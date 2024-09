Así organiza Dabiz Muñoz sus viajes gastronómicos: este es el truco del chef para encontrar los mejores restaurantes

Agosto ha terminado, pero Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche continúan de vacaciones. La pareja ha aprovechado este verano para viajar junto a su hija Laia por diversas partes del mundo (como China o Vietnam) y probar diferentes tipos de comida, además de descansar y desconectar de la rutina.

El matrimonio ha ido compartiendo en redes sociales múltiples publicaciones de sus aventuras, entre ellas algunos vídeos probando platos típicos de cada lugar, recetas que sirven a Dabiz de inspiración para diseñar los platos de sus restaurantes. En uno de esos vídeos, el prestigioso cocinero ha querido explicar a sus seguidores cómo prepara sus viajes gastronómicos para encontrar los mejores restaurantes o las opciones culinarias más deliciosas.

Así pues, el pasado viernes el chef reveló el secreto que se esconde detrás de sus exóticos viajes: una planificación meticulosa. Según detalló, organiza sus expediciones con mucha anticipación para asegurarse de acceder a experiencias culinarias únicas. Esto le permite descubrir nuevas combinaciones de ingredientes y técnicas culinarias, que, como decíamos, se convierten en fuente de inspiración para los innovadores platos que ofrece a sus clientes.

El truco de Dabiz Muñoz para comer bien en los viajes

Gracias a esta forma de viajar, Muñoz logra enriquecer su propuesta gastronómica, en constante evolución, mientras disfruta junto a su esposa de la experiencia de descubrir nuevos lugares en el mundo. "Mucha gente me pregunta, porque ven que publico cosas que me encantan y que disfruto muchísimo, si todo lo que como me gusta, y la realidad es que no", comenzó explicando en una storie de su Instagram.

Luego compartió su mayor truco: "También es cierto que busco mucho dónde voy a comer en los viajes. Es decir, me paso casi tres meses investigando en redes sociales, consultando a gente que se dedica a la profesión o que simplemente disfruta comer, y voy cruzando opiniones de unos y otros".

"Investigo a fondo hasta decidir dónde voy a comer, por lo que es difícil que me equivoque, ya que me paso tres meses buscando exactamente dónde quiero comer. Si me equivoco y no me gusta, pues no lo publico. Así que, evidentemente, solo subo las cosas que realmente me gustan, y normalmente no me equivoco porque me aseguro bien de a dónde voy", concluyó.