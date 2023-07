Las grietas del melón en las que fijarte para saber si está bueno y el color que tiene el más dulce

Seguro que no hay mejor sensación que ese momento de disfrutar de un melón en su punto, dulce y jugoso, y más si hablamos de hacerlo en estos meses. La temporada estrella de los melones ha llegado con el verano y el buen tiempo. Esta fruta tan jugosa, similar a la sandía, son dos de los alimentos más refrescantes del verano y además tienen un sabor insuperable. Pero su apariencia siempre suele suponer un problema para elegir el mejor. Si bien la mejor forma de saber si un melón está en su punto es probarlo, esto generalmente solo es posible después de comprarlo. Pero no te preocupes, ya que desde EL ESPAÑOL hemos elaborado diferentes consejos para dar con el más sabroso.

El melón y la sandía son como si fueran primos hermanos. Lo primordial y más importante en ambos casos es que dispongan del agua necesaria. Ambas frutas están compuestas por un 90% de agua, por lo que si están en su punto, pesarán todavía más de lo que parece. De este modo, si coges una pieza y notas que no pesa lo suficiente, es posible que apenas tenga líquido y con ello, poco sabor.

Asimismo, de la misma manera que con la sandía funciona el truco del palmeo, en el caso del melón, el secreto está en apretar. Tan solo hay que presionar por sus extremos: si está en su punto, la base cederá ligeramente y el otro extremo (el pedúnculo) se abombará un poco.

Melones troceados en un supermercado.

Además, también debemos fijarnos en que no tenga grietas y que mantenga una forma uniforme. Ya que esto puede ser signo de que el melón ha recibido golpes durante su transporte o que incluso podría tener insectos en su interior.

Una vez verificado el peso y la forma, debemos comprobar que tenga el color ideal. Si se opta por el clásico piel de sapo, hay que saber que cuanto más amarillo, mejor. Este color indica que el melón estará dulce. También existen otros factores como el color opaco de la corteza, manchas amarillentas en la piel y el tallo de la mata ligeramente seco. De esta forma, descubrirás si tu melón ha estado el tiempo suficiente en la mata y ha madurado con total normalidad.

Aunque si aun así has escogido un melón que no está en su punto ideal, puedes hacerlo madurar de forma casera. Tan solo necesitas colocarlo dentro de una bolsa de papel con una manzana, o en su defecto con un plátano. Una vez que lo tengas, guarda la bolsa en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Pasados unos días lo tendrás listo para disfrutar.

Y para acabar con el último consejo, es preferible comprar el melón entero, no en porciones. Comprar piezas de fruta ya cortadas puede implicar riesgos de intoxicación alimenticia, sobre todo si estos no conservan la temperatura ideal o no están envasados como deberían. Además, estas pueden perder frescura y sabor respecto a un melón o una sandía entera.

