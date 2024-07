Ni dar palmaditas ni oler la base: este sencillo truco te ayudará a elegir un melón dulce y jugoso

Durante los meses de verano una de las frutas más apreciadas es, sin lugar a dudas, el melón. En la gran mayoría de los frigoríficos españoles hay lugar para esta dulce y sabrosa fruta que es ideal para poder refrescarse mientras se disfruta de un exquisito bocado. Sin embargo, al igual que sucede con otros alimentos, hay una serie de aspectos a tener en cuenta para determinar su calidad.

Aunque las creencias populares apuntan a que se puede saber su calidad meneándolos o palpándolos, la realidad es que los mejores métodos son otros, apostando por otros sentidos que te ayudarán a elegir un melón jugoso. La razón es que, tal y como apuntan los expertos, moverlos o tocarlos no tiene ningún tipo de utilidad, ya que a través de ello no se sabe si un melón es regular, bueno o malo, al no poder conocer estos detalles a través de la corteza.

Gracias a la cuenta de TikTok @directoalapaladar se puede conocer un truco para saber si un melón es de una mayor calidad que otro, si bien hay que ser consciente de que no existe ninguna fórmula mágica que permita conocer si el sabor de un melón va a ser mejor o peor que otro a simple vista, aunque hay algunos aspectos que siempre está bien valorar.

Según indica esta cuenta, una de las principales señales de que un melón pueda tener un mejor sabor tiene que ver con su aspecto exterior, debiendo en este sentido comprobar que no se encuentra dañado, sin golpes y que no desprenda ningún tipo de olor extraño. Asimismo, conviene fijarse en que la fruta se encuentre debidamente etiquetada.

Por otro lado, se recomienda no ubicar el melón cerca de la luz solar ni junto a otras frutas, puesto que podría hacer que pierda calidad.

Trucos para elegir el mejor melón en el supermercado

El melón es una de las frutas más típicas del verano, y elegir la opción adecuada en el supermercado puede no llegar a ser sencillo. Para no llegar a casa y abrir un melón pasado o que aún no ha alcanzado su punto idóneo de maduración, existen varios trucos que permiten acertar con la elección, y estos son los siguientes:

Color: para saber si un melón está maduro, hay que prestar especial atención a su color, debiendo ser este no demasiado verde ni brillante, ya que en ese caso indicará que necesita más tiempo de maduración. Si es amarillo fuerte, será un melón pasado, por lo que lo indicado es que tenga un tono verde medio con unas ligeras manchas de color amarillo.

Grietas: estas son un indicativo de madurez, pero si nos encontramos con demasiadas grietas, es posible que el melón esté dañado en su interior. Pese a todo, un buen melón debe tener grietas tanto en los extremos como a lo largo de la pieza de fruta.

Tacto: aunque no debe ser tomado como prueba irrefutable de su estado, conviene presionar sus extremos ligeramente, de manera que, si el tacto es blanco, querrá decir que está dulce, pero si se hunden los dedos, es que se ha pasado de maduración.

Sonido: es conveniente dar unos pequeños golpes al melón, muy suaves, de manera que, si suena hueco y vibra, quiere decir que se encuentra en perfecto estado, mientras que, si suena duro, quiere decir que está verde en el interior.

Olor: si el olor del extremo del melón se aprecia dulce y afrutado, quiere decir que se puede consumir, mientras que, si no se percibe de esta manera, quiere decir que aún no ha alcanzado el grado de madurez apropiado.

Los beneficios del melón para la salud

El melón es una sabrosa fruta que tiene distintos beneficios para la salud, lo que hace que sea muy recomendable que sea parte de la dieta este verano, entre los que hay que destacar los siguientes: