estorben en la encimera a la hora de limpiar

Hay electrodomésticos que si no los tenemos a mano, acabamos por no usarlos. Sucede mucho con los que son más grandes y pesados, por no estar arrastrándolos por la encimera para limpiar, decidimos guardarlos en un armario y, al tiempo, nos damos cuenta de que los usamos mucho menos. ¿Te pasa?

Con lo que nos escasea el tiempo en estos años que corren, lo que buscamos son soluciones que nos permitan hacer las tareas de la manera más eficiente posible porque muchas veces no nos llegan los minutos para pararnos a bajar cosas del altillo cuando tenemos que hacer algo sencillo, aunque sabemos que quedaría mejor.

Esta búsqueda de la eficiencia genera nuevos nichos de mercado. Ahora el bombardeo de anuncios de nuevos productos que nos facilitan la vida se ha convertido en una constante. Y muchas veces acabamos gastando mucho dinero para resolver problemas del primer mundo que se podrían solucionar echándole un poco de imaginación. No deja de ser irónico que, para utilizar algo que nos facilita la vida, necesitemos también algo que nos facilite el usarlo.

Para que resulte más fácil mover los electrodomésticos pesados por la encimera, pensando concretamente en los robots de cocina multifunción tipo Thermomix, Mambo, Monsieur Cuisine..., se hicieron virales unas plataformas con asa y unas pequeñas ruedas para que el movimiento fuese rodado.

Estas plataformas rodantes pueden encontrarse en cualquier comercio online por un precio que ronda los 30 euros, pero una usuaria de TikTok, @rakidag ha tenido una brillante idea para construir una versión casera igual de efectiva por un precio mucho más económico.

Cómo hacer una tabla deslizante para el robot de cocina

Para llevar a cabo este práctico hack solo necesitas una tabla de cocina, que puede ser alguna que ya no utilices, y una cuentas ruedas adhesivas giratorias que se pueden encontrar en bazares y tiendas online a precios muy asequibles. Suelen venir en paquetes de varias unidades, pero si sobran, se pueden aprovechar para varias cosas en la cocina como ponerlas bajo el cubo de la basura o de cajas de almacenamiento.

Truco Cocinillas Para fijar adhesivos sobre cualquier superficie es necesario que ésta esté totalmente limpia. Si hay restos de grasa sobre ella, la eficacia del adhesivo disminuye notablemente. Si quieres que un adhesivo pegue perfecto, limpia muy bien la superficie con desengrasante, espera a que seque y utiliza guantes para manipular el adhesivo, así evitarás que la propia grasa natural de tu piel engrase la superficie.

Como bien indican algunos usuarios que han comentado en la publicación de TikTok, para utilizar el robot de cocina a velocidades muy altas es aconsejable bajarlo de la plataforma deslizante o, al menos, no dejarlo desatendido, pues con el impulso podría desplazarse y causar algún accidente.