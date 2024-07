Dabiz Muñoz dispara el precio del menú de DiverXO: la experiencia más completa supera ahora los 1.000 euros

Dabiz Muñoz aumenta el precio de su menú degustación en DiverXO a partir de septiembre. En concreto subirá un 23'8%, pasando de costar 365 euros a 450 euros, tal y como ha confirmado a COCINILLAS. La decisión llega justo después de que el chef anunciase el pasado 21 de junio que no trasladará su restaurante a La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) como estaba previsto.

Por el momento se desconocen las razones exactas de este cambio, ya que desde DiverXO, el único 3 estrellas Michelin de Madrid, niegan que haya un motivo concreto. "Lo cierto que no tenemos nada que decir, es el nuevo precio", han explicado a este medio.

El cuarto mejor restaurante del mundo (después de descender una posición en la última edición de The World's 50 Best Restaurants) sí mantendrá el mismo importe en sus armonías de vinos: 300 euros en 'Selección de vinos' y 600 euros en 'Altos Vuelos'. Así pues, el menú completo, con vino incluido, asciende a 750 euros en el caso del maridaje sencillo y hasta la friolera de 1050 euros con el maridaje más selecto.

El interior de DiverXO. DiverXO

Estas cifras siguen manteniendo a DiverXO como el restaurante de alta cocina más caro de España, bastante por encima de los otros 14 establecimientos premiados con la máxima distinción de la Guía Michelin: ninguno supera los 400 euros y los precios se encuentran entre los 160 y los 395 euros.

Por ejemplo, el barcelonés Disfrutar, que el mes pasado fue elegido mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best Restaurants, actualmente ofrece sus dos menús degustación por 295 euros. Por su parte, El Celler de Can Roca (Girona), nombrado mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015, también tiene su menú a 295 euros.

Fuera de España los precios son aún más elevados: el provocador Alchemist (Copenhague, Dinamarca), mejor restaurante de Europa durante cuatro años consecutivos, tiene su menú básico por 723 euros (sin maridaje) y su menú premium (con maridaje incluido) por 1999 euros.

Como decíamos, el aumento de precio de DiverXO se hará efectivo a partir del próximo septiembre, de manera que no afectará a quienes ya habían reservado mesa para ese mes hace tiempo. Así pues, los 450 euros sólo se aplicarán a las reservas que se hagan a partir de ahora.